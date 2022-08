Slavia udolala Raków 2:0 v prodloužení a prošla do skupiny Konferenční ligy

Praha - Fotbalisté pražské Slavie porazili v odvetě závěrečného 4. předkola Evropské konferenční ligy Raków Čenstochová 2:0 po prodloužení a postoupili do skupiny. V první minutě nastavení rozhodl střídající Ivan Schranz. Souboj českého a polského vicemistra ve vyprodaném Edenu skončil i po prodloužení 1:0 gólem Mosese Usora z 62. minuty, před týdnem Raków v úvodním duelu doma vyhrál 2:1. V sestavě Čenstochové znovu chyběl zraněný český kapitán Tomáš Petrášek.

Slavia přešla v letošní kvalifikaci i přes třetího protivníka, odvrátila hrozbu podzimu bez pohárů a na evropské scéně si zahraje skupinu pošesté za sebou. Trojici soupeřů určí Pražanům páteční los, červenobílí budou v prvním výkonnostním koši. Vedle nich se do skupiny probojovalo i Slovácko. Za postup je prémie 2,94 milionu eur (zhruba 72 milionů korun). V minulé sezoně došla Slavia v Konferenční lize až do čtvrtfinále, finále toho ročníku hostí Eden.

Trenér Slavie Trpišovský udělal pět změn v základní sestavě oproti úvodnímu duelu v Polsku. Nezvykle vsadil na rozestavení s třemi stopery a jedním z nich byl i Masopust. Na hrotu útoku dostal šanci po hattricku při nedělní ligové výhře 7:0 nad Pardubicemi zkušený Tecl. Do branky Rakówa se po zranění vrátila jednička Kovačevič, naopak stále chyběl český reprezentační obránce Petrášek, který v této sezoně ještě neodehrál ani minutu.

Červenobílí se přes organizovanou obranu úřadujícího vítěze Polského poháru od úvodu jen těžko dostávali do šancí. Více příležitostí měl v první půli Raków. Hned ve třetí minutě po signálu z rohu se protlačil ke střele bývalý hráč Karviné Rundič, ale mířil nad.

V polovině úvodního dějství přečkali domácí ještě větší šanci. Po kombinaci ve 23. minutě se až před Mandouse dostal López, který nejprve trefil slávistického gólmana a z dorážky napálil tyč. Po necelé půlhodině hry pak napřáhl za vápnem Gvilia a povedenou ranou těsně minul. Slávisté za celou první půli vyloženou šanci neměli.

I po změně stran jako první zahrozil Raków a jeho dva střídající hráči. Nejprve Gutkovskis s přispěním teče těsně minul, v 57. minutě pak Wdowiak po kličce Mandousovi trefil boční síť. Trenér Trpišovský krátce předtím hned trojnásobně vystřídal a posílil útok o čerstvé Lingra, Olayinku a Schranze.

Poslední jmenovaný se podílel na vedoucí brance. Ševčík v 62. minutě přenesl dlouhým pasem míč na pravou stranu, kde Schranz přiťukl Usorovi a ten technickým pokusem k zadní tyči obstřelil brankáře. Dvacetiletý Nigerijec skóroval potřetí z posledních čtyř soutěžních zápasů a navázal na dva góly z utkání s Pardubicemi.

Pražané, kteří v druhé půli útočili směrem na svůj "kotel", ožili a dostali se do tempa. Za chvíli měl další možnost Sor, ale odražený míč napálil jen do středu branky. Na opačné straně na centr z přímého kopu těsně nedoskočil Rundič. Jinak ale měli v závěru základní hrací doby více ze hry domácí. V 86. minutě si na centr naběhl střídající Oscar a proti jeho hlavičce zasáhl Kovačevič. Bosenský gólman pak vytěsnil i Lingrův pokus a dvojzápas dospěl do prodloužení.

V něm poslal Trpišovský na trávník čerstvého Tiéhiho a ten se mohl po třech minutách odvděčit gólem, Kovačevič ale jeho křížný pokus vytáhl na roh. Pak šancí ubylo a zdálo se, že utkání míří do penaltového rozstřelu. V první minutě nastavení prodloužení ale nacentroval do vápna Olayinka a další střídající hráč Schranz vstřelil hlavou jeden z nejdůležitějších gólů kariéry.

Pražané dali vítězstvím v závěrečných sekundách vzpomenout na památný triumf 4:3 po prodloužení nad Sevillou z osmifinále Evropské ligy v březnu 2019. Slávisté potvrdili, že se jim doma v pohárech daří, v Edenu prohráli na evropské scéně jediný z posledních 11 duelů. Trpišovského svěřenci zvládli souboj s polským soupeřem lépe než před rokem, kdy ve 4. předkole Evropské ligy vypadli s Legií Varšava.

Slavia Praha - Raków Čenstochová 2:0 (1:0, 0:0) po prodloužení

Branky: 62. Usor, 120.+1 Schranz. Rozhodčí: Pawson - Betts, Hussin (všichni Angl.). ŽK: Ševčík, Oscar, Provod, Olayinka - Rundič, Arsenič, Tudor, Wdowiak, López. Diváci: 19.370 (vyprodáno). První zápas: 1:2, postoupila Slavia.

Slavia: Mandous - Masopust (55. Lingr), Ousou, Santos - Douděra (56. Schranz), Ševčík (94. Tiéhi), Holeš, Traoré, D. Jurásek (80. Oscar) - Usor (76. Provod), Tecl (55. Olayinka). Trenér: Trpišovský.

Čenstochová: Kovačevič - Svarnas (112. Racovitan), Arsenič, Rundič - Tudor, Papanikolau (111. Berggren), Gvilia (90.+1 Czyz), Kun (96. Kočergin) - Nowak (46. Wdowiak), Musiolik (46. Gutkovskis), López. Trenér: Papszun.