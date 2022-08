Slavia si zopakuje duely s Kluží, Slovácko čeká v EKL těžká skupina

Praha - Fotbalisté Slavie si v hlavní fázi Evropské konferenční ligy zopakují tři roky starý souboj s Kluží ze závěrečného předkola Ligy mistrů. Dalšími soupeři Pražanů ve skupině G budou Sivasspor a kosovský nováček Ballkani. Druhý z českých zástupců v soutěži Slovácko v papírově velmi silné skupině D narazí na Partizan Bělehrad, Kolín nad Rýnem a Nice. Rozhodl o tom los v Istanbulu, na kterém se podílel i bývalý český reprezentant Vladimír Šmicer.

Skupiny začnou 8. září a vyvrcholí šestým kolem 3. listopadu. Do osmifinále přímo postoupí jen týmy na prvních místech, druzí v pořadí se ve vyřazovací fázi o kolo dříve utkají s celky na třetích příčkách v Evropské lize.

Finále bude 7. června příštího roku hostit stadion Slavie v Edenu. Červenobílí na jaře v prvním ročníku Konferenční ligy došli do čtvrtfinále, kde vypadli s pozdějším finalistou Feyenoordem Rotterdam.

Slavia prošla do skupiny přes tři předkola, postupně vyřadila gibraltarský St Joseph's, Panathinaikos Atény a Čenstochovou, kterou ve čtvrtek v domácí odvetě 4. předkola udolala 2:0 po prodloužení. Červenobílí si na evropské scéně zahrají skupinu pošesté za sebou.

Slovácko prošlo do hlavní fáze poprvé. Úřadující vítěz domácího poháru nejprve ve 3. předkole Evropské ligy vypadl s Fenerbahce Istanbul, ale v play off Konferenční ligy po dvou vítězstvích vyřadil AIK Stockholm.

Slavia měla třetí nejvyšší koeficient ze všech 32 účastníků skupin a při losu byla nasazena v nejlepším ze čtyř košů. Dva ze tří soupeřů přiřadil úřadujícím českým vicemistrům jejich bývalý hráč Šmicer, který je ambasadorem finále.

Devětačtyřicetiletá slávistická legenda nejprve červenobílým vylosovala Kluž. Vítěz posledních pěti ročníků rumunské nejvyšší soutěže přešel do Konferenční ligy poté, co hned v úvodním předkole Ligy mistrů nečekaně vypadl s Pjunikem Jerevan. Poté Kluž zdolala tři soupeře v kvalifikaci Konferenční ligy, v play off postoupila přes Maribor. Slávisté si s rumunským klubem zahráli v létě 2019 o Ligu mistrů a v obou zápasech závěrečného předkola zvítězili 1:0.

Ze třetího koše připadl Pražanům vítěz Tureckého poháru Sivasspor, který do Konferenční ligy "spadl" poté, co v play off Evropské ligy nestačil na Malmö. Na závěr pak Šmicer slávistům přiřadil Ballkani. Na evropské scéně takřka neznámý tým po vypadnutí v úvodním předkole Ligy mistrů stejně jako Kluž přešel přes tři předkola Konferenční ligy a jako první kosovský klub v historii si zahraje v pohárech skupinu.

Slovácko bylo na rozdíl od Slavie v nejhorším koši a los mu přisoudil jednu z nejtěžších skupin. Tým z Uherského Hradiště narazí na dva zástupce z pěti největších evropských lig. Svěřenci trenéra Martina Svědíka si zahrají s Kolínem nad Rýnem, který se kvalifikoval do pohárů díky sedmému místu v minulé sezoně německé ligy.

Nice prošlo na evropskou scénu z páté příčky ve francouzské lize. Předloni se utkalo se Slavií, s níž dvakrát prohrálo v Evropské lize. Z nejlepšího koše má Slovácko Partizan Bělehrad. Srbský vicemistr letos na jaře na úvod vyřazovací fáze Konferenční ligy po dvou vítězstvích přešel přes Spartu, naopak v roce 2018 v Evropské lize vypadl s Plzní.

Los skupin Evropské konferenční ligy: Skupina A: Istanbul Basaksehir, Fiorentina, Hearts, RFS Riga. Skupina B: West Ham, FCSB, Anderlecht Brusel, Silkeborg. Skupina C: Villarreal, Beer Ševa, Austria Vídeň, Lech Poznaň. Skupina D: Partizan Bělehrad, Kolín nad Rýnem, Nice, Slovácko. Skupina E: Alkmaar, Apollon Limassol, Vaduz, Dnipro. Skupina F: Gent, Molde, Shamrock, Djurgaarden. Skupina G: Slavia Praha, Kluž, Sivasspor, Ballkani. Skupina H: Basilej, Slovan Bratislava, Žalgiris Vilnius, Pjunik Jerevan.