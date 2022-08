Slavia udolala Raków 2:0 v prodloužení a prošla do skupiny Konferenční ligy

Praha - Fotbalisté pražské Slavie porazili v odvetě závěrečného 4. předkola Evropské konferenční ligy Raków Čenstochová 2:0 po prodloužení a postoupili do skupiny. V první minutě nastavení rozhodl střídající Ivan Schranz. Souboj českého a polského vicemistra ve vyprodaném Edenu skončil po základní hrací době 1:0 gólem Mosese Usora z 62. minuty, před týdnem Raków v úvodním duelu doma vyhrál 2:1. V sestavě Čenstochové znovu chyběl zraněný český kapitán Tomáš Petrášek.

Slavia přešla v letošní kvalifikaci i přes třetího protivníka, odvrátila hrozbu podzimu bez pohárů a na evropské scéně si zahraje skupinu pošesté za sebou. Trojici soupeřů určí Pražanům páteční los, červenobílí budou v prvním výkonnostním koši. Vedle nich se do skupiny probojovalo i Slovácko. Za postup je prémie 2,94 milionu eur (zhruba 72 milionů korun). V minulé sezoně došla Slavia v Konferenční lize až do čtvrtfinále, finále toho ročníku hostí Eden.

Trenér Slavie Trpišovský udělal pět změn v základní sestavě oproti úvodnímu duelu v Polsku. Nezvykle vsadil na rozestavení s třemi stopery a jedním z nich byl i Masopust. Na hrotu útoku dostal šanci po hattricku při nedělní ligové výhře 7:0 nad Pardubicemi zkušený Tecl. Do branky Rakówa se po zranění vrátila jednička Kovačevič, naopak stále chyběl český reprezentační obránce Petrášek, který v této sezoně ještě neodehrál ani minutu.

Červenobílí se přes organizovanou obranu úřadujícího vítěze Polského poháru od úvodu jen těžko dostávali do šancí. Více příležitostí měl v první půli Raków. Hned ve třetí minutě po signálu z rohu se protlačil ke střele bývalý hráč Karviné Rundič, ale mířil nad.

V polovině úvodního dějství přečkali domácí ještě větší šanci. Po kombinaci ve 23. minutě se až před Mandouse dostal López, který nejprve trefil slávistického gólmana a z dorážky napálil tyč. Po necelé půlhodině hry pak napřáhl za vápnem Gvilia a povedenou ranou těsně minul. Slávisté za celou první půli vyloženou šanci neměli.

I po změně stran jako první zahrozil Raków a jeho dva střídající hráči. Nejprve Gutkovskis s přispěním teče těsně minul, v 57. minutě pak Wdowiak po kličce Mandousovi trefil boční síť. Trenér Trpišovský krátce předtím hned trojnásobně vystřídal a posílil útok o čerstvé Lingra, Olayinku a Schranze.

Poslední jmenovaný se podílel na vedoucí brance. Ševčík v 62. minutě přenesl dlouhým pasem míč na pravou stranu, kde Schranz přiťukl Usorovi a ten technickým pokusem k zadní tyči obstřelil brankáře. Dvacetiletý Nigerijec skóroval potřetí z posledních čtyř soutěžních zápasů a navázal na dva góly z utkání s Pardubicemi.

Pražané, kteří v druhé půli útočili směrem na svůj "kotel", ožili a dostali se do tempa. Za chvíli měl další možnost Sor, ale odražený míč napálil jen do středu branky. Na opačné straně na centr z přímého kopu těsně nedoskočil Rundič. Jinak ale měli v závěru základní hrací doby více ze hry domácí. V 86. minutě si na centr naběhl střídající Oscar a proti jeho hlavičce zasáhl Kovačevič. Bosenský gólman pak vytěsnil i Lingrův pokus a dvojzápas dospěl do prodloužení.

V něm poslal Trpišovský na trávník čerstvého Tiéhiho a ten se mohl po třech minutách odvděčit gólem, Kovačevič ale jeho křížný pokus vytáhl na roh. Pak šancí ubylo a zdálo se, že utkání míří do penaltového rozstřelu. V první minutě nastavení prodloužení ale nacentroval do vápna Olayinka a další střídající hráč Schranz vstřelil hlavou jeden z nejdůležitějších gólů kariéry.

Pražané dali vítězstvím v závěrečných sekundách vzpomenout na památný triumf 4:3 po prodloužení nad Sevillou z osmifinále Evropské ligy v březnu 2019. Slávisté potvrdili, že se jim doma v pohárech daří, v Edenu prohráli na evropské scéně jediný z posledních 11 duelů. Trpišovského svěřenci zvládli souboj s polským soupeřem lépe než před rokem, kdy ve 4. předkole Evropské ligy vypadli s Legií Varšava.

Hlasy po utkání:

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Byla to velká bitva. Stál proti nám velký a těžký soupeř, dva góly moc často nedostává. Nebylo vůbec jednoduché se proti nim prosadit. Soupeř měl v první půli velkou sílu. Nám pomohli střídající hráči a zvládli jsme to týmově. Jsem strašně rád, že si všichni vzali za své to, co jsme si včera řekli. Byla tu neuvěřitelná kulisa, připomnělo mi to velké evropské zápasy, které jsme v minulosti hráli. Hráči i díky tomu ze sebe dostali to nejlepší a podařilo se nám to zvládnout."

Marek Papszun (trenér Čenstochové): "Dělali jsme maximum, přesto jsme nepostoupili. Dva góly, které jsme dali v prvním zápase doma, nám dnes moc nepomohly. Je to škoda, myslím, že jsme dnes neměli štěstí. Gól v poslední minutě prodloužení je to nejhorší, co se vám během zápasu může stát. Myslím, že oba týmy už čekaly na penalty a pak přišel gól v nastavení. Měli jsme smůlu, nevyužili jsme šance, kterých jsme měli poměrně hodně. Kdybychom dali první gól my, vyvíjelo by se to úplně jinak. Naše cesta bohužel končí, je to pro mě velmi bolestivé. Získali jsme velké zkušenosti a doufám, že je zužitkujeme."

Ivan Schranz (útočník Slavie): "Je důležité, že jsme to jako mužstvo zvládli. Nebyli jsme v úplně lehké situaci po prvním zápase, ale ukázali jsme sílu a dotáhli to do vítězného konce. Bylo krásné oslavit vítězný gól s fanoušky i spoluhráči dohromady. O tom je fotbal, že přináší takovéhle momenty."

Zdroj: O2 TV.

Slavia Praha - Raków Čenstochová 2:0 (1:0, 0:0) po prodloužení

Branky: 62. Usor, 120.+1 Schranz. Rozhodčí: Pawson - Betts, Hussin (všichni Angl.). ŽK: Ševčík, Oscar, Provod, Olayinka - Rundič, Arsenič, Tudor, Wdowiak, López. Diváci: 19.370 (vyprodáno). První zápas: 1:2, postoupila Slavia.

Slavia: Mandous - Masopust (55. Lingr), Ousou, Santos - Douděra (56. Schranz), Ševčík (94. Tiéhi), Holeš, Traoré, D. Jurásek (80. Oscar) - Usor (76. Provod), Tecl (55. Olayinka). Trenér: Trpišovský.

Čenstochová: Kovačevič - Svarnas (112. Racovitan), Arsenič, Rundič - Tudor, Papanikolau (111. Berggren), Gvilia (90.+1 Czyz), Kun (96. Kočergin) - Nowak (46. Wdowiak), Musiolik (46. Gutkovskis), López. Trenér: Papszun.