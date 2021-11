Slavia si chce s Teplicemi upevnit vedení ve fotbalové lize

Praha - Základní část první fotbalové ligy se o víkendu 16. kolem přehoupne do své druhé poloviny. Obhájce titulu Slavia přivítá poslední tým tabulky Teplice a bude si chtít upevnit první místo. Slovácko bude hájit nečekanou druhou příčku v zápase v Českých Budějovicích a třetí Plzeň se proti Bohemians 1905 pokusí vrátit na vítěznou vlnu stejně jako čtvrtá Sparta proti rozjetému Liberci. O první výhru v ligové sezoně bude znovu usilovat Karviná.

Slavia v lize čtyřikrát za sebou zvítězila bez inkasované branky a vede tabulku o tři body. Červenobílí nastoupí k zápasu po čtvrteční remíze 2:2 v Evropské konferenční lize s Feyenoordem Rotterdam, s nímž přišli o vítězství až v nastavení. Červenobílí sice v roce 2013 utrpěli s Teplicemi v Edenu historicky nejvyšší debakl v samostatné ligové historii (0:7), ale nyní jsou obrovským favoritem.

Severočeši ve všech šesti utkáních nejvyšší soutěže pod trenérem Jiřím Jarošíkem prohráli a krčí se na posledním místě tabulky. "I když nás čeká Slavia, budeme proti ní chtít bojovat. Nekoukáme na to, že bodovat proti ní by mělo být nereálné. Takhle to bylo i nedávno na Spartě a ve finále jsme tam hráli do 88. minuty o úspěch. Teď je ta situace podobná, budeme chtít překvapit," uvedl Jarošík.

Slovácko z posledních osmi kol sedmkrát zvítězilo a po minulém triumfu 4:0 nad Spartou se vyhouplo už na druhou pozici. Hájit ji bude v Českých Budějovicích. "Po vítězství nad Spartou jsme samozřejmě ve velmi dobrém rozpoložení, ale nemyslím si, že bychom hráčům museli nějak srážet hřebínek. Máme dost zkušený tým na to, abychom se s tím vypořádali. Hlavně nesmíme nic podcenit, to bude základ úspěchu," řekl asistent trenéra Slovácka Jan Palinek.

Plzeň tři kola po sobě nevyhrála a opustila vedoucí příčku. Na vítěznou vlnu se chtějí Západočeši vrátit proti Bohemians 1905, s nimiž doma prohráli jediné z 16 ligových utkání. "Poslední zápasy jsme si zhodnotili, doufám, že jsme si všichni uvědomili, kde byly chyby. Zápas s Bohemkou chceme všichni vyhrát a na hráčích je to samozřejmě vidět," uvedl asistent trenéra Viktorie Pavel Horváth.

Sparta po debaklu na Slovácku neuspěla ani v Evropské lize, v níž ve čtvrtek prohrála v Glasgow s Rangers 0:2. Proti Liberce tak potřebuje zabrat. "Že jsme ve čtvrtek hráli v Glasgow a už v neděli nás čeká Liberec, problém není. Prohry, které jsme měli, jsme nasbírali po reprezentační pauze. Z tohoto pohledu jsme zápasy po Evropské lize zvládali, i když netvrdím, že to není náročné," řekl sparťanský trenér Pavel Vrba.

Vedle Slavie a Sparty čeká zápas po pohárovém týdnu také Jablonec, který ve čtvrtek v Evropské konferenční lize doma remizoval s Alkmaarem 1:1. V nejvyšší soutěži Severočeši už osm kol nezvítězili a výsledkové trápení se pokusí zastavit proti Mladé Boleslavi.

Karviná ve středu v dohrávce podlehla Ostravě 1:2, v lize nezvítězila už 15 utkání a jako jediná v této sezoně nejvyšší soutěže stále nevyhrála. Ukončit čekání na tři body zkusí Slezané v Mladé Boleslavi v domácím azylu nováčka z Hradce Králové, jemuž nečekaně patří šestá příčka.

Ve zbylých zápasech nastoupí pátá Ostrava ve Zlíně a rovněž v sobotu Pardubice v domácím azylu v pražském Ďolíčku přivítají Olomouc. Po zpřísnění diváckých opatření proti koronaviru může do hledišť stadionů jen maximálně tisícovka fanoušků.

Tabulka:

1. Slavia 15 12 2 1 42:11 38 2. Slovácko 15 11 2 2 31:14 35 3. Plzeň 15 11 2 2 25:12 35 4. Sparta 15 10 3 2 36:19 33 5. Ostrava 15 8 4 3 29:19 28 6. Hradec Králové 15 5 6 4 21:22 21 7. Mladá Boleslav 15 6 2 7 25:23 20 8. Liberec 15 6 2 7 15:21 20 9. Olomouc 15 4 6 5 24:23 18 10. České Budějovice 15 5 3 7 20:23 18 11. Bohemians 1905 14 4 3 7 21:29 15 12. Zlín 15 4 2 9 17:29 14 13. Jablonec nad Nisou 15 2 7 6 11:28 13 14. Pardubice 15 2 5 8 18:30 11 15. Karviná 14 0 5 9 14:27 5 16. Teplice 15 1 2 12 13:32 5