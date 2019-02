Praha - Program 22. kola první fotbalové ligy v pondělí uzavřou dohrávky dvou aspirantů na titul a týmů, které měly ve čtvrtek rozdílnou úspěšnost v odvetách Evropské ligy. Vedoucí Slavia po výhře 4:1 a postupu v Genku přivítá Slovácko a bude chtít napravit porážku 0:2 z posledního zápasu domácí soutěže v Plzni. Druhá Viktoria, která po minulém ligovém kole stáhla manko na Pražany na tři body, si po čtvrteční prohře 0:3 v Záhřebu a vyřazení touží spravit chuť na hřišti nováčka z Opavy.

Slavia před týdnem v Plzni odehrála nepovedený zápas a v lize nebodovala poprvé po deseti kolech. Špatný výkon však dokázala napravit v Genku, kde po senzačním třígólovém vítězství oslavila první postup do osmifinále evropských pohárů po 16 letech.

"Každá výhra vám v hlavě pomůže. Ale na druhou stranu tak, jak jsme nebyli úplně dole po zápase v Plzni, teď nelétáme někde v oblacích, že vše bude krásné. Kluci to zvládli v Genku výborně v hlavě. Bude důležité, abychom přesně tak měli nastavenou hlavu i proti Slovácku. Samozřejmě s tím, abychom si udrželi výkonnost, kterou jsme měli v Belgii," řekl pro klubovou televizi asistent slávistického trenéra Jaroslav Köstl.

Slovácko, které jako jediné v ligové sezoně ještě neremizovalo, má před soubojem s nejlepším útokem soutěže výbornou formu. Tým z Uherského Hradiště od příchodu trenéra Martina Svědíka vyhrál pět ze šesti kol.

"Abychom mohli pomýšlet na bod, musí se u nás všechno pozitivní sejít naráz. Je třeba podat stoprocentní výkon. Nesmíme zbytečně ztrácet míče, je třeba držet se poctivé defenzivy, organizované hry a musíme být odvážní směrem dopředu," uvedl asistent trenéra Slovácka Michal Šmarda.

"Slovácko hraje hodně náročným způsobem, podobným jako my. Zvlášť po té sérii náročných zápasů nás nečeká nic jednoduchého. Ale jsme rádi, že hrajeme Evropskou ligu. Máme natolik široký kádr a hráče tak natrénované, že by pro nás neměl být problém to zvládnout," dodal Köstl.

Plzeň v Záhřebu nenavázala na výkon proti Slavii a po vyřazení z Evropské ligy se může naplno soustředit na boj o titul. Západočeši se pokusí v Opavě protáhnout sérii 12 ligových zápasů bez porážky.

"Vyřazení od Dinama je zklamání, chtěli jsme postoupit. Ale přiznejme si, že Dinamo bylo v tom dvojzápase lepší. Teď se soustředíme na ligu. Chceme se ještě porvat se Slavií o titul, určitě pro to uděláme maximum. Opava je velice těžký soupeř, zvlášť v domácím prostředí. Na to, že jsou nováček, dokazují, že umí hrát kvalitní fotbal," uvedl plzeňský kouč Pavel Vrba, jenž by při absenci dvou stoperů mohl nasadit posilu Jakuba Brabce.

Opava čtyři kola po sobě neprohrála a do zápasu s Plzní jde sebevědomá. "Uhráli jsme na jaře dva dobré výsledky venku. Na zápas se moc těšíme, pro mě je Plzeň nejkvalitnějším týmem ligy. Musíme předvést nadstandardní výkon," uvedl opavský záložník Pavel Zavadil.

Návrat do Opavy čeká zimní posilu Viktorie záložníka Joela Kayambu. "Moc se těším - na kluky tam, na atmosféru. Pokud budeme hrát náš fotbal, jako jsme hráli proti Slavii, zvládneme to," řekl Kayamba.

Předzápasové hlasy:

Slavia Praha (1.) - 1. FC Slovácko (9.)

Jaroslav Köstl (asistent trenéra Slavie): "Každá výhra vám v hlavě určitě pomůže. Ale na druhou stranu tak, jak jsme nebyli úplně dole po nevydařeném zápase v Plzni, tak teď nelétáme někde v oblacích, že po Genku všechno bude v pohodě a krásné. Kluci to zvládli v Genku výborně v hlavě. Bude důležité, abychom přesně tak měli nastavenou hlavu i proti Slovácku, abychom zase přepnuli do ligového módu. Samozřejmě s tím, abychom si udrželi výkonnost, kterou jsme měli v Belgii. Slovácko teď má výbornou aktuální formu, z posledních šesti zápasů od nástupu trenéra Svědíka jich pět vyhrálo. Hrají hodně náročným způsobem, podobným jako my. Zvlášť po té sérii náročných zápasů nás nečeká nic jednoduchého. Ale máme natolik široký kádr a hráče tak natrénované, že by pro nás neměl být problém to zvládnout. Hrajeme doma a vzhledem k ambicím, které máme, je pro nás jednoznačným cílem utkání zvládnout herně i výsledkově."

Michal Šmarda (asistent trenéra Slovácka): "Mám radost z toho, že Slavia postoupila v Evropské lize dál a vylepší tak českému fotbalu koeficient. Hráli v Genku výborně, dali čtyři góly. Začíná jim to padat i v jiné sestavě, než v jaké hráli předtím. Pro nás z toho vyplývá podat stoprocentní výkon. Abychom mohli pomýšlet na bod, musí se u nás všechno pozitivní sejít naráz. Nesmíme zbytečně ztrácet míče, je třeba držet se poctivé defenzivy, organizované hry a musíme být odvážní směrem dopředu. Bez toho se nedá uspět."

SFC Opava (11.) - Viktoria Plzeň (2.)

Pavel Zavadil (záložník Opavy): "Pro mě je Plzeň nejkvalitnějším týmem ligy, na zápas se moc těšíme. Uhráli jsme dva dobré výsledky na soupeřových hřištích, zvedli jsme si tím sebevědomí. Musíme předvést nadstandardní výkon, věřím, že jsme toho schopni. Spoléháme také na pomoc našich fantastických fanoušků. Na velké soupeře byl u nás vždy plný stadion, přeji si, aby tomu tak bylo i v pondělí."

Pavel Vrba (trenér Plzně): "Vyřazení od Dinama je zklamání, chtěli jsme postoupit. Ale přiznejme si, že Dinamo bylo v tom dvojzápase lepší. My teď máme ligu, soustředíme se na ni. Chceme dosáhnout maxima a chceme se ještě porvat se Slavií o titul. Určitě pro to uděláme maximum. Opava je velice těžký soupeř, zvlášť v domácím prostředí. Na to, že v minulém roce postoupili do ligy a jsou nováček, dokazují, že umí hrát kvalitní fotbal. Jsou v tabulce oprávněně tam, kde jsou. Pokud bude všechno v pořádku, budeme chtít využít Jakuba Brabce co nejdříve."