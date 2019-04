Praha - Vrcholem 28. kola fotbalové ligy bude nedělní pražské derby Slavie se Spartou. Červenobílí do něj půjdou jen tři dny po prohře 0:1 s Chelsea v úvodním čtvrtfinále Evropské ligy, přesto jsou favority, neboť mají na prvním místě tabulky o 15 bodů více než třetí Letenští. Slávisté si mohou před blížící se nadstavbou s předstihem zajistit triumf v základní části a také překonat své bodové maximum v jedné sezoně. Sparta ale touží potvrdit, že je nejlepší tým jara.

Slavia vede tabulku o sedm bodů před druhou Plzní a v případě výhry v derby už získá jistotu, že do ligové novinky - nadstavby - půjde z nejvyšší příčky. Pokud Viktoria v sobotu ztratí body s Ostravou, skončí červenobílí po 30. kole první bez ohledu na výsledek duelu se Spartou.

Slávisté mají 68 bodů a mohou s předstihem překonat svůj rekord z ročníku 1995/96, kdy za 30 kol uhráli 70 bodů. V této sezoně na domácí scéně kralují a mají nejlepší útok i obranu soutěže.

V ligovém derby neprohráli se Spartou pětkrát po sobě, což je dosud nejdelší série v samostatné historii. Slávistický kouč Jindřich Trpišovský ale zůstává před šlágrem obezřetný. Letenští totiž vyhráli sedm z posledních osmi kol a jsou bodově nejlepším týmem jarní části. Červenobílí navíc po čtvrtečním vyčerpávajícím souboji s Chelsea měli mnohem méně času na přípravu.

"Sparta dostává míň branek, zadruhé hrají někteří hráči, kteří mají velkou kvalitu. Navíc se jim podařilo otočit spoustu zápasů, které neměly dobrý průběh. Je to nesmírně silný tým. Každý, kdo viděl zápas s Plzní, ví, jak Sparta dokáže být nepříjemná, když podá stoprocentní výkon," připomněl Trpišovský březnovou výhru Sparty nad obhájcem titulu Plzní 4:0.

"Takže já u nich vidím ve spoustě věcí zlepšení. Samozřejmě o to těžší to pro nás bude v kombinaci s tím programem, který máme. Není úplně ideální se ve čtvrtek vyždímat do mrtva a jít v neděli hrát. Máme dva dny na to, abychom hráče dali dohromady. Změny v sestavě určitě budou," dodal Trpišovský, který v začátcích trenérské kariéry vedl na Spartě mládež.

Sparta se na rozdíl od Slavie mohla chystat na derby od pondělní dohrávky se Zlínem (2:0). "Taky jsme nabitý zápasový program v minulosti zažili, není do jednoduché. Ale jejich kádr je tak široký, že dokážou udělat spoustu změn. Ale určitě musí přemýšlet i směrem ke čtvrteční odvetě, nebude to pro ně snadné," řekl sparťanský kouč Zdeněk Ščasný.

"Slavia je favorit, ale my tam nejedeme s přehnaným respektem. Síla soupeře i aktuální forma je velká, ale máme za sebou také dobré zápasy. Na jaře jsme kromě jednoho všechny zvládli, takže tam pojedeme odhodlaní zvítězit," uvedl sparťanský záložník Michal Sáček.

Oba celky se utkají v Edenu ještě 24. dubna v semifinále domácího poháru a poté v ligové nadstavbě. "Takový zápas člověka neomrzí, i když bychom samozřejmě hráli raději doma," řekl Sáček.

Zápas začne v neděli v 18:00. Slavia je kvůli nadávkám fanoušků na adresu karvinského trenéra Františka Straky v podmínce a v případě výtržností jí hrozí uzavření severní tribuny.

Statistické údaje před derby Slavia Praha (1.) - Sparta Praha (3.): Výkop: neděle 14. dubna, 18:00. Rozhodčí: Hrubeš - Moláček, Caletka. Bilance: 51 9-18-24 47:75. Poslední zápas: 2:2. Předpokládané sestavy: Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Ngadeu, Bořil - Souček - Masopust, Hušbauer, Stoch, Zmrhal - Škoda. Sparta: Nita - Chipciu (Zahustel), Štetina, Costa, Hanousek - Hložek, Sáček, Frýdek, Kanga, Karlsson - Tetteh. Absence: Tecl, Hromada (oba rekonvalescence) - Ben Chaim, Panák (oba rekonvalescence), Dočkal, Pulkrab, Chipciu (všichni nejistý start). Disciplinární ohrožení: Bořil, Ngadeu (oba 7 ŽK), Frydrych, Král (oba 3 ŽK) - Kanga (11 ŽK), Frýdek (7 ŽK), Čivič, Panák, Radakovič, Tetteh (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Stoch (12) - Kanga, Tetteh (oba 11). Zajímavosti: - Sparta v derby Slavii 5x za sebou neporazila, 3 z posledních 4 vzájemných zápasů a poslední 2 skončily remízou - Sparta na Slavii 3x po sobě nevyhrála, z toho 2x neskórovala - oba týmy se v této sezoně utkají ještě v nadstavbě a v semifinále domácího poháru - Slavia 6 kol po sobě neprohrála (z toho 5 výher) a z posledních 17 ligových utkání prohrála jediné - Slavia má s 69 góly nejlepší útok ligy a s 20 inkasovanými brankami nejlepší obranu - Slavia minule doma remizovala s Libercem, předtím v lize v Edenu 9x za sebou zvítězila - Slavia v případě vítězství překoná svůj bodový rekord z jedné sezony v samostatné historii (dosavadním maximem je 70 bodů z ročníku 1995/96) - Slavia dnes hraje úvodní čtvrtfinále Evropské ligy s Chelsea - Sparta z 8 jarních kol 7x vyhrála a jednou prohrála - kouč Slavie Trpišovský v začátcích kariéry trénoval na Spartě mládež - Zahustel (Sparta) si může připsat 150. ligový start