Slavia se ve šlágru s Plzní může výrazně přiblížit titulu

Praha - První fotbalovou ligu v neděli čeká jeden z vrcholů sezony. Vedoucí Slavia ve šlágru 28. kola přivítá druhou Plzeň, na kterou má v tabulce osmibodový náskok. Rozjetá Viktoria pod trenérem Adrianem Guľou na jaře vyhrála všech osm soutěžních zápasů, ale v Edenu se ji v poslední době nedaří. Pokud by Pražané zvítězili, výrazně by se přiblížili obhajobě mistrovského titulu, i když je po Plzni čekají ještě dvě utkání základní části a pětikolová nadstavba.

"Samozřejmě cítíme a víme, že v neděli můžeme udělat hodně důležitý krok k našemu vytouženému cíli," řekl slávistický trenér Jindřich Trpišovský. "Tohle je trochu zápas o šest bodů. Pro nás je to velký test po změnách, které byly v zimě a po té pauze," doplnil.

Vršovický tým nechal zapomenout na rozpačitý vstup do jara a po koronavirové přestávce vyhrál všechny tři zápasy bez inkasované branky. "Už dlouhodobě se ukazuje, že Slavia má svou kvalitu a jasný herní styl. Ten není o tom, že by vyčkávali nebo nějak hráli z hlubokého bloku a na náhodu. Víme o jejich silných stránkách, ale my se také chceme prezentovat vlastním herním stylem," uvedl slovenský kouč Guľa.

Slávisté doma v lize porazili Plzeň šestkrát za sebou, ale v neděli jim bude chybět fanouškovská podpora. Vládní opatření v boji s nemocí covid-19 stále povolují pouze 300 lidí na stadionu. "V takhle velkém zápase jsou diváci obrovská pomoc. Nám se tady v minulosti na Plzeň dařilo, vyhrávali jsme a byla fantastická kulisa. Teď to bude obrovský rozdíl, z našeho pohledu ztrácíme výhodu domácího prostředí," uvedl Trpišovský.

Souboj dvou nejlepších českých týmů začne v 19:00. Fanoušci budou utkání moci sledovat například v autokině v Plzni, kde už se v květnu promítal jiný šlágr Viktorie se Spartou.

V sobotu se uskuteční tři zápasy 28. kola. Pátá Sparta po dvou vítězstvích za sebou nastoupí na stadionu desátých Bohemians 1905. "Klokani" vyhráli v posledních čtyřech kolech, ale letenského rivala neporazili v lize od listopadu 2001. Malé pražské derby se bude promítat v autokině na Strahově.

"Tu laťku, kterou si kluci nastavili, musíme neustále opakovat. Samozřejmě víme, že úplně vše dobré není. Víme, v čem nás tlačí bota a pořád se to musíme snažit odstraňovat. Pokračujeme dál, chceme dál vítězit," řekl Luboš Loučka, asistent trenéra Sparty Václava Kotala. "Čeká nás velmi náročný soupeř. Bohemka je poctivý, běhavý tým, který roste zápas od zápasu tím, že vyhrává, třeba i 1:0. Bude to válka, bude to boj, ale já jsem stoprocentně přesvědčený, že vyhrajeme," dodal Loučka.

Třetí Liberec vyhrál v sedmi z posledních osmi kol a další tři body bude chtít přidat proti deváté Mladé Boleslavi. Poslední Příbram čeká záchranářská bitva na hřišti čtrnáctého Zlína.

V neděli jsou vedle šlágru Slavie s Plzní na programu další čtyři utkání. Sedmá Ostrava, která po ligovém restartu ještě nevyhrála a vypadla z elitní šestky, nastoupí na hřišti jedenácté Olomouce. Čtvrtý Jablonec po dvou porážkách za sebou čeká zápas v Teplicích, které jsou dvanácté.

Předposlední Opava hostí šesté Slovácko a třináctá Karviná doma vyzve osmé České Budějovice. Jihočeský nováček díky středeční výhře 2:0 nad Olomoucí uspěl po sérii čtyř porážek.

Statistické údaje před zápasy 28. kola první ligy: Fastav Zlín (14.) - 1. FK Příbram (16.) Výkop: sobota 6. června, 16:00. Rozhodčí: delegace dosud nebyla oznámena. Bilance: 19 9-5-5 22:17. Poslední zápas: 0:0. Předpokládané sestavy: Zlín: Dostál - Cedidla, Buchta, Simerský, Bartošák - Fantiš, Hlinka, Jiráček, Čanturišvili - Poznar, Janetzký. Příbram: Melichar - Kvída, Dramé, Kingue, Nový - Tregler, Soldát - Antwi, Zorvan, Rezek - Polidar. Absence: Vraštil (zranění) - Sehit, Yilmaz (oba koronavirová opatření v Turecku). Disciplinární ohrožení: Čanturišvili, Fantiš, Janetzký, Conde (všichni 3 ŽK) - Soldát, Tregler (oba 7 ŽK), Kingue, Škoda (oba 3 ŽK). Nejlepší střelci: Poznar (5) - Škoda (6). Zajímavosti: - Příbram vyhrála jediný z posledních 8 vzájemných ligových zápasů - Zlín prohrál jediný z 9 domácích ligových duelů s Příbramí (v roce 2004 0:2) a v 8 z nich neinkasoval - Zlín 7 kol po sobě nevyhrál a jako jediný v lize ještě na jaře nezvítězil - Zlín v posledních 2 zápasech remizoval 1:1 - Zlín doma v lize 3x za sebou nevyhrál - Příbram vyhrála jediné z posledních 20 kol, ve 3 zápasech pod trenérem Horváthem ale jen jednou prohrála (minule se Slavií) - Příbram je nejhorším venkovním týmem ligy, ve 13 zápasech tam získala jen 3 body a 12x prohrála - Příbram má s 48 obdrženými góly nejhorší obranu ligy, ale za posledních 5 kol inkasovala jen 4x - Příbram v posledních 12 ligových zápasech dala jen 3 góly Slovan Liberec (3.) - FK Mladá Boleslav (9.) Výkop: sobota 6. června, 18:00. Rozhodčí: delegace dosud nebyla oznámena. Bilance: 31 17-6-8 62:46. Poslední zápas: 3:1. Předpokládané sestavy: Liberec: Nguyen - Koscelník, Kačaraba, Karafiát, Mikula - Hromada, Mara - Malinský, Baluta, Pešek - Kuchta. M. Boleslav: Stejskal - Křapka, Tatajev, Jakub Klíma, Zelený - Janošek, Túlio - Douděra, Budínský, Ladra - Jiří Klíma. Absence: Chaluš (zranění), Hybš, Fukala (oba nejistý start) - Hubínek (4 ŽK), Mašek, Matějovský, Pech, Wiesner (všichni rekonvalescence). Disciplinární ohrožení: Karafiát (7 ŽK), Fukala, Malinský, Mara, Kuchta, Rondič - Budínský, Křapka (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Malinský (7) - Budínský (10). Zajímavosti: - Liberec vyhrál v lize nad M. Boleslaví 6x za sebou a z posledních 12 vzájemných duelů prohrál jediný - Liberec doma v lize s M. Boleslaví neprohrál 11x po sobě - Liberec vyhrál 7 z posledních 8 kol - Liberec doma v lize zvítězil 4x za sebou - M. Boleslav vyhrála jediné z posledních 9 kol - M. Boleslav vyhrála v ligové sezoně jen 2 z 13 venkovních zápasů a získala v nich pouze 9 z celkových 38 bodů - Mashike Sukisa (Liberec) oslaví v den zápasu 26. narozeniny - Budínský (M. Boleslav) si může připsat 150. ligový zápas Bohemians Praha 1905 (10.) - Sparta Praha (5.) Výkop: sobota 6. června, 20:00. Rozhodčí: delegace dosud nebyla oznámena. Bilance: 35 3-9-23 22:63. Poslední zápas: 0:4. Předpokládané sestavy: Bohemians: Le Giang - Köstl, Bederka, Hůlka - Bartek, Hronek, Vacek, Jindřišek, Schumacher - Vodháněl, Nečas. Sparta: Heča - Sáček, Štetina, Hancko, Frýdek - Trávník - Hložek, Kanga, Dočkal, Karlsson - Kozák. Absence: Pulkrab (dohoda klubů), Ugwu (zranění) - Krejčí (8 ŽK), Plavšič, Lischka, Kaya, Graiciar, Ben Chaim (všichni zranění). Disciplinární ohrožení: Bartek, Jindřišek, Köstl, Krch, Podaný - Hancko (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Vodháněl (5) - Kanga (11). Zajímavosti: - Sparta v lize s Bohemians 24 zápasů za sebou neprohrála a ve 3 z posledních 4 vzájemných duelů v nejvyšší soutěži neinkasovala - Bohemians doma v lize nevyhráli se Spartou od listopadu 2001 11x za sebou, ve 3 z posledních 4 zápasů tam s ní remizovali - Bohemians vyhráli 4 kola po sobě a vyrovnali svoji nejdelší vítěznou sérii v samostatné lize - Bohemians doma v ligovém ročníku prohráli jediné z 13 utkání a získali tam 28 z celkových 36 bodů - Sparta vyhrála poslední 2 kola - Sparta prohrála jediný z posledních 8 venkovních ligových zápasů SFC Opava (15.) - 1. FC Slovácko (6.) Výkop: neděle 7. června, 15:00. Rozhodčí: delegace dosud nebyla oznámena. Bilance: 10 2-2-6 10:19. Poslední zápas: 0:4. Předpokládané sestavy: Opava: Fendrich - Harazim, Rychlý, Hošek, Helešic - Mondek, Souček, Zavadil, Dordič - Texl - Železník. Slovácko: Trmal - Juroška, Daníček, Divíšek, Reinberk - Sadílek, Havlík - Navrátil, Dvořák, Petržela - Zajíc. Absence: Juřena, Žídek (oba 4 ŽK), Dedič (zranění), Železník, Hnaníček (oba nejistý start) - Kadlec (trest za ČK), Zahustel, Vecheta (oba zranění), Hofmann, Kliment, Šimko (všichni nejistý start). Disciplinární ohrožení: Souček (3 ŽK) - Hofmann, Kadlec (oba 7 ŽK). Nejlepší střelci: Dedič (4) - Zajíc (7). Zajímavosti: - Slovácko prohrálo jediný z posledních 6 vzájemných ligových zápasů a v posledních 2 dalo pokaždé 4 branky - Opava prohrála jediný ze 4 domácích ligových zápasů se Slováckem a v posledních 2 remizovala 2:2 - Opava vyhrála jediné z posledních 10 kol a 4x po sobě nezvítězila - Opava v posledních 2 domácích ligových zápasech neskórovala a s 12 body je na svém stadionu nejhorším týmem ligy - Opava má s 13 góly nejhorší útok ligy - Slovácko prohrálo jediné z posledních 6 kol a v 5 z nich neinkasovalo - Slovácko vyhrálo jediný z posledních 7 venkovních ligových zápasů - Trmal (Slovácko) si může připsat 50. ligový start MFK Karviná (13.) - Dynamo České Budějovice (8.) Výkop: neděle 7. června, 15:00. Rozhodčí: delegace dosud nebyla oznámena. Bilance: 1 0-0-1 0:3. Poslední zápas: 0:3. Předpokládané sestavy: Karviná: Bolek - Moravec, Santos, Šindelář, Čonka - Janečka, Hanousek, Qose - Ba Loua, Lingr, Taiwo. Č. Budějovice: Drobný - Čolič, Havel, Sivok, Kladrubský - Čavoš, Kulhánek - Brandner, Šulc, Mršič - Schranz. Absence: Rundič, Ndefe (oba 8 ŽK), Petráň (zranění), Smrž (nejistý start) - Ledecký (zranění), Javorek, Havelka (oba nejistý start). Disciplinární ohrožení: Ba Loua, Bukata, Hanousek, Petkov, Petráň (všichni 3 ŽK) - Novák, Čavoš, Ledecký (všichni 7 ŽK), Havel Havelka (oba 3 ŽK). Nejlepší střelci: Lingr (4) - Schranz (8). Zajímavosti: - Karviná prohrála 2 kola po sobě a zvítězila v jediném z posledních 5 ligových zápasů - Karviná prohrála jediný z posledních 6 domácích ligových zápasů - Č. Budějovice minule porazily Olomouc a zvítězily po 4 prohrách za sebou - Č. Budějovice prohrály 3 z posledních 4 venkovních ligových zápasů - Hanousek (Karviná) může odehrát 200. ligový zápas, Kopečný (Č. Budějovice) si může připsat 50. start - Havel (Č. Budějovice) oslaví den před utkáním 24. narozeniny FK Teplice (12.) - FK Jablonec (4.) Výkop: neděle 7. června, 17:00. Rozhodčí: delegace dosud nebyla oznámena. Bilance: 47 13-18-16 46:50. Poslední zápas: 1:4. Předpokládané sestavy: Teplice: Grigar - Paradin, Kodeš, Čmovš, Vondrášek - Trubač, Mareček, Kučera, Žitný - J. Mareš, Řezníček. Jablonec: Hrubý - Holík, Jeřábek, Plechatý, Krob - Hübschman, Považanec - Pleštil, Matoušek, Sýkora - Doležal. Absence: Vyhnal, Ljevakovič, Hyčka, P. Mareš (všichni zranění), Knapík (nejistý start) - Kubista, Jovovič (oba zranění), Jugas (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Kodeš, Vondrášek (oba 7 ŽK), Čmovš, Hyčka (oba 3 ŽK) - Krob (7 ŽK), Považanec, Doležal (oba 3 ŽK). Nejlepší střelci: J. Mareš (6) - Doležal (10). Zajímavosti: - Teplice vyhrály jediný z posledních 12 vzájemných ligových duelů a poslední 4 utkání s Jabloncem prohrály - Jablonec prohrál jediný z posledních 5 ligových zápasů v Teplicích - Teplice vyhrály jediné z posledních 8 kol a 3x za sebou nezvítězily - Teplice prohrály jediný z posledních 6 domácích ligových zápasů - Jablonec vyhrál jediné z posledních 6 kol a 2x za sebou neskóroval - Jablonec prohrál jediný z posledních 9 venkovních ligových zápasů (minule 0:5 na Slavii) - Grigar (Teplice) si může připsat 100. nulu v lize - kouč Jablonce Rada v minulosti trénoval Teplice Sigma Olomouc (11.) - Baník Ostrava (7.) Výkop: neděle 7. června, 17:00. Rozhodčí: delegace dosud nebyla oznámena. Bilance: 49 18-18-13 59:57. Poslední zápas: 2:2. Předpokládané sestavy: Olomouc: Mandous - Sladký, Štěrba, Jemelka, Vepřek - Hála, Houska, Breite, González, Falta - Juliš. Ostrava: Laštůvka - Fillo, Pokorný, Stronati, Fleišman - Jánoš, Jirásek - Reiter, Kuzmanovič, Potočný - Šašinka. Absence: Beneš, Nešpor, Pilař - De Azevedo (všichni nejistý start). Disciplinární ohrožení: Juliš, Sladký - De Azevedo, Jánoš (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Juliš (5) - Potočný (9). Zajímavosti: - Olomouc prohrála jediný z posledních 6 vzájemných ligových zápasů, poslední 3 ale nevyhrála - Olomouc 5 kol po sobě nevyhrála - Olomouc prohrála jediný z posledních 7 domácích ligových zápasů (minule s Příbramí) - Olomouc je s 12 nerozhodnými výsledky remízovým "králem" ligy - Ostrava 4 kola za sebou nezvítězila - Ostrava v lize venku 6x za sebou neprohrála a poslední 2 zápasy tam remizovala - trenér Olomouce Látal působil v Ostravě jako hráč i trenér - Fillo si může připsat 300. ligový start, De Azevedo (oba Ostrava) může nastoupit ke 100. duelu Slavia Praha (1.) - Viktoria Plzeň (2.) Výkop: neděle 7. června, 19:00. Rozhodčí: delegace dosud nebyla oznámena. Bilance: 46 22-11-13 66:45. Poslední zápas: 1:0. Předpokládané sestavy: Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Zima, Bořil - Traoré, Takács - Masopust, Stanciu, Provod - Tecl. Plzeň: Hruška - Řezník, Hejda, Brabec, Limberský - Bucha, Kalvach, Čermák - Kayamba, Beauguel, Kovařík. Absence: Olayinka, Hovorka (oba rekonvalescence), Ševčík, Holeš (oba nejistý start) - Alvir, Ekpai (oba rekonvalescence). Disciplinární ohrožení: Coufal, Frydrych, Kúdela, Stanciu, Hilál - Alvir, Bucha, Čermák, Hejda (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Musa - Bucha (oba 10). Zajímavosti: - Slavia vyhrála 4 z posledních 5 vzájemných ligových duelů - Slavia na podzim vyhrála v Plzni 1:0, předtím ale ve vzájemných ligových zápasech 11x za sebou zvítězil domácí tým - Slavia doma v lize od dubna 2014 porazila Plzeň 6x za sebou - Slavia vyhrála všechny 3 zápasy po koronavirové přestávce a neinkasovala v nich - Slavia doma v lize od předloňské porážky s Jabloncem 28x za sebou neprohrála a na svém hřišti je s 37 body nejlepším týmem této sezony nejvyšší soutěže - Plzeň na jaře vyhrála všech 8 soutěžních zápasů pod trenérem Guľou (z toho 7 v lize) - Plzeň prohrála jediné z posledních 13 kol - Plzeň venku v lize vyhrála 4x za sebou a mimo svůj stadion prohrála jediný z posledních 7 zápasů - Slavia má s 8 inkasovanými góly nejlepší obranu ligy, Plzeň zase s 56 brankami nejlepší útok - Hubník (Plzeň) oslaví den před utkáním 36. narozeniny Tabulka: 1. Slavia 27 21 4 2 55:8 67 2. Plzeň 27 18 5 4 56:22 59 3. Liberec 27 14 3 10 47:34 45 4. Jablonec 27 12 7 8 43:37 43 5. Sparta 27 11 8 8 50:35 41 6. Slovácko 27 11 8 8 33:30 41 7. Ostrava 27 11 7 9 37:30 40 8. České Budějovice 27 12 3 12 43:42 39 9. Mladá Boleslav 27 11 5 11 44:46 38 10. Bohemians 27 10 6 11 33:39 36 11. Olomouc 27 7 12 8 32:33 33 12. Teplice 27 6 10 11 23:44 28 13. Karviná 27 5 9 13 21:36 24 14. Zlín 27 6 6 15 24:43 24 15. Opava 27 4 7 16 13:44 19 16. Příbram 27 4 6 17 17:48 18