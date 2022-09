Slavia touží v Sivasu po vítězném vstupu do Konferenční ligy

Sivas (Turecko) - Fotbalisté pražské Slavie ve čtvrtek večer na hřišti Sivassporu vstoupí do Evropské konferenční ligy. Úřadující čeští vicemistři se proti vítězi Tureckého poháru pokusí potvrdit roli mírného favorita a zahájit hlavní fázi soutěže ziskem tří bodů. Trápící se Sivasspor bude usilovat o první vítězství v sezoně.

Dalšími dvěma týmy ve skupině G jsou Kluž a kosovský nováček Ballkani. Do osmifinále přímo postoupí jen celky z prvních míst tabulek, druzí v pořadí se ve vyřazovací fázi o kolo dříve utkají s kluby na třetích příčkách v Evropské lize. Slávisté jsou podle bookmakerů jednoznačným favoritem na vítězství ve skupině.

Sivasspor se do Konferenční ligy přesunul poté, co v závěrečném 4. předkole Evropské ligy vypadl po dvou porážkách s Malmö. Slávisté naopak přešli v kvalifikaci přes tři předkola - postupně vyřadili gibraltarský St Joseph's, Panathinaikos Atény a Čenstochovou.

Pražané si zahrají v pohárech skupinu už pošesté za sebou, v minulé sezoně při premiéře Konferenční ligy došli na jaře až do čtvrtfinále. Finále druhého ročníku soutěže bude v příštím roce hostit stadion Slavie v Edenu.

Sivasspor, na který čeká v pohárech skupina podruhé, v úvodu sezony tápe a v dosavadních osmi soutěžních zápasech nezvítězil. "Sivasspor byl v kvalifikaci neúspěšný s Malmö. Zápasy jsme viděli stejně jako třeba jejich (ligový) duel s Besiktasem Istanbul. Mají kvalitní hráče, co se týče fotbalovosti, na balonu jsou silní. Uvidíme, jaké bude jejich kolektivní pojetí. V defenzivě bychom je měli předčit. Určitě chceme přivézt tři body," řekl pro klubovou televizi asistent trenéra Slavie Zdeněk Houštecký.

Pražané v únoru v posledním souboji s tureckým soupeřem po dvou výhrách 3:2 přešli na úvod vyřazovací fáze Konferenční ligy přes Fenerbahce Istanbul. "Každý zápas a soupeř je jiný. S Fenerbahce nám to vyšlo jak venku, tak doma. Bylo to ve vyřazovací fázi, tam se hrají zápasy trochu jinak. Ve skupině, když uděláte chybu, se to dá pořád napravit. Hráči by proto měli hrát s větší lehkostí. Budeme se snažit hrát svou hru a snad to vyjde," přál si spolupracovník hlavního trenéra Jindřicha Trpišovského.

Sivasspor v posledních dvou domácích zápasech neskóroval a po víkendové bezbrankové remíze s Karagümrükem mu v turecké lize patří až 15. místo. Slávisté naopak vedou domácí soutěž o skóre před Plzní, která má utkání k dobru. V neděli hráli na Slovácku 1:1.

"Tým se v posledních zápasech zlepšuje, noví hráči se postupně adaptují. Zápas se Slavií je velmi otevřený, může skončit jakýmkoliv výsledkem. Myslíme jen na to, abychom skórovali a získali body," řekl na tiskové konferenci trenér Sivassporu Riza Calimbay.

Desátý celek minulé sezony turecké ligy má v kádru řadu Afričanů, k oporám patří ofenzivní hráči Max Gradel, Clinton N'Jie a Mustapha Yatabaré či obránce Ugur Ciftci. Klub navíc před pár dny angažoval nigerijského útočníka Ahmeda Musu.

Sivasspor hraje domácí zápasy na teprve šest let starém stadionu pro více než 27 tisíc diváků. "Ze zkušenosti proti Fenerbahce víme, že v Turecku je bouřlivé a hodně fotbalové prostředí. Sivasspor má krásný stadion. Na to se každý hráč nebo člen týmu těší," prohlásil Houštecký.

Zápas má výkop ve čtvrtek ve 21:00 SELČ, v Sivasu je o hodinu více.

Statistické údaje před utkáním Sivasspor - Slavia: Výkop: čtvrtek 8. září, 21:00. Rozhodčí: Jovič - Radič, Pušič (všichni Chorv.). Bilance: Turecko - ČR (Československo): 34 14-6-14 46:53. 1979/80 UEFA: Orduspor - Ostrava 2:0, 0:6, 1983/84 PMEZ: Fenerbahce Istanbul - Bohemians Praha 0:1, 0:4, 1989/90 PMEZ: Sparta Praha - Fenerbahce Istanbul 3:1, 2:1, 1991/92 PVP: Galatasaray Istanbul - Ostrava 0:1, 2:1, 1992/93 UEFA: Fenerbahce Istanbul - Olomouc 1:0, 1:7, 1995/96 UEFA: Sparta Praha - Galatasaray Istanbul 3:1, 1:1, 1997/98 LM: Sparta Praha - Galatasaray Istanbul 3:0, 0:2, 2002/03 UEFA: Sparta Praha - Denizlispor 1:0, 0:2, 2002/03 UEFA: Slavia Praha - Besiktas Istanbul 1:0, 2:4, 2003/04 LM: Sparta Praha - Besiktas Istanbul 2:1, 0:1, 2004/05 LM: Fenerbahce Istanbul - Sparta Praha 1:0, 1:0, 2006/07 LM: Galatasaray Istanbul - Mladá Boleslav 5:2, 1:1, 2010/11 EL: Plzeň - Besiktas Istanbul 1:1, 0:3, 2012/13 EL: Plzeň - Fenerbahce Istanbul 0:1, 1:1, 2019/20 EL: Sparta Praha - Trabzonspor 2:2, 1:2, 2021/22 EKL: Fenerbahce Istanbul - Slavia Praha 2:3, 2:3. 2022/23 EL: Fenerbahce Istanbul - Slovácko 3:0, 1:1. Sivasspor v Evropě: LM/PMEZ 2 1-0-1 3-6 EL/UEFA 10 2-0-8 10:21 EKL 6 3-1-2 6:9 Celkem 18 6-1-11 19:36 Slavia v Evropě: LM/PMEZ 46 13-12-21 34:63 EL/UEFA 136 52-36-48 176:162 EKL 18 9-4-5 42:25 PVP 8 3-3-2 11:9 Celkem 208 77-55-76 263:259 Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Předpokládané sestavy: Sivasspor: Vural - Paluli, Gutas, Appindangoyé, Ciftci - Keita - Yatabaré, Charisis, Ulvestad, Gradel - James. Slavia: Mandous - Masopust, Ousou, Kačaraba, D. Jurásek - Holeš, Tiéhi - Usor, Ševčík, Schranz - Tecl. Absence: Camara (zranění + není na soupisce) - Hromada (disc. trest + není na soupisce), Bořil, Hovorka, Jurečka (všichni zranění + nejsou na soupisce), Icha, Plavšič (oba nejsou na soupisce), Sor (zranění), Oscar (nejistý start). Zajímavosti: - Sivasspor se v soutěžích UEFA s českým klubem dosud neutkal - Slavia v únoru na úvod vyřazovací fáze Evropské konferenční ligy postoupila přes jiný turecký klub Fenerbahce Istanbul po dvou výhrách 3:2 - Slovácko v létě vypadlo ve 3. předkole Evropské ligy s Fenerbahce Istanbul a české kluby vyhrály jen 2 z posledních 15 zápasů s tureckými soupeři - Sivasspor přešel do skupiny Konferenční ligy po 2 porážkách a vyřazení ve 4. předkole Evropské ligy od Malmö - Slavia postoupila do skupiny přes 3 předkola, vyřadila gibraltarský St Joseph's, Panathinaikos Atény a Čenstochovou - Sivasspor si zahraje v pohárech hlavní fázi podruhé, v sezoně 2020/21 obsadil v Evropské lize ve skupině 3. místo - Slavia si zahraje v pohárech skupinu pošesté sebou, v premiérovém ročníku Konferenční ligy došla letos na jaře do čtvrtfinále - Sivasspor v dosavadních 8 soutěžních zápasech této sezony nezvítězil - Sivasspor v posledních 2 domácích zápasech neskóroval - Sivasspor v minulé sezoně vyhrál domácí pohár a v turecké lize skončil na 10. místě, jeho maximem je 2. příčka z ročníku 2008/09 - Sivasspor v generálce remizoval 0:0 s Karagümrükem a v turecké lize mu po 5 zápasech patří 15. příčka - Slavia prohrála jediný z posledních 10 soutěžních zápasů - Slavia vyhrála jediný z posledních 5 venkovních pohárových zápasů, v minulé sezoně ve skupině Konferenční ligy ve 3 duelech na hřištích soupeřů nezvítězila - Slavia v generálce remizovala 1:1 na Slovácku a vede neúplnou tabulku české ligy o skóre před Plzní - v Sivassporu působili čeští hráči Roman Bednář, Milan Černý, Jakub Navrátil, Tomáš Rada a Jan Rajnoch