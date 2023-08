Slavia touží proti Dnipru stvrdit postup a jistotu skupiny v pohárech

Košice - Fotbalisté Slavie chtějí ve čtvrteční odvetě 3. předkola Evropské ligy proti Dnipru stvrdit postup a získat jistotu sedmé účasti v hlavní fázi pohárů po sobě. Před týdnem v úvodním domácím utkání v souboji vicemistrů svých zemí porazili ukrajinského soupeře hladce 3:0 a v druhém zápase si mohou dovolit i prohru o dvě branky. Vzhledem k ruské agresi na Ukrajině přivítá Dnipro červenobílé ve svém pohárovém azylu v Košicích.

Slavia má blízko k tomu, aby si zajistila podzim v pohárech. Pokud přes Dnipro přejde, zahraje si minimálně skupinu Evropské konferenční ligy. V závěrečném 4. předkole by ji čekal v souboji o hlavní fázi kvalitnější Evropské ligy další ukrajinský celek Zorja Luhansk. Červenobílí naposledy v pohárech scházeli ve skupině v sezoně 2016/17 a pod současným trenérem Jindřichem Trpišovský nechyběli na podzim na evropské scéně ještě ani jednou.

Slávisté v soutěžích UEFA po úvodní výhře aspoň o tři góly dvojzápas v odvetě ještě nikdy neztratili. "Tříbrankový náskok je super. Víme, jak je to důležité. Je to takový klidný polštář, ale samozřejmě nemůžeme nic podcenit," řekl klubové televizi před úterním večerním odletem do Košic asistent trenéra Slavie Zdeněk Houštecký.

"Podobnou zkušenost jsme měli s Panathinaikosem Atény vloni, kdy jsme doma vyhráli 2:0 a cítili, že jsme mohli dát i třetí gól. Ale nedali jsme a v odvetě to potom bylo hodně těžké. Když se domácí mančaft chytne nějakým brzkým gólem, může to být nepříjemné. Náskok 3:0 je už dostatečný polštář na to, abychom měli v hlavách postup," doplnil spolupracovník kouče Trpišovského.

Pražané před týdnem v úvodním duelu naprosto dominovali a nesrazilo je ani vyloučení Igoha Ogbua z 58. minuty, po kterém přidali třetí branku. Nigerijský obránce bude v odvetě kvůli trestu za červenou kartu chybět. Slávisté mají ve třetím dvojzápase s ukrajinským soupeřem v soutěžích UEFA na dosah první postup.

"Třetí gól jsme dali v 10 lidech, což na psychiku soupeře určitě není dobré a muselo je to poznamenat. Našemu týmu to naopak hodně pomohlo," řekl Houštecký. "Máme super výsledek do odvety, ale může to být úplně jiný zápas než ten první. Přijde je podpořit více fanoušků. Musíme se na utkání dobře připravit a zužitkovat výsledek z domácího zápasu," uvedl slovenský obránce Michal Tomič.

Zatímco Slavia ve všech pěti soutěžních zápasech sezony zvítězila, Dnipru se nedaří. Z pěti duelů v ročníku vyhrál jen jednou. Tým, který vznikl teprve v roce 2015, před soubojem s Pražany vypadl ve 2. předkole Ligy mistrů s Panathinaikosem Atény. Dnipro hraje evropské poháry teprve podruhé a kvůli ruské invazi má azyl na nedávno otevřeném novém stadionu v Košicích pro téměř šest tisíc diváků.

"(Asistent) Jarda Köstl se tam byl podívat na zápas s Panathinaikosem. Co jsme viděli z videí, tak stadion ještě není dodělaný, ale určitě je to příjemné prostředí s dobrým trávníkem. Je dobré, že nehrají úplně doma. Zároveň máme zprávy, že přijede hodně našich fanoušků. Toho si strašně moc vážíme," uvedl Houštecký.

Slavia má v kádru tři Slováky, vedle Tomiče ještě střelce dvou branek v úvodním duelu univerzála Ivana Schranze a záložníka Jakuba Hromadu, který se dokonce v Košicích narodil. Před týdnem si odpykal zbytek pohárového disciplinárního trestu.

Dnipro se chce pokusit dvojzápas ještě zdramatizovat. "Samozřejmě výsledek není dobrý, do odvety je to problém. Musíme se především vyvarovat zbytečných chyb, kterými jsme Slavii nabízeli šance," poznamenal trenér Oleksandr Kučer.

Utkání má ve čtvrtek výkop ve 20:00. Pokud by slávisté dvojzápas nečekaně ztratili, ve 4. předkole Konferenční ligy by je čekal vítěz duelu Poznaň - Trnava.

Statistické údaje před utkáním SC Dnipro-1 - Slavia Praha: Výkop: čtvrtek 17. srpna, 20:00 (Košice). První zápas: 0:3. Rozhodčí: Gil Manzano - Nevado, Nicolás - Cuadra (video, všichni Šp.). Bilance (klubová): Ukrajina - ČR (Československo): 25 10-7-8 35:27. 1979/80 UEFA: Ostrava - Dynamo Kyjev 1:0, 0:2, 1985/86 PVP: Dynamo Kyjev - Dukla Praha 3:0, 1:1, 1989/90 UEFA: Dynamo Kyjev - Ostrava 3:0, 1:1, 1990/91 PVP: Dynamo Kyjev - Dukla Praha 1:0, 2:2, 1991/92 PMEZ: Sparta Praha - Dynamo Kyjev 2:1, 0:1, 1998/99 LM: Dynamo Kyjev - Sparta Praha 0:1, 1:0, 2000/01 LM: Šachtar Doněck - Slavia Praha 0:1, 2:0 po prodl., 2000/01 LM: Sparta Praha - Šachtar Doněck 3:2, 1:2, 2012/13 EL: Liberec - Dněpropetrovsk 2:2, 2:4, 2013/14 EL: Plzeň - Šachtar Doněck 1:1, 2:1, 2018/19 LM: Slavia Praha - Dynamo Kyjev 1:1, 0:2, 2018/19 EL: Jablonec - Dynamo Kyjev 2:2, 1:0, 2023/24 EL: Slavia Praha - Dnipro 3:0. Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Předpokládané sestavy: Dnipro: Kinarejkin - Pasič, Adamjuk, Sarapij, Kravec - Babenko, Blanco - Guculjak, Pichaljonok, Ledněv - Filippov. Slavia: Kolář - Vlček, Ousou, Holeš - Masopust, Zafeiris, Oscar, Provod - Schranz, Jurečka - Van Buren. Absence: Hamache (zranění + není na soupisce), Mirošničenko, Treťjakov, Volyněc (všichni zranění) - Ogbu (trest za ČK), Pech, Sinyan (oba zranění + nejsou na soupisce), Kačaraba, Tecl (oba nejsou na soupisce), Douděra, Lingr, Wallem (všichni nejistý start). Zajímavosti: - Slavia před týdnem porazila Dnipro 3:0 a z 5 zápasů s ukrajinskými týmy v soutěžích UEFA teprve podruhé vyhrála - Dnipro s českými kluby v pohárech před Slavií ještě nehrál, není přímým nástupcem Dněpru, který v roce 2012 vyřadil v Evropské lize Liberec - Slavia v obou předchozích dvojzápasech s ukrajinskými soupeři v soutěžích UEFA vypadla (naposledy v roce 2018 s Dynamem Kyjev) - české týmy prohrály jediné z posledních 7 utkání s ukrajinskými celky v soutěžích UEFA - Dnipro vstoupil do letošní pohárové kvalifikace ve 2. předkole Ligy mistrů, v němž po porážce 1:3 doma a remíze 2:2 venku vypadl s Panathinaikosem Atény - Dnipro si vloni poprvé zahrál poháry a v Evropské konferenční lize došel do úvodního kola vyřazovací fáze - Dnipro v generálce remizoval na stadionu Minaje 1:1 a vyhrál jediný z 5 soutěžních zápasů v sezoně - Dnipro vyhrál jediný z 6 domácích zápasů v pohárech - Slavia ve 3. předkole Evropské ligy vstoupila do letošní pohárové kvalifikace - Slavia 6x po sobě hrála v pohárech skupinu - Slavia v generálce zvítězila v lize v M. Boleslavi 1:0 a vyhrála všech 5 soutěžních zápasů v sezoně - Slavia od květnové porážky na Spartě v součtu s přípravou 13x po sobě neprohrála (z toho 12 vítězství) - Slavia vyhrála jediný z posledních 5 venkovních duelů v pohárech - oba týmy skončily v minulé sezoně ve svých ligových soutěžích na 2. místě - postupující se ve 4. předkole Evropské ligy utká s Luhanskem, poražený v závěrečném play off Konferenční ligy narazí na lepšího z dvojice Poznaň - Trnava - Dnipro kvůli ruskému vojenskému útoku na Ukrajinu hraje domácí zápasy v pohárech v azylu v Košicích - za Slavii hraje Ukrajinec Kačaraba, který ale není na soupisce pro 3. předkolo - Hromada (Slavia) se narodil v dějišti utkání Košicích