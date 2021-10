Slavia v dohrávce udolala Olomouc 1:0 a dotáhla se na Spartu

Praha - Fotbalisté pražské Slavie zvítězili v dohrávce 3. kola první ligy nad Olomoucí 1:0 a v tabulce dotáhli druhou Spartu. Obhájci titulu ztrácejí čtyři body na vedoucí Plzeň, kterou v Edenu přivítají v nedělním šlágru. Dnešní utkání rozhodl už v páté minutě Peter Olayinka. Zápas byl v původním srpnovém termínu odložen poté, co Slavia požádala o více času na přípravu před odvetou 3. předkola Ligy mistrů s Ferencvárosem Budapešť.

Červenobílí vyhráli teprve podruhé z posledních šesti soutěžních duelů, doma v lize ale bodovali už v 55 zápasech po sobě. Olomouc utrpěla porážku potřetí z posledních čtyř utkání nejvyšší soutěže a v tabulce zůstala sedmá.

V poslední době nejistého gólmana Koláře nahradil ve slávistické brance Mandous, který přišel do Edenu právě z Olomouce, moc práce ale v úvodu neměl. Pražané začali aktivně, k vedení jim výrazně pomohli sami hosté. Poulolo hlavičkou nedůrazně vracel míč na brankáře Macíka, což vystihl Olayinka a před gólmanem dloubl míč do sítě. Nigerijský křídelník skóroval ve třetím ligovém utkání po sobě.

V 10. minutě doklepl míč do branky Kuchta, ale gól kvůli předchozímu ofsajdu neplatil. V polovině první půle musel autor vedoucí branky Olayinka pro zranění střídat a nahradil ho Lingr. Čerstvý záložník ve 28. minutě prostřelil Macíka, ale slávistům znovu zkazil radost předešlý těsný ofsajd. Ve 38. minutě v dobré pozici mířil mimo Kuchta.

Nejlepší střelec minulé ligové sezony neuspěl ani dvě minuty po pauze, kdy zakončil samostatný únik těsně mimo. O 10 minut později sám před Macíkem zamířil nepřesně také další útočník Schranz.

Po hodině hry znovu minul Kuchta. V polovině druhého dějství zahrozila i Sigma, Daňkovu ránu ale vyškrábl Mandous. Šest minut před koncem slávisté zahodili další dvě velké šance, olomouckého gólmana Macíka nepřekonal ani střídající Krmenčík. Domácí nakonec zahozené možnosti nemusely tolik mrzet, sedmou výhru z posledních osmi ligových zápasů s Olomoucí už udrželi.

Hlasy po utkání:

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Do zápasu jsme dobře vstoupili, pomohl nám i rychlý gól. Po dlouhé době se nám povedlo z první situace vstřelit branku a dostat se rychle do vedení. Celkově náš výkon byl velice dobrý směrem do defenzivy. Mužem zápasu byl Aleš Mandous, který působil v bráně velice dobře. Do ofenzivy jsme si vytvořili spoustu šancí, ze kterých jsme mohli rozdílovým gólem zápas uklidnit. Šancí jsme si vytvořili opravdu hodně. Měli jsme pět šest vyložených šancí, naštěstí nás to nestálo body. Mínusem utkání jsou neproměněné šance, některé pasáže ve druhém poločase a některá drobnější zranění, která nás přinutila ke střídání. Jsem rád, že jsme to zvládli, že jsme vyhráli. Ale mrzí mě, že gólů nepadlo více. Vítězství mělo být o dva až tři góly."

Václav Jílek (trenér Olomouce): "Do utkání jsme šli s cílem být hodně aktivní a nedovolit soupeři skórovat v úvodu utkání. Bohužel základní cíl jsme nenaplnili a hodně lacinou brankou jsme pustili Slavii do vedení. To se pak dost projevilo na našem sebevědomí. Celý první poločas jsme nebyli dostatečně odvážní a Slavia dominovala. Do druhého poločasu byl od nás velký apel, abychom zvýšili aktivitu, odvahu v útočné činnosti, abychom se nebáli pracovat s míčem pod tlakem. To si myslím, že se podařilo. Úplně vyložené šance jsme asi neměli, ale byly tam nadějné situace, které jsme nedotáhli. Na druhou stranu musím uznat, že Slavia měla minimálně dvě stoprocentní situace a mohla utkání rozhodnout dříve. Slavia měla své šance, ale mrzí mě, že vyhrála brankou po naší obrovské chybě."