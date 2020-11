Slavia se v Nice může přiblížit postupu ze skupiny EL

Nice (Francie) - Fotbalisté Slavie se ve čtvrtečním 4. kole základní skupiny C Evropské ligy představí v Nice. Pražané budou po dvou domácích výhrách usilovat o třetí vítězství za sebou, které by je výrazně přiblížilo k postupu do jarní vyřazovací fáze. Francouzský celek odehrál poslední soutěžní zápas 8. listopadu, jelikož ho zasáhla nákaza koronavirem. K tréninku se vrátil teprve v pondělí.

Slavia vyhrála první vzájemný duel ve skupině v Edenu 3:2 i díky dvěma gólům útočníka Jana Kuchty navzdory tomu, že jí kvůli koronaviru chybělo pět hráčů. Nice postihlo onemocnění covid-19 ještě hůře, protože se nakazilo minimálně deset hráčů. Zatímco český šampion v sobotní ligové generálce vyhrál v Opavě drtivě 6:0, čímž vyrovnal nejvyšší vítězství v sezoně, utkání Nice s Marseille bylo odloženo.

"Příprava je poměrně stejná jako na každý zápas. Zprávy jsou, že jejich hráči by měli být po karanténě a zdraví. My jsme byli v podobné situaci při domácím utkání. U nich je úplně jedno, kdo nastoupí, ta kvalita tam prostě je," řekl v nahrávce pro média asistent trenéra Slavie Zdeněk Houštecký.

Zápas považuje za klíčový k postupu. Zatímco Pražané s Leverkusenem zatím získali šest bodů, Nice s Beer Ševou tři. Ze skupiny projdou dál první dva celky.

"Víme, o co hrajeme, a oni to vědí taky. Tenhle zápas je, dá se říct, nejdůležitější. Kdybychom vyhráli, už by nám asi v podstatě stačila jen jedna remíza a postupujeme," prohlásil Houštecký.

Slavia půjde do utkání v pozici lídra české ligy. Pro Pražany je to v této sezoně poprvé, co před utkáním Evropské ligy nastoupili v domácí soutěži. V říjnu a listopadu se kvůli opatřením v boji proti koronaviru sportovní soutěže v Česku zastavily.

"Rozpoložení je teď fantastické. Kluci zase najeli na to, co nás vždy zdobilo, absolutně stoprocentní přístup po všech stránkách. Doufejme, že nám to vydrží, nálada je fakt výborná. Doufejme, že se to přenese i do zápasu a uspějeme," uvedl Houštecký.

Velký náboj bude mít zápas pro brankáře Ondřeje Koláře. Slávistický gólman, o něhož Nice v minulosti stálo, nedaleko tohoto města vyrůstal, neboť jeho otec hrál ve Francii volejbal. "Těším se na návrat do Francie, dlouho jsem tam nebyl. Jsem zvědavý, jak to tam vypadá. Hlavně se těším na zápas," konstatoval Kolář.

Statistické údaje před utkáním OGC Nice - Slavia Praha: Výkop: čtvrtek 26. listopadu, 21:00. Rozhodčí: Nyberg - Hallin, Söderqvist (všichni Švéd.). Bilance (klubová): Francie - ČR (Československo) 53 23-14-16 79:60. 1965/66 PVP: Dukla Praha - Rennes 2:0, 0:0, 1969/70 PVP: Dukla Praha - Marseille 1:0, 0:2, 1974/75 UEFA: Nantes - Ostrava 1:0, 0:2, 1977/78 PMEZ: Dukla Praha - Nantes 1:1, 0:0, 1979/80 PMEZ: Dukla Praha - Štrasburk 1:0, 0:2 po prodl., 1982/83 UEFA: St. Etienne - Bohemians Praha 0:0, 0:4, 1986/87 PMEZ: Paris St. Germain - Vítkovice 2:2, 0:1, 1991/92 PMEZ: Marseille - Sparta Praha 3:2, 1:2, 1995/96 UEFA: Slavia Praha - Lens 0:0, 1:0 po prodl., 1995/96 UEFA: Slavia Praha - Bordeaux 0:1, 0:1, 1997/98 PVP: Nice - Slavia Praha 2:2, 1:1, 1998/99 UEFA: Olomouc - Marseille 2:2, 0:4, 1999/00 LM: Sparta Praha - Bordeaux 0:0, 0:0, 2001/02 UEFA: Příbram - Sedan 4:0, 1:3, 2001/02 UEFA: Lyon - Liberec 1:1, 1:4, 2004/05 LM: Sparta Praha - Lyon 1:2, 0:5, 2005/06 UEFA: Slavia Praha - Monako 0:2, 2006/07 UEFA: Marseille - Mladá Boleslav 1:0, 2:4, 2006/07 UEFA: Mladá Boleslav - Paris St. Germain 0:0, 2007/08 UEFA: Toulouse - Sparta Praha 2:3, 2009/10 EL: Slavia Praha - Lille 1:5, 1:3, 2012/13 EL: Lyon - Sparta Praha 2:1, 1:1, 2013/14 EL: Lyon - Plzeň 4:1, 1:2, 2014/15 EL: Mladá Boleslav - Lyon 1:4, 1:2, 2015/16 EL: Marseille - Liberec 0:1, 4:2, 2018/19 EL: Slavia Praha - Bordeaux 1:0, 0:2, 2018/19 EL: Rennes - Jablonec 2:1, 1:0, 2020/21 EL: Sparta Praha - Lille 1:4, 2020/21 EL: Slavia Praha - Nice 3:2. Nice v Evropě: LM/PMEZ 18 7-4-7 32:32 EL/UEFA 27 11-0-16 36:45 PVP 4 1-3-0 7:5 Celkem 49 19-7-23 75:82 Slavia v Evropě: LM/PMEZ 44 12-12-20 33:61 EL/UEFA 125 48-32-45 161:147 PVP 8 3-3-2 11:9 Celkem 177 63-47-67 205:217 Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Předpokládané sestavy: Nice: Benítez - Robson Bambu, Daniliuc, Pelmard - Lotomba, Lees-Melou, Schneiderlin, Kamara - Rony Lopes, Dolberg, Gouiri. Slavia: Kolář - Masopust, Kúdela, Zima, Bořil - Ševčík, Traoré - Sima, Stanciu, Olayinka - Kuchta. Absence: Dante - Hovorka (oba zranění), Karafiát, Oscar, Provod (všichni nejistý start). Disciplinární ohrožení: Schneiderlin - Ševčík (oba 2 ŽK). Tabulka: 1. Slavia Praha 3 2 0 1 5:5 6 2. Leverkusen 3 2 0 1 10:5 6 3. Nice 3 1 0 2 5:9 3 4. Beer Ševa 3 1 0 2 5:6 3 Zajímavosti: - první vzájemné utkání ve skupině před 3 týdny vyhrála Slavia doma 3:2 - oba týmy se v minulosti utkaly 6x a Slavia ani jednou neprohrála; poprvé v roce 1972 v letním Interpoháru, předchůdci Poháru Intertoto (Slavia doma vyhrála 4:0 a venku remizovala 2:2), v sezoně 1997/98 v Poháru vítězů pohárů (remízy 2:2 a 1:1), v roce 2017 v přípravném duelu (Slavia vyhrála 4:1) a naposledy v aktuální sezoně - Slavia porazila francouzský tým v pohárech jen ve 3 z 12 utkání (bez Poháru Intertoto) - Slavia vyhrála ve Francii jediný z 5 duelů v evropských pohárech (bez Poháru Intertoto) - Nice ve skupině porazilo Beer Ševu a prohrálo v Leverkusenu a na Slavii, Slavia prohrála na půdě Beer Ševy a porazila Leverkusen a Nice - Nice vyhrálo jen 2 z posledních 6 soutěžních utkání a 2x po sobě prohrálo - Nice naposledy hrálo soutěžní zápas 8. listopadu, kvůli většímu výskytu osob nakažených koronavirem v týmu byl jeho sobotní ligový duel s Marseille odložen - Nice je ve francouzské lize v neúplné tabulce osmé, Slavia v 8 zápasech této sezony české ligy neprohrála a vede tabulku, navíc má nejlepší obranu i útok - Nice čeká 50. zápas v soutěžích UEFA (bez Veletržního poháru a Poháru Intertoto) - Slavia vyhrála 4 soutěžní zápasy po sobě a 3x neinkasovala - Slavia v sobotní generálce výhrou 6:0 v Opavě vyrovnala nejvyšší vítězství v ligové sezoně - Slavia venku v pohárech od loňského srpna 5x za sebou nevyhrála a prohrála tam poslední 3 zápasy, ve kterých inkasovala 9 branek - Nice trénuje bývalý defenzivní záložník a mistr světa a Evropy Vieira - brankář Slavie Kolář vyrůstal v okolí Nice - kvůli opatřením proti koronaviru se bude hrát bez diváků