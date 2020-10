Slavia se v úvodu EL utká s přemožitelem Plzně Beer Ševou

Petah Tikva (Izrael) - Fotbalisté Slavie se v úvodním duelu základní skupiny Evropské ligy představí na hřišti Beer Ševy, která do hlavní fáze soutěže postoupila na úkor Plzně. Právě souboje s izraelským soupeřem považují Pražané ve skupině, v níž jsou i Leverkusen a Nice, za klíčové k postupu do jarní fáze. Utkání má výkop ve čtvrtek v 18:55.

"Když se na skupinu podíváme, tak je hodně silná. Jestli chceme postoupit, tak bychom měli s Beer Ševou udělat šest bodů. Rozhodně ji ale nepodceňujeme. Chceme vyhrát, protože víme, že je to klíč pro postup ze skupiny," řekl v nahrávce pro média asistent trenéra Zdeněk Houštecký.

Zatímco Beer Ševa na cestě do základní skupiny zvládla všechna čtyři předkola, úřadující český mistr Slavia přešla do soutěže po vyřazení ve 4. předkole Ligy mistrů s Midtjyllandem.

Hapoel se v základní skupině Evropské ligy představí potřetí. V obou předchozích případech narazil na české soupeře, s nimiž prohrál všechna čtyři utkání s celkovým skóre 1:8. V sezoně 2016/17 nestačil dvakrát na Spartu a o rok později na Plzeň. První vítězství proti českému týmu si Beer Ševa připsala právě proti Západočechům zkraje října díky triumfu 1:0.

"Mají kvalitu v ofenzivní části, jsou to techničtí, hodně rychlí hráči. Nemůžou nás ničím překvapit, máme je nastudované. My si na ně věříme, doufáme, že tam uděláme tři body, které nám pomůžou do další fáze Evropské ligy," uvedl Houštecký.

Jak izraelská, tak česká liga jsou kvůli opatřením v boji proti šíření koronaviru přerušené. Beer Ševa kvůli tomu odehrála poslední soutěžní duel proti Plzni 1. října, Pražané o tři dny později v lize v Ostravě.

Slavia navíc minulý týden kvůli výskytu koronaviru v týmu nemohla několik dnů trénovat a byla v izolaci. V karanténě zůstali dva hráči a dva členové širšího realizačního týmu.

"Kdyby to bylo něco nového, tak si myslím, že by to problém byl. Ale tahle doba to přináší, byli jsme na to připraveni. Jsme na to zvyklí, kluci jsou na to zvyklí. Dostali individuální plány, které vždy plní na 100 procent. Přesvědčili jsme se už v první vlně covidu na jaře, kdy kluci po té dlouhé přestávce přišli perfektně připravení," prohlásil Houštecký.

Zápas se uskuteční na stadionu Ha Mošava ve městě Petah Tikva. Aréna Turner Stadium v Beer Ševě byla v srpnu uzavřena kvůli konstrukčním problémům.

Statistické údaje před utkáním Hapoel Beer Ševa - Slavia Praha: Výkop: čtvrtek 22. října, 18:55 (Petah Tikva). Rozhodčí: Visser - Nijssen, Vanyzere (všichni Belg.). Bilance (klubová): Izrael - ČR (Československo) 18 3-3-12 13:31. 2006/07 UEFA: Hapoel Tel Aviv - Mladá Boleslav 1:1, 2009/10 EL: Teplice - Hapoel Tel Aviv 1:2, 1:1, 2012/13 EL: Hapoel Tel Aviv - Plzeň 1:2, 0:4, 2012/13 EL: Sparta Praha - Kirjat Šmona 3:1, 1:1, 2015/16 LM: Maccabi Tel Aviv - Plzeň 1:2, 2:0, 2015/16 EL: Liberec - Kirjat Šmona 2:1, 3:0, 2016/17 EL: Sparta Praha - Beer Ševa 2:0, 1:0, 2017/18 EL: Plzeň - Beer Ševa 3:1, 2:0, 2017/18 EL: Slavia Praha - Maccabi Tel Aviv 1:0, 2:0, 2020/21 EL: Beer Ševa - Plzeň 1:0. Beer Ševa v Evropě: LM/PMEZ 16 9-3-4 27:24 PVP 4 1-1-2 3:15 EL/UEFA 35 9-9-17 23:58 Celkem 55 19-13-23 53:97 Slavia v Evropě: LM/PMEZ 44 12-12-20 33:61 EL/UEFA 122 46-32-44 156:142 PVP 8 3-3-2 11:9 Celkem 174 61-47-66 200:212 Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Předpokládané sestavy: Beer Ševa: Levita - Dadia, Miguel Vítor, Taha, Goldberg - Bareiro, Kabha, Josué - Sallalich, Agudelo, Acolatse. Slavia: Kolář - Kúdela, Hovorka, Zima - Provod, Ševčík, Stanciu, Bořil - Masopust, Tecl, Olayinka. Absence: Bitton, Levi (oba zranění) - Holeš (karanténa). Zajímavosti: - oba týmy se v evropských pohárech ještě neutkaly - Beer Ševa na cestě do základní skupiny EL zvládla všechna 4 předkola, v posledním vyřadila po výhře 1:0 Plzeň - Slavia přešla do EL po vyřazení ve 4. předkole Ligy mistrů s Midtjyllandem po remíze 0:0 doma a prohře 1:4 venku - Beer Ševa se v hlavní fázi EL představí potřetí a znovu ji čeká český tým (v sezoně 2016/17 Sparta a 2017/18 Plzeň) - Beer Ševa všechna dosavadní 4 utkání s českými týmy v základní skupině EL prohrála s celkovým skóre 1:8 - Slavia se s izraelským soupeřem v pohárech potkala pouze v sezoně 2017/18, kdy ve skupině EL porazila Maccabi Tel Aviv doma 1:0 a venku 2:0 - česká mužstva porazila izraelské týmy v evropských pohárech v 7 z posledních 8 duelů - Slavia se v základní skupině EL představí po 2 letech - Beer Ševa doma v hlavní fázi EL vyhrála jen 2 ze 7 zápasů - Slavia od března prohrála jediný z 20 soutěžních zápasů - Slavia vyhrála venku v evropských pohárech jediné z posledních 7 utkání - izraelská i česká liga jsou kvůli opatřením v boji proti koronaviru přerušené; Beer Ševa odehrála poslední soutěžní zápas 1. října proti Plzni, Slavia o tři dny později v lize v Ostravě - zápas se uskuteční na stadionu Ha Mošava ve městě Petah Tikva, aréna Turner Stadium v Beer Ševě byla v srpnu uzavřena kvůli konstrukčním problémům - záložník Provod (Slavia) oslaví den po utkání 24. narozeniny - za Beer Ševu v minulosti hráli Češi Pergl a Pekhart - dalšími týmy ve skupině jsou Leverkusen a Nice