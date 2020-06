Slavia udolala poslední Příbram 1:0 a znovu vede o 11 bodů

Příbram - Fotbalisté vedoucí Slavie ve 27. kole první ligy zvítězili na hřišti poslední Příbrami 1:0 až díky gólu střídajícího Petara Musy z 82. minuty. Pražští obhájci titulu po koronavirové pauze i potřetí vyhráli a vedou neúplnou tabulku o 11 bodů před Plzní, která má k dobru středeční zápas v Ostravě. Příbram poprvé pod trenérem Pavlem Horváthem prohrála a na předposlední Opavu ztrácí bod.

Na souboj posledního s prvním v tabulce se dostali opět příbramští majitelé permanentek a ti sledovali, jak velké sebevědomí domácí nabrali sobotní výhrou 2:1 v Olomouci. V držení míče podle očekávání sice vládli slávisté, ale Středočeši nevypustili žádný souboj a jak byla možnost, snažili se vyslat vpřed rychlého Polidara, který dokázal hosty několikrát pozlobit.

Možnosti skórovat měli ale dříve slávisté, už v jedenácté minutě odraženým míčem trefil Stanciu tyč a zdálo se, že ligový lídr se rychle rozjede. Jenže šancí z jeho strany příliš nepřibývalo, do zahuštěné příbramské defenzivy se hosté dostávali složitě.

Nejnebezpečněji vypadaly jejich rychlé akce, které přišly ve chvíli, kdy se domácí vydali ve větším počtu do útoku, což ale nebylo příliš často. Nebezpečná byla pouze standardní situace, kterou musel odvracet hlavou Coufal.

Před poločasem dvakrát naznačil cestu za vedením slávistický Tecl, ale domácí drželi v poločase cenou remízu a krátce po změně stran naznačil Soldát, že by rádi sáhli i po výhře, ale příbramský záložník hlavou minul.

Po hodině hry se zdálo, že Pražané přece jen najdou častěji cestu přes příbramskou "vozovou hradbou", ale Traorého pokus uvnitř šestnáctky Melichar zlikvidoval. Hosté ale zvyšovali tlak, několikrát si říkali o penaltu, přicházely i přímé kopy a Stanciu z jednoho z nich opět trefil tyč.

Osm minut před koncem stále se zvyšující červenobílý tlak vyvrcholil gólem, který po sérii důrazných soubojích uvnitř šestnáctky vstřelil střídající Musa přesnou raou. Chorvatský útočník dal desátý ligový gól v sezoně a zařadil se mezi šest nejlepších kanonýrů soutěže.

Domácí se v závěru snažili riskantní hrou ještě vyrovnat, ale zkušenější hosté si už tři body pohlídali a Příbram v lize porazili poosmé za sebou.

Hlasy po utkání:

Pavel Horváth (trenér Příbrami): "Vzhledem k průběhu jsme už už mysleli na kýžený bod, proti lídrovi jsme ale podali solidní výkon. Samozřejmě, stále děláme některé věci špatně, ale budeme na tom dělat a věřím, že se zlepšíme. O poločase jsme si říkali, že musíme pokračovat ve své hře, ale představoval bych si větší důraz. A chtěli jsme více zazlobit v ofenzivě, dvakrát jsme takové menší šance měli, byť jen po standardkách. Slavii pomohlo střídání, noví hráči oživili hru, Musa se těžko brání. Slavia náš nakonec přetlačila."

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Dnešní výhry si moc vážím, potřeboval jsme i jiné herní atributy a jsem rád, že tým je schopen reagovat na různé situaci. Bylo důležité zůstat trpěliví. Nejsme to ale stále my, nějaký čas bude souhra trvat, navíc nám vypadávají hráči a ti dnes chyběli. Byl to pro nás nervózní zápas, musím vyzdvihnout Příbram. Hrála velmi dobře, byla nám těžkým protivníkem. Měli jsme ze soupeře respekt, je to dobře organizovaný tým, ale věřili jsme, že se naší kombinační hrou prosadíme. Je to pro nás ohromně cenné vítězství, po gólu Musy se mi hodně ulevilo."

1. FK Příbram - Slavia Praha 0:1 (0:0)

Branka: 82. Musa. Rozhodčí: Pechanec - Hájek, Horák - Machálek (video). ŽK: Hilál, Hellebrand (oba Slavia). Bez diváků.

Příbram: Melichar - Kvída (68. Pazdera), Dramé, Kingue, Nový - Tregler, Soldát (83. Cmiljanovič) - Antwi (68. Škoda), Zorvan (75. Slepička), Rezek (83. Hájek) - Polidar. Trenér: Horváth.

Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Zima, Bořil - Traoré, Takács (69. Musa) - Masopust (59. Hellebrand), Stanciu (86. Frydrych), Provod - Tecl (86. Hilál). Trenér: Trpišovský.