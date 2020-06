Slavia udolala Zlín 1:0 a vede ligu o šest bodů

Praha - Fotbalisté Slavie se v posledním kole základní části první ligy protrápili k výhře 1:0 nad Zlínem. Zápas rozhodl v 74. minutě hlavičkou Lukáš Masopust. Obhájce titulu zabral po dvou remízách a před nadstavbou udržel šestibodový náskok před druhou Plzní. "Ševci" podruhé za sebou nebodovali a do nadstavby půjdou z 13. místa v tabulce.

Zlínu stejně jako v minulém kole v Plzni chyběl kapitán Jiráček. Hosté nastoupili v rozestavení s třemi stopery a v první půli působili organizovaným dojmem, byť favorita do několika šancí pustili. Už ve třetí minutě se dostal na malém vápně k míči Provod, ale Zlín podržel brankář Dostál.

Slavia byla podle předpokladů aktivnější, ve finální fázi však postrádala více klidu. Hosté několikrát vyrazili do nebezpečného brejku, ale akci překombinovali a vůbec nevystřelili.

Po půlhodině přezkoumával videorozhodčí možnou Poznarovu ruku ve vlastní šestnáctce, penalta se ale nepískala. Do největší šance první půle se domácí dostali v 45. minutě, kdy Bořilovu hlavičku vyrazil Dostál.

Do druhé půle už nezasáhl slávista Kúdela, který po jednom ze soubojů odcestoval do nemocnice s podezřením na zlomeninu chodidla. Pražané si vytvořili velkou možnost i brzy po změně stran, Masopustovu ránu ale vytáhl Dostál na roh.

V 53. minutě chybovali domácí ve středu pole a Poznar se ze 40 metrů snažil přehodit vyběhnutého gólmana Koláře, branku však vysoko přestřelil. Na opačné straně ve velké šanci minul Musa. V 65. minutě po centru z pravé strany dostal míč hlavou do sítě hostující Simerský, jeho trefa ale kvůli těsnému ofsajdu neplatila.

Pražané se stále více trápili a působili nervózně, v 74. minutě se však dočkali. Bořil odstavil soupeře, přiťukl míč do vápna Traorému, který posunul na Stanciua a jeho centr zblízka poslal hlavou do prázdné branky Masopust. Slávistický záložník navázal na gól z minulého kola v Ostravě a rozjásal i fanoušky před stadionem, kteří kvůli opatřením proti koronaviru nemohli do hlediště a sledovali utkání na velkoplošné obrazovce.

Domácí se o výhru strachovali až do konce a nakonec o ni málem přišli. Po centru hlavičkoval v nastavení Simerský a Pražany zachránil Kolář. Asistent sudího sice odmával ofsajd, ale podle opakovaných záběrů o porušení pravidel nešlo. Slavia vyhrála 13 z 15 domácích ligových zápasů v sezoně.

Slavia Praha - Fastav Zlín 1:0 (0:0)

Branka: 74. Masopust. Rozhodčí: Ardeleanu - Moláček, Hurych - Orel (video). ŽK: Holeš, Bořil - Čanturišvili, Bačo, Conde, Bartošák, Džafič. Diváci: omezený počet (limit 500 osob na stadionu).

Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela (46. Takács), Zima, Bořil - Ševčík, Holeš (68. Traoré) - Masopust, Stanciu (86. Hellebrand), Provod - Musa (79. Frydrych). Trenér: Trpišovský.

Zlín: Dostál - Matejov (81. Cedidla), Bačo, Buchta, Simerský, Bartošák (58. Fantiš) - Džafič, Conde, Janetzký (81. Martínez), Čanturišvili (75. Jawo) - Poznar. Trenér: Páník.