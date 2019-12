Slavia uzavře ligový rok proti Budějovicím, Baník vyzve Spartu

Praha - Sedm zápasů 20. kola o víkendu uzavře podzimní část první fotbalové ligy. Mistrovská Slavia v posledním utkání úspěšného roku v neděli přivítá rozjetého nováčka z Českých Budějovic a bude hájit neporazitelnost v nejvyšší soutěži i náskok 14 bodů v tabulce před druhou Plzní. Západočeši hostí Teplice a Sparta se pokusí udržet třetí místo v sobotním šlágru v Ostravě.

Slávisté v úterý uzavřeli pohárovou sezonu porážkou 1:2 v Dortmundu v posledním zápase skupiny Ligy mistrů a v neděli zakončí i ligový podzim, během nějž v 19 kolech ztratili body jen při třech remízách a inkasovali pouhé tři góly. Neporazitelnost v nejvyšší soutěži drží už 25 utkání.

"Je to náš poslední zápas před zimní přestávkou, takže každý podá nejlepší možný výkon. Dobře víme, že poslední zápas je nejdůležitější a my v něm potřebujeme získat tři body," uvedl pro klubovou televizi slávistický záložník Nicolae Stanciu.

Budějovice však chtějí v Edenu překvapit a potvrdit aktuální formu. Jihočeši byli ještě po 11. kole poslední, ale pak se obdivuhodně zvedli a z následujících osmi ligových zápasů sedmkrát zvítězili a jednou remizovali. Sedmému celku tabulky bude však na Slavii kvůli karetnímu trestu chybět kapitán a klíčový stoper Tomáš Sivok.

Sparta jde v závěru podzimu také nahoru. Svěřenci trenéra Václava Jílka v nedělním přímém souboji o třetí místo doma porazili Mladou Boleslav 5:2, šňůru bez ligové porážky natáhli na osm zápasů a na Plzeň ztrácejí už jen pět bodů. Letenští nad Ostravou vyhráli v sedmi z posledních osmi duelů nejvyšší soutěže.

"Baník má fyzicky vyspělý tým, hodně silových hráčů a agresivní způsob hry. Pokud se chceme dostat k našemu fotbalu, musíme se s tím vyrovnat a pak být nebezpeční našimi zbraněmi a uspět," uvedl sparťanský asistent trenéra Jiří Saňák.

Plzeň v sobotu podlehla Slovácku 1:2, venku počtvrté za sebou nezvítězila a opět si zkomplikovala situaci v tabulce oběma směry. Západočechy může povzbudit, že s Teplicemi doma v lize neprohráli od března 2008.

"Samozřejmě se chceme loučit vítězně a udržet si pokud možno největší náskok před našimi pronásledovateli, kteří chtějí atakovat druhou příčku. Vítězstvím bychom si vytvořili takové klidnější zimní období pro jarní část soutěže," konstatoval plzeňský kouč Pavel Vrba, jenž podle médií po podzimní části sezony na lavičce skončí.

Příbram chce doma se Slováckem ukončit dvanáctizápasové čekání na ligové vítězství a opustit poslední místo. Středočechům se však proti týmu z Uherského Hradiště nedaří a už osmkrát po sobě s ním prohráli. Slovácku patří osmá pozice.

Dvanáctí Bohemians 1905 zabojují v Olomouci o první venkovní výhru v ligovém ročníku. V tabulce desátá Sigma dokázala "Klokany" porazit v jediném z posledních sedmi ligových utkání.

Předposlední Karviná, která nezvítězila devět kol po sobě, zavítá na hřiště devátého Liberce. Třináctý Zlín hostí čtrnáctou Opavu. Slezané prohráli posledních pět vzájemných duelů v nejvyšší soutěži. Už dnes večer čtvrtá Mladá Boleslav doma změří síly s pátým Jabloncem.

Podzimní derniéra se ponese i v charitativním duchu a 20. kolo bude věnováno nadačnímu fondu Ligové fotbalové asociace Zelený život, který podporuje mladé hráče a hráčky od pěti do 15 let ze sociálně slabších rodin. V Ostravě se bude vybírat na pozůstalé a oběti úterní střelby ve fakultní nemocnici, fotbalisté odehrají zápas s černými páskami na rukávech.

Hlasy před víkendovými zápasy 20. kola první fotbalové ligy:

1. FK Příbram (16.) - 1. FC Slovácko (8.)

Roman Nádvorník (trenér Příbrami): "Slovácko má momentálně dobrou formu, my jsme ale v domácím prostředí, kde to po třech remízách a porážce se Spartou potřebujeme prolomit a vyhrát. Postavení Slovácka v tabulce ukazuje na to, že jsou v pohodě. Ale my před zimní přestávkou musíme udělat všechno pro to, abychom získali tři body a posunuli se z posledního místa."

Michal Šmarda (asistent trenéra Slovácka): "Máme za sebou velmi vydařený podzim a v sobotu bychom chtěli napsat podobně vydařenou tečku. S Příbramí máme za poslední zápasy pozitivní bilanci, ale to nás nesmí ukolébat, čeká nás velmi těžký zápas. My připravujeme hráče tak, aby to zvládli ve svých hlavách, aby šli do utkání s vědomím, že s bodovým ziskem budou mít ještě lepší dovolenou. Prostě se musíme o body porvat našimi tradičními zbraněmi."

Slovan Liberec (9.) - MFK Karviná (15.)

Pavel Medynský (asistent trenér Liberce): "Zápas s Karvinou je pro nás vrchol podzimu, protože ho musíme zvládnout vítězně. Nejen kvůli postavení obou týmů v tabulce, ale i proto, abychom zakončili podzim ve smyslu konec dobrý - všechno dobré a do jara bychom bodově šli s velkou šancí ještě atakovat pozice ve vrchní skupině. I první vzájemné utkání v Karviné bylo pro nás strašně důležité, protože jsme tam jeli po sérii čtyř porážek a bylo to o tom, jestli se nastartujeme nebo ne. Naštěstí to vyšlo vítězně, i když jsme dohrávali v devíti. Karviná má nového trenéra a přijde nám, že Juraj Jarábek mužstvo malinko posunul víc do ofenzivy. Pro hráče to byl samozřejmě nový impulz. My ale hrajeme doma a soustředíme se hlavně na náš výkon. Do kádru se nám vracejí čtyři hráči, kteří nemohli hrát proti Slavii, to je pro nás určitě plus. Domácí prostředí nám jednoznačně velí získat tři body a rozloučit se s fanoušky s podzimem jedině výhrou."

Juraj Jarábek (trenér Karviné): "Soupeř má velice kvalitní přechodovou fázi, presink a na domácím hřišti je i velmi produktivní, co se vstřelených branek týče. Viděli jsme utkání se Zlínem a mohli dát i více než pět branek. Musíme si pohlídat i jejich standardky. Snad se dokážeme i sami střelecký prosadit. Věřím, že se dokážeme takticky dobře připravit, s bodem bychom byli spokojeni."

Sigma Olomouc (10.) - Bohemians Praha 1905 (12.)

Jiří Neček (asistent trenéra Olomouce): "Jdeme do zápasu oslabeni o klíčové hráče Beneše a Housku, chybějí i útočníci, ale musíme se s tím poprat. Bohemka je nepříjemný soupeř. Máme je následované, stejně jako oni nás. Budou chtít bojovat, naposledy teď prohráli doma s Baníkem a situace pro ně také nevypadá růžově. Bohemians jsou teď hodně soubojoví, hodně presují a nebojí se do soubojů chodit. Naším cílem jsou ale body a tím pádem klidnější přezimování."

Erich Brabec (asistent trenéra Bohemians): "Sigma je nepříjemným protivníkem, neboť její hráči jsou mladí, běhaví a rychlostně vybavení s individuálními dovednostmi. Těží ze své líhně. Mají hodně odchovanců a znovu se tam teď dostávají kluci z ročníků 1999 a 2000, kteří kádr oživí a přinesou něco nového. Trenér Látal chce hrát agresivní fotbal s rychlým přechodem nahoru. Kombinace trochu ubylo oproti předchozím rokům, stále ovšem dokáží hrát velmi dobrý fotbal a mít hodně rychlé protiútoky. Olomouc hrála doma dobře se Slavií, my ovšem potřebujeme odčinit domácí neúspěch (s Ostravou). Věřím tomu, že jsme schopni v Olomouci bodovat."

Fastav Zlín (13.) - SFC Opava (14.)

Jan Kameník (trenér Zlína): "Zápas s Opavou je pro nás nesmírně důležitý. Hrajeme o šest bodů, v případě výhry se posuneme blíže k prostřední skupině. Opava se po příchodu nového trenéra výsledkově i herně zvedla, zlepšila organizaci hry, a to hlavně do defenzivy. Vycházejí z poctivé obrany, která čítá hodně hráčů pod míčem, a v momentě ztráty se zatáhnou. V utkání může být jistou výhodou první vstřelená branka. V posledních zápasech jsme dokázali vedení udržet a dotáhnout do vítězného konce nebo vyrovnat nepříznivý vývoj, například s Plzní nebo v Teplicích, kde nám to ale brzo uteklo po neuhlídané standardce. Náš cíl je jednoznačný - vítězství."

Jiří Balcárek (trenér Opavy): "Góly, které jsme dostali minule s Jabloncem, byly z kategorie zbytečných. Pozitivum vidím v tom, že jsme si dokázali vytvářet šance. Na to chceme ve Zlíně navázat. Doma jsme s nimi prohráli 0:3, o to větší motivaci musí kluci mít. Postaví se proti nám zkušený tým. Mají nebezpečné útočníky, Wágner i Poznar už toho mají hodně odkopaného, do toho zkušený Jiráček. Standardky výborně zahrává Džafič. Musíme sestavu postavit tak, abychom eliminovali silné stránky soupeře."

Baník Ostrava (6.) - Sparta Praha (3.)

Bohumil Páník (trenér Ostravy): "Vítězství na Bohemce nám určitě pomohlo, hráči se cítí líp a věří ve vlastní síly. Mít doma Spartu je pro Baník asi nejvíc, určitě se na zápas těšíme. Připravujeme se ale jako na každý zápas. Trénujeme podle toho, jaký má soupeř způsob hry. To jsou jen odlišné detaily, jinak je příprava standardní. Jsou momenty, kdy je Sparta výborná, jsou momenty, kdy má slabší chvilky."

Jiří Saňák (asistent trenéra Sparty): "Baník má fyzicky vyspělý tým, hodně silových hráčů a agresivní způsob hry. Pokud se chceme dostat k našemu fotbalu, musíme se s tím vyrovnat. Pak musíme být nebezpeční našimi zbraněmi a uspět. Je to bitva s přímým konkurentem v popředí tabulky, čeká nás tvrdá šichta. Plány jsou jasné - chceme vyhrát a prezentovat se tendencí zlepšujících se výkonů. Pokusíme se podat ještě lepší výkon než třeba s Boleslaví."

Viktoria Plzeň (2.) - FK Teplice (11.)

Pavel Vrba (trenér Plzně): "Samozřejmě se chceme loučit vítězně a udržet si pokud možno největší náskok před pronásledovateli, kteří chtějí atakovat druhou příčku. Vítězstvím bychom si vytvořili takové klidnější zimní období pro jarní část soutěže. Teplice jsou mužstvo, které hraje o takový střed tabulky. Určitě budou chtít i tady získat nějaké body, ale my chceme a musíme vyhrát."

Stanislav Hejkal (trenér Teplic): "Plzeň má pořád svou kvalitu, je to druhé mužstvo naší ligy. Doma je to podle mě pořád stará dobrá Plzeň. Vyhrává, i když se jí tolik nedaří. Trenér Vrba tam má nějakou generační výměnu, která chvilku trvá. Ale pořád jsou druzí před Spartou i Ostravou, je to velmi dobré mužstvo. Naší určitou výhodou může být to, že Plzni budou chybět Kalvach a Limberský. Teplice v Plzni dlouhou nevyhrály, tak to zkusíme prolomit."

Slavia Praha (1.) - Dynamo České Budějovice (7.)

Nicolae Stanciu (záložník Slavie): "Je to náš poslední zápas před zimní přestávkou, takže každý podá nejlepší možný výkon s nasazením jako vždy. Dobře víme, že poslední zápas je nejdůležitější a my v něm potřebujeme získat tři body."

David Horejš (trenér Č. Budějovic): "Víme, že nás čeká soupeř, který momentálně v České republice vládne. Svoji formu prokazuje i v Evropě, v Lize mistrů odehrál super zápasy, naposledy v Dortmundu. Ale s námi to bude úplně jiné utkání. Momentálně máme v našem rozpoložení na to, abychom na Slavii uspěli. Bude to chtít od všech nadstandardní výkon a bude potřebné i štěstí. Slavia je doma velice silná. Jedeme tam s ním, že bychom chtěli odehrát lepší utkání, než jsme s nimi hráli doma. Chceme se poučit z věcí, co jsme udělali špatně."