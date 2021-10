Slavia touží v dohrávce s Olomoucí částečně odčinit předchozí nezdary

Praha - Fotbalisty Slavie a Olomouce čeká ve středu dohrávka 3. kola první ligy. Pražané v posledních pěti soutěžních zápasech jen jednou zvítězili a proti Sigmě chtějí minulé nezdary částečně odčinit. Pokud úřadující mistři potvrdí roli favorita a vyhrají, v tabulce bodově dotáhnou aktuálně druhou Spartu. Hanáci, kteří z posledních šesti kol jen jednou zvítězili, by se v případě nečekaného triumfu posunuli ze sedmé pozice na šestou příčku.

Zápas má v Edenu výkop ve středu v 19:00. Původně se měl hrát už v srpnu, ale tehdy byl odložen poté, co Pražané požádali o více času na přípravu před odvetou 3. předkola Ligy mistrů s Ferencvárosem Budapešť.

Slavia v neděli jen remizovala v Českých Budějovicích 2:2 a podruhé z posledních tří kol nezvítězila. Svěřenci trenéra Jindřicha Trpišovského ztrácejí už sedm bodů na vedoucí Plzeň, kterou o víkendu přivítají ve šlágru podzimu.

"Teď nejsme úplně v nejlepším období, které jsme tady měli. Ale jsme rádi, že můžeme hrát zápasy takhle rychle za sebou. Hned ve středu můžeme hodně z toho odčinit. Věřím, že tým je nastavený na to, že chce nezdary, které teď byly, odčinit," uvedl pro klubovou televizi asistent trenéra Slavie Jaroslav Köstl.

Pražané doma v lize už 54 zápasů neprohráli. S Olomoucí v nejvyšší soutěži bodovali devětkrát za sebou a v Edenu ji v posledních čtyřech duelech porazili. "Sigma měla na začátku soutěže velmi dobrou ofenzivu, trošku horší byli do defenzivy, takže v těch zápasech padalo hodně gólů. Poslední dobou se jim to trošku ustálilo. Pohybují se pořád v horní polovině tabulky. Hodně teď dbají na defenzivu a trošku utlumili ofenzivu. Budeme se snažit využít skulinek, které tam budou, a zvítězit," řekl Köstl.

Olomouc venku v lize čtyřikrát za sebou nezvítězila, z toho poslední dva duely prohrála 0:2. V Edenu může jen překvapit. "Slavii se sice v posledních zápasech nedaří úplně podle představ, ale nesouhlasím s tím, že je v krizi. Pořád si vytváří šance, dokáže být nebezpečná. To dokázala i v zápasech, ve kterých se jí bodově tolik nedařilo. Musíme předvést výkon na hranici svých možností na všech postech, včetně střídajících. Stojí před námi velká výzva a my se na ni těšíme. Chceme překonat sami sebe," uvedl asistent trenéra Sigmy Jiří Saňák.

Hlasy před středeční dohrávkou 3. kola první fotbalové ligy

Slavia Praha (v tabulce: 4.) - Sigma Olomouc (7.)

Jaroslav Köstl (asistent trenéra Slavie): "Teď nejsme v úplně nejlepším období, které jsme tady měli. Ale jsme rádi, že můžete hrát zápasy takhle rychle za sebou. Hned ve středu můžeme hodně z toho odčinit. Olomouc měla na začátku soutěže velmi dobrou ofenzivu, trošku horší byli do defenzivy, takže v těch zápasech padalo hodně gólů. Poslední dobou se jim to trošku ustálilo. Pohybují se pořád v horní polovině tabulky. Hodně teď dbají na defenzivu a trošku utlumili ofenzivu. Budeme se snažit využít skulinek, které tam budou, a zvítězit. Věřím, že tým je nastavený na to, že chce odčinit nezdary, které teď byly. Doufám, že výkonem i výsledkem potěšíme fanoušky."

Jiří Saňák (asistent trenéra Olomouce): "Slavii se sice v posledních zápasech nedaří úplně podle jejích představ, ale nesouhlasím s tím, že je v krizi. Pořád si vytváří šance, dokáže být nebezpečná, běhavá, soubojová, tudíž nepříjemná. To dokázala i v těch zápasech, ve kterých se jí tak bodově nedařilo. Musíme předvést výkon na hranici našich možností na všech postech, včetně střídajících. Stojí před námi velká výzva a my se na ni těšíme. Chceme překonat sami sebe."