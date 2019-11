Slavia v Barceloně uhrála překvapivou remízu 0:0

Barcelona - Fotbalisté Slavie ve čtvrtém z šesti zápasů v základní skupině Ligy mistrů uhráli v Barceloně překvapivou bezbrankovou remízu. V elitní soutěži získali druhý bod.

Domácí kapitán Lionel Messi na slavném stadionu Camp Nou v prvním poločase trefil břevno. "Červenobílé", kteří před dvěma týdny doma favorizované Barceloně podlehli 1:2, několika výbornými zákroky podržel brankář Ondřej Kolář. Katalánci doma zaváhali po sérii 16 soutěžních výher.

Barcelona s osmi body vede tabulku, poslední Slavia má stále teoretickou šanci na jarní fázi LM, kam projdou první dva tymy. Pražané v příštím utkání 27. listopadu přivítají na svém stadionu Inter Milán.

Slávisté nastoupili se dvěma změnami oproti domácímu duelu, který před dvěma týdny prohráli 1:2. Dlouhodobě zraněného Hovorku na postu stopera nahradil Frydrych a místo Zeleného dostal od začátku šanci Traoré.

Barceloně očekávaně chyběl zraněný Suárez, jehož v ofenzivní trojici zastoupil Dembélé.

Slávisté nepustili soupeře do úvodního tlaku a v šesté minutě měli první šanci. Po Ševčíkově úniku obránce Lenglet tečoval míč a brankář Ter Stegen ho s problémy vyrazil. O pět minut později se poprvé blýskl i Kolář, který vykopl Semedovu ránu po náběhu za obranu. Hostující gólman pak zneškodnil i Messiho přímý kop z úhlu.

Pražané s domácími favority drželi krok a hrozili hlavně díky průnikům aktivního Olayinky. Po jednom z nich ve 28. minutě nebyl daleko od vedoucí branky Stanciu, jenž v dobré pozici trefil Masopusta.

Barcelona málem otevřela skóre ve 35. minutě, kdy Messi po typickém individuálním průniku napálil břevno. V závěru první půle Slavii podržel Kolář, který výtečně zlikvidoval Messiho střelu i Piquého hlavičku z následného rohu.

Těsně před pauzou Ter Stegen reflexivně vyrazil hlavičku Bořila a autor gólu z domácího zápasu s Barcelonou pak dorazil míč do sítě. Branka ale neplatila kvůli ofsajdu.

Na začátku druhého poločasu Messi z přímého kopu těsně přestřelil. O chvíli později Dembélé obloučkem poslal do velké šance střídajícího Roberta, který ale zblízka nepropálil výborného Koláře. V 58. minutě "Barca" po akci Messiho s Vidalem dala gól, který neplatil kvůli milimetrovému ofsajdu.

Katalánci měli po změně stran převahu, ale do dalšího nebezpečného zakončení se dostali až v 77. minutě, kdy Messiho zblízka vychytal Kolář. Slávisté už Barcelonu nepustili do většího závěrečného tlaku a odvezli si cenný bod. Domácí fanoušci svůj tým vyprovodili mohutným pískotem.

Hlasy po utkání:

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Před zápasem doma s Barcelonou jsem říkal, že jsme v těch dvou zápasech předtím měli dost velkou smůlu. Doma to pokračovalo, dnes jsme si vybrali štěstí ve velkém. Ondra Kolář zachytal senzačně a přežili jsme ještě některé další věci. To je třeba vidět. Výsledek je skvělý, bod z Nou Campu, ale dnes jsme měli obrovské štěstí. Řekl bych, že jsme hráli líp doma, kde jsme prohráli. Dnes jsme podali horší výkon a máme bod. Tíha zápasu nás svazovala ve finální fázi. Pro nás je tohle hodně plusový bod a strašně důležitý teď bude zápas doma s Interem."

Ondřej Kolář (brankář Slavie): "Kdyby mi někdo před zápasem řekl, že tu nedostanu gól, tak řeknu, že se zbláznil. Barcelona je stroj na góly, myslím, že v téhle sezoně doma dosud pokaždé dala gól. O to více si nuly cením. Bod je hodně cenný, kdyby nám to někdo řekl před zápasem, moc bychom tomu asi nevěřili. Je pravda, že měli dost šancí, je to výjimečné mužstvo. Při Messiho střele jsem si říkal, že už je to asi gól. Zlomové bylo, když to někdo dával v druhém poločase pod sebe a Messi to nedal."

Michal Frydrych (obránce Slavie): "Každý fotbalista odmalička sní o tom, že si tu zahraje. Je to splněný sen. Jsme šťastní za ten výsledek, nedostat tady gól. Bylo to o týmové práci. Museli jsme se vzájemně zajišťovat. Když to nevyšlo, tak to chytil Koli (Kolář)."

Zdroj: O2 TV.