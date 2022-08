Slavia v Čenstochové rozehraje 4. předkolo Evropské konferenční ligy

Čenstochová (Polsko) - Fotbalisté Slavie ve čtvrtek rozehrají v Čenstochové proti Rakówu závěrečné 4. předkolo Evropské konferenční ligy, v němž budou usilovat o postup do skupiny. Pražané v úvodním souboji úřadujících vicemistrů svých zemí chtějí uhrát co nejpříznivější výsledek do domácí odvety, která je na programu za týden v Edenu. V polském týmu dělá kapitána český obránce Tomáš Petrášek, kvůli zranění ale do dvojzápasu nezasáhne. Favoritem na postup je Slavia.

Oba celky už v kvalifikaci přešly přes dva soupeře. Slavia vyřadila gibraltarský tým St Joseph's a Panathinaikos Atény, Čenstochová si poradila s Astanou a Trnavou. Raków vyhrál všechny čtyři zápasy a navíc v nich neinkasoval.

Pokud by Pražané přes vítěze posledních dvou ročníků Polského poháru nepostoupili, poprvé od ročníku 2016/17 by na evropské scéně nehráli na podzim skupinu. V premiérovém ročníku Evropské konferenční ligy došli letos na jaře až do čtvrtfinále. Finále v příštím roce bude hostit Eden.

Slávisté se mají před Rakówem na pozoru, neboť před rokem ve 4. předkole Evropské ligy vypadli s jiným polským klubem Legií Varšava. "Čeká nás úplně jiný soupeř než Panathinaikos, bude to jiný styl dvojzápasu. S Panathinaikosem to pro nás bylo těžké do defenzivy, proti Rakówu nás naopak čeká soupeř strašně pevný v defenzivě a se skvělou mentalitou. Je to poslední krok, který musíme udělat. Věřím, že to, že jsme zvládli předkolo s takhle těžkým soupeřem jako Panathinaikos, nám hodně pomůže," řekl slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Čenstochová v roce 2019 postoupila do první ligy a v posledních dvou sezonách skončila druhá, navíc dvakrát za sebou ovládla domácí pohár. Na evropské scéně hraje Raków teprve podruhé, vloni při premiéře vypadl ve 4. předkole Konferenční ligy.

"Jde o hodně. Je to malý klub, na polské scéně docela nový. Šli až z třetí ligy a dotáhli to skoro úplně na vrchol. V minulé sezoně bojovali o první místo, vyhráli pohár. Víme, že je to velmi dobrý tým, musíme se dát pozor," řekl klubové televizi ofenzivní univerzál Ivan Schranz.

Z dosavadních 10 zápasů v pohárech Čenstochová jen jednou utrpěla porážku a hned devětkrát neinkasovala. "Soupeře jsme viděli už na hodně videích, měli jsme tam i zvědy. Máme detailní informace, některé věci jsme konzultovali i s českými hráči z polské ligy. Hrají hodně do obrany, většinou v rozestavení 5-4-1," uvedl asistent trenéra Slavie Zdeněk Houštecký.

"Moc se nepouštějí do kombinací, spíše spoléhají na defenzivu a rychlý přechod do protiútoku. Nedostávají moc gólů, jsou excelentní v hlavičkových soubojích. Bude to s nimi velký boj a dobývání," poznamenal spolupracovník kouče Trpišovského.

Od léta 2016 hraje ze Čenstochovou český reprezentant Petrášek, který s týmem absolvoval cestu z třetí do první ligy. Třicetiletý stoper a kapitán mužstva je ale od konce května a posledního srazu národního mužstva zraněn, v sezoně zatím nenastoupil a nefiguruje na soupisce pro Konferenční ligu. "Nechám kluky promluvit na hřišti. Respektujeme sílu soupeře, ale jdeme do toho s cílem postoupit," napsal ČTK Petrášek.

Slavii před zápasem trápí rozsáhlá marodka. Nedělní ligový zápas v Jablonci při vítězství 3:2 nedokončilo několik hráčů a jejich start je nejistý. Trenéři oproti 3. předkolu obměnili soupisku, kvůli zranění z ní vypadli Ewerton a Václav Jurečka a zapsáni byli David Jurásek se Srdjanem Plavšičem, který byl přitom na odchodu z klubu.

Zápas v Čenstochové má výkop ve čtvrtek v 18:00, tamní stadion pojme pouze 5500 diváků. Za postup do skupiny je prémie 2,94 milionu eur (72 milionů korun).

Statistické údaje před utkáním Raków Čenstochová - Slavia Praha: Výkop: čtvrtek 18. srpna, 18:00. Rozhodčí: Saggi - Isaksen, Jensen (všichni Nor.). Bilance: Polsko - ČR (Československo): 21 7-4-10 23:35. 1963/64 PMEZ: Zabrze - Dukla Praha 2:0, 1:4, 1964/65 PMEZ: Dukla Praha - Zabrze 4:1, 0:3, 0:0, 1965/66 PMEZ: Sparta Praha - Zabrze 3:0, 2:1, 1971/72 UEFA: Walbrzych - Teplice 1:0, 3:2, 1978/79 PMEZ: Brno - Wisla Krakov 2:2, 1:1, 1983/84 UEFA: Lodž - Sparta Praha 1:0, 0:3, 1996/97 UEFA: Olomouc - Hutnik Krakov 1:0, 1:3, 2010/11 EL: Sparta Praha - Poznaň 1:0, 1:0, 2012/13 EL: Chorzów - Plzeň 0:2, 0:5, 2021/22 EL: Slavia Praha - Legia Varšava 2:2, 1:2. Čenstochová v Evropě: EKL 10 6-3-1 11:3 Celkem 10 6-3-1 11:3 Slavia v Evropě: LM/PMEZ 46 13-12-21 34:63 EL/UEFA 136 52-36-48 176:162 EKL 16 8-4-4 39:23 PVP 8 3-3-2 11:9 Celkem 206 76-55-75 260:257 Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Předpokládané sestavy: Čenstochová: Trelowski - Svarnas, Arsenič, Rundič - Tudor, Papanikolau, Gvilia, Kun - Wdowiak, Gutkovskis, López. Slavia: Mandous - Douděra, Ousou, Santos, Oscar - Holeš, Tiéhi - Usor, Traoré, Olayinka - Schranz. Absence: Cebula (zranění), Kovačevič, Lederman, Niewulis, Petrášek, Sapala (všichni zranění + nejsou na soupisce) - Hromada (disc. trest + není na soupisce), Bořil, Ewerton, Hovorka, Jurečka (všichni zranění + nejsou na soupisce), Fila, Icha (oba nejsou na soupisce), Kačaraba, Oscar, Provod, Schranz, Sor, Ševčík, Usor (všichni nejistý start). Disciplinární ohrožení: nikdo - Mandous (2 ŽK). Zajímavosti: - Čenstochová se v pohárech s českým klubem dosud neutkala - Slavia v minulé sezoně vypadla ve 4. předkole Evropské ligy s Legií Varšava po remíze 2:2 doma a porážce 1:2 venku - Čenstochová ve 2. a 3. předkole přešla přes Astanu a Trnavu, ve všech 4 zápasech zvítězila a neinkasovala (celkové skóre 9:0) - Slavia ve 2. předkole přešla přes gibraltarský tým St Joseph's po výhře 4:0 venku a rekordním vítězství 7:0 doma, ve 3. předkola pak vyřadila Panathinaikos Atény po výsledcích 2:0 doma a 1:1 venku - Čenstochová hraje poháry teprve podruhé, v minulé sezoně při premiéře vypadla ve 4. předkole Konferenční ligy - Slavia 5x za sebou hrála v pohárech skupinu, v premiérovém ročníku Evropské konferenční ligy došla letos na jaře do čtvrtfinále - Čenstochová prohrála jediný z 10 zápasů v pohárech a v 9 z nich neinkasovala - Čenstochová v 5 domácích pohárech zápasech neprohrála a neinkasovala - Čenstochová v generálce remizovala s Bialystokem 2:2 a prohrála jediný z 9 soutěžních zápasů v sezoně - Čenstochová v posledních 2 sezonách obsadila v polské lize 2. místo a 2x po sobě vyhrála domácí pohár - Slavia utrpěla porážku v jediném ze 7 soutěžních zápasů v sezoně a 4x po sobě neprohrála - Slavia prohrála jediný z posledních 5 venkovních pohárových duelů - Slavia o víkendu v generálce vyhrála v české lize v Jablonci 3:2 - za Čenstochovou hraje český kapitán obránce Tomáš Petrášek, který je aktuálně zraněný a není na soupisce pro Konferenční ligu - Rundič (Čenstochová) v minulosti hrával za Karvinou