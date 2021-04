Slavia utrpěla s Arsenalem debakl 0:4 a do semifinále EL neprošla

Praha - Fotbalisté pražské Slavie do semifinále Evropské ligy nepostoupili a své pohárové maximum nevyrovnali. Český šampion v domácí odvetě čtvrtfinále prohrál s Arsenalem vysoko 0:4 a po venkovní remíze 1:1 s předloňským finalistou soutěže vypadl. Londýňané rozhodli v Edenu třemi góly mezi 18. a 24. minutou, kdy se trefili Nicolas Pépé, Alexandre Lacazette z penalty a Bukayo Saka. Po změně stran se podruhé prosadil Lacazette.

Slavia si na evropské scéně zahrála čtvrtfinále popáté a počtvrté neuspěla. Do semifinále prošla jen v roce 1996, kdy účastí mezi nejlepší čtveřicí týmů v Poháru UEFA stanovila pohárové maximum českých klubů v samostatné historii. Předloni červenobílí vypadli ve čtvrtfinále s jiným londýnským klubem Chelsea.

Slavia prohrála po 23 zápasech a poprvé od prosince. Na evropské scéně doma utrpěla čtyřbrankovou porážku podruhé v historii, v roce 2009 podlehla Lille 1:5. Její dnešní vypadnutí znamená, že český fotbal bude mít v přespříští sezoně 2022/23 pouze čtyři místo stávajících pěti zástupců v pohárech.

Slavia nenavázala na předchozí dvě kola, v nichž vyřadila jiné ostrovní celky Leicester a Glasgow Rangers. Červenobílí v tomto ročníku vydělali v pohárech v přepočtu zhruba 400 milionů korun.

Slávistům stejně jako v prvním duelu v Londýně chyběli hned tři stopeři a místo ve středu obrany znovu zaujal Holeš, který poslední dobou nastupoval v záloze. Scházel mimo jiné i zadák Kúdela, jemuž disciplinární UEFA udělila desetizápasový trest za rasistickou urážku protihráče v osmifinále proti Glasgow Rangers.

Pražané po nadějné remíze 1:1 z prvního utkání chtěli co nejdéle držet čisté konto, ale úvod jim vůbec nevyšel. Od Arsenalu si nechali vnutit jeho hru a brzy prohrávali. Ve 14. minutě ještě po Sakově střele do tyče a následné dorážce Smithe Roweho videorozhodčí odhalil těsný ofsajd, ale o čtyři minuty později už se před Kolářem prosadil Pépé. Hostující křídelník navázal na branku z prvního duelu.

Ve 20. minutě fauloval ve vápně Hromada a Lacazette z penalty zvýšil. Arsenalu, kterému patří v Premier League až deváté místo, kvůli malárii chyběla útočná hvězda Aubameyang, přesto v Edenu v ofenzivě dominoval. Po dalším zaváhání slávistické obrany ve 24. minutě napřáhl Saka a střelou na přední tyč překonal Koláře. Červenobílí zažili historicky nejhorší poločas v domácím pohárovém utkání.

Trenér Trpišovský v pauze hned čtyřikrát střídal a poslal na trávník mimo jiné do pohárové premiéry i osmnáctiletého Višinského. Arsenal s přehledem kontroloval vývoj a v 77. minutě se prosadil počtvrté. Lacazette využil podklouznutí Zimy a propálil Koláře.

Pátý gól mohl dát střídající Martinelli, ale těsně minul. Červenobílí nedali Arsenalu gól ve třetím ze čtyř vzájemných duelů v soutěžích UEFA, v roce 2007 s ním venku utrpěli dosud nejvyšší debakl na evropské scéně (0:7).

Hlasy po utkání:

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Dnes byl Arsenal velmi pohyblivý, byli rychlí, velmi přesní. Během 10 minut jsme udělali čtyři podobné chyby. Soupeř se dostal do vedení, to je uklidnilo. Daleko rychleji se pohybovali, o práci s míčem se ani nemusíme bavit. Dnes byli jednoznačně lepší, nedokázali jsme s nimi běžecky držet krok."

Mikel Arteta (trenér Arsenalu): "Na našem stadionu jsme v prvním utkání nebyli tak efektivní. Dnes to bylo jedno z nejdůležitějších utkání sezony. Myslím, že to bylo z naší strany skvělé. Hráli jsme proti týmu, který doma strašně dlouho neprohrál. Vstoupili jsme do zápasu odvážně, první minuty byly skvělé. První gól, který nám neuznali, nás ještě víc namotivoval, abychom šli dopředu. Navzdory tomu, že jsme hráli venku, jsme byli velmi odvážní. Dnešní večer jsme si užili. Jsme v semifinále, věříme, že to můžeme celé vyhrát. Ale jdeme krok za krokem."

Lukáš Provod (záložník Slavie): "Myslím, že rozhodla kvalita. Musíme si přiznat, že Arsenal byl dnes jednoznačně lepší. Rozhodli jsme zápas v prvním poločase, kdy jsme udělali nesmyslné chyby. Potom se s takovým mančaftem hraje těžko. Šli jsme do toho s tím, že co nejdéle nechceme dostat gól, to se nepovedlo. Je to zasloužená porážka, kvalita Arsenalu je vyšší než naše."

Ondřej Kolář (brankář Slavie): "Dnes se to nepovedlo, Arsenal ukázal svou sílu. Jsou rychlí, stačí jim pár šancí. Dnes nám otevřeli oči, ale postupem času si řekneme, že to byla neskutečná sezona v pohárech."

Tomáš Holeš (obránce Slavie): "Chtěli jsme držet balon a postupně se dostávat dopředu. Arsenal se ale na nás dobře připravil, počkal si na naši ztrátu a pak udeřil. Byli neskutečně produktivní."

Slavia Praha - Arsenal FC 0:4 (0:3)

Branky: 21. z pen. a 77. Lacazette, 18. Pépé, 24. Saka. Rozhodčí: Cakir - Duran, Ongun - Bitigen (video, všichni Tur.) . ŽK: Hromada, Olayinka - Martinelli. Bez diváků. První zápas: 1:1, postoupil Arsenal.

Slavia: Kolář - Bah (46. Višinský), Holeš, Zima, Bořil (46. Oscar) - Hromada (46. Masopust) - Ševčík, Stanciu (46. Lingr), Provod, Olayinka - Kuchta (71. Tecl). Trenér: Trpišovský.

Arsenal: Leno - Chambers, Holding, Marí, Xhaka - Partey (78. Cédric Soares), Ceballos - Saka (78. Martinelli), Smith Rowe (67. Alnaní), Pépé (88. Balogun) - Lacazette (78. Nketiah). Trenér: Arteta.