Slavia se představí v Mladé Boleslavi, Spartu čeká derby na Bohemians

Praha - Osmi zápasy 4. kola pokračuje o víkendu první fotbalová ligy. Mistrovská Slavia se po úterním vypadnutí s Ferenvárosem Budapešť ve 3. předkole Ligy mistrů představí v Mladé Boleslavi, Spartu po vyřazení s Monakem ve stejné soutěži čeká pražské derby na hřišti Bohemians 1905. Plzeň po postupu do 4. předkola Evropské konferenční ligy hraje v Liberci. Další pohárový zástupce Jablonec se utká s Teplicemi, které jako jediné v ligové sezoně ještě nebodovaly.

Slavia, která si před týdnem nechala odložit utkání s Olomoucí, od března 2016 vyhrála v lize nad Mladou Boleslaví desetkrát po sobě a v posledních čtyřech vzájemných zápasech neinkasovala. Červenobílí v nejvyšší soutěži od loňského března neprohráli rekordních 48 zápasů po sobě. Mladoboleslavští v létě přivedli bývalé slávisty Marka Suchého a Milana Škodu, navíc je vede i někdejší trenér vršovického celku Karel Jarolím.

"Boleslav v letním přestupním období skvěle posílila. Přišli dva bývalí kapitáni Slavie i další hráči. Síla toho týmu se projevila hned na začátku ligy, vypadají úplně jinak než v předchozích sezonách. Už se zúročuje práce trenéra Karla Jarolíma, takže si myslím, že nás nečeká nic lehkého," řekl asistent trenéra Slavie Jaroslav Köstl, jehož tým ve čtvrtek rozehraje úvodní zápas 4. předkola Evropské ligy s Legií Varšava.

Sparta od listopadu 2001 nepohrála v lize na půdě Bohemians už 13 zápasů po sobě. Svěřenci trenéra Pavla Vrby, kteří si na podzim zahrají základní skupinu Evropské ligy, nenašli v nejvyšší soutěži přemožitele ve 12 duelech za sebou a v posledních osmi zvítězili. Spolu s Plzní a Slavií v ligové sezoně ještě neztratili ani bod. Naopak "Klokani" v úvodních třech kolech nevyhráli.

"Bohemians neměli úplně ideální vstup do sezony, půjdou do toho na 100 procent. Bude to zápas, do něhož se nahecují možná nejvíc v sezoně. Je výhoda, že se s nimi setkáváme na začátku sezony, protože nejsou v úplné pohodě," konstatoval asistent trenér Sparty Luboš Loučka.

Plzeň otočila ve čtvrtek dramatickou odvetu s The New Saints a po penaltovém rozstřelu oslavila postup. V další fázi kvalifikace Evropské konferenční ligy se utká s CSKA Sofia. Viktoria ve všech třech ligových zápasech sezony zvítězila 2:1, Liberci ale v nejvyšší soutěži dvakrát po sobě podlehla. Slovan v prvních třech kolech uhrál pouze bod.

"Liberec je doma vždy nepříjemný soupeř, je tedy opět namístě taková ta fráze, že nás nečeká nic lehkého. V tuto chvíli to platí dvojnásob," prohlásil asistent plzeňského kouče Pavel Horváth.

Jablonec ve čtvrtek vypadl ve 3. předkole Evropské ligy se Celticem Glasgow a příští týden ho čeká úvodní utkání 4. předkola Evropské konferenční ligy se Žilinou. Teplice v lize sedmkrát po sobě porazil.

Slovácko přivítá jediného nováčka Hradec Králové, s nímž prohrálo poslední čtyři vzájemné ligové duely. "Votroci" ve všech třech zápasech sezony nejvyšší soutěže remizovali 1:1. Ostrava hostí Pardubice. Baník doma v lize od ledna neprohrál devětkrát po sobě, naopak Pardubice v nejvyšší soutěži nezvítězily čtyřikrát za sebou.

Olomouc se utká s Českými Budějovicemi, které neporazila v posledních čtyřech ligových zápasech. Karvinou, jež v sezoně nejvyšší soutěže zatím naplno nebodovala, čeká Zlín. Slezané vyhráli nad "Ševci" čtyři z posledních pěti vzájemných ligových utkání.

Hlasy před zápasy 4. kola první fotbalové ligy:

Sigma Olomouc (v tabulce: 8.) - Dynamo České Budějovice (11.)

Jiří Saňák (asistent trenéra Olomouce): "Na začátku sezony stále pracujeme na odstraňování rezerv v naší hře. Budějovice jsou ambiciózní tým, který se v létě dost posílil. Je to běhavý soupeř. Navíc vnímáme, že jsme Jihočechy po návratu do ligy ještě neporazili. Bereme to jako další výzvu k tomu, abychom v sobotu uspěli, předvedli pěkný fotbal a získali tři body."

David Horejš (trenér Č. Budějovic): "Do Olomouce jedeme s cílem přerušit sérii dvou proher se Slováckem a Baníkem. Víme, že nás čeká velmi silný soupeř a přes týden jsme dělali vše pro to, abychom se na něj připravili. Snažíme se neustále pracovat na ofenzivě, kde v naší hře stále cítím značné rezervy."

FK Mladá Boleslav (6.) - Slavia Praha (4.)

Karel Jarolím (trenér M. Boleslavi): "Proti Slavii uspějeme, když budeme soustředění a bezchybní. Těším se na kvalitní fotbal v bouřlivé atmosféře. V minulém duelu s Pardubicemi nám chyběla kvalita při útoku do šestnáctky. Centry nebyly dobré, nebo jsme při nich trefovali prvního bránícího hráče. Proti Slavii musíme tohle změnit."

Jaroslav Köstl (asistent trenéra Slavie): "Boleslav v letním přestupním období skvěle posílila. Přišli dva bývalí kapitáni Slavie i další hráči. Síla toho týmu se projevila hned na začátku ligy, vypadají úplně jinak než v předchozích sezonách. Už se zúročuje práce trenéra Karla Jarolíma, takže si myslím, že nás nečeká nic lehkého. Zvlášť po programu, který jsme měli po zápasu s Ferencvárosem. Ten nám přinesl spoustu negativních emocí, ale půjdeme dál za svým cílem v lize. Potřebujeme co nejvíc vítězství."

MFK Karviná (14.) - Fastav Zlín (10.)

Jan Baránek starší (asistent trenéra Karviné): "Zlín vyhrál po hodně dlouhé době, předtím bral naposledy tři body v ligovém utkání snad někdy v březnu. To jim může přidat na sebevědomí. Pro ně to byl s Teplicemi klíčový zápas a myslím si, že to stejné bude pro nás teď s nimi. Zlín má zkušené mužstvo, které je delší čas pohromadě. Určitě musíme zlepšit finální fázi. Hlavně v domácím utkání se musíme tlačit do zakončení, více střílet a samozřejmě je potřeba být i kvalitnější v mezihře a ve finální přihrávce."

Jan Jelínek (asistent trenéra Zlína): "Výsledkově jsme zvládli předchozí domácí zápas, ale z herního hlediska máme stále rezervy, na jejichž odstranění pracujeme. Karviná ještě nevyhrála, půjde po vítězství. Na hrotu mají Papadopulose, v sestavě Buchtu a Bartošáka, naše dva bývalé hráče, kteří se budou chtít vytáhnout. Ale my chceme navázat na Teplice a přivézt si body."

Bohemians Praha 1905 (13.) - Sparta Praha (1.)

Luděk Klusáček (trenér Bohemians): "V úvodních třech kolech jsme nevyhráli. Pokusíme se to změnit proti Spartě, i když víme, že to bude velmi náročné. Sparta vypadla v Lize mistrů s Monakem a navíc má několik zraněných hráčů, přesto si myslím, že to zápas příliš neovlivní. Těším se na atmosféru v Ďolíčku."

Luboš Loučka (asistent trenéra Sparty): "Bohemians neměli úplně ideální vstup do sezony, půjdou do toho na 100 procent. Bude to zápas, do něhož se nahecují možná nejvíc v sezoně. Je výhoda, že se s nimi setkáváme na začátku sezony, protože nejsou v úplné pohodě. Myslím, že vzhledem ke kádru a tomu, že mají skvělého trenéra, to nakopnou a budou velmi silní. Budeme chtít navázat na sérii z Ďolíčku a vyhrát."

Baník Ostrava (3.) - FK Pardubice (12.)

Tomáš Galásek (trenér Ostravy): "Mužstvo v týdnu pracovalo velice dobře na trénincích a proto věřím, že zápas dopadne dobře. Budeme se snažit hrát útočně a potvrdit, že góly umíme dávat. Pardubice jsem i vloni sledoval. Bylo překvapením, že jako nováček skončily tak vysoko, a snaží se na to navázat. Po dvou úvodních zápasech, v nichž dostaly pět gólů, už hrály proti Boleslavi více z bloku a vyjížděly do nebezpečných brejků. Mají i dobré standardky, takže se jim budeme snažit předejít. Musíme si pohlídat brejky a pokrýt si některé jednotlivce."

Jiří Krejčí (asistent trenéra Pardubic): "Baníku se začátek sezony povedl. Hraje atraktivní fotbal a po zaváhání v Jablonci se skvěle rozstřílel. Stejně jako proti Boleslavi si budeme hlídat začátky poločasů a budeme se snažit navázat na výkon z minulého kola, který nebyl špatný. Na rozdíl od loňského utkání v Ostravě nás čeká ještě jeden úkol, musíme se vyrovnat se zaplněným hledištěm, což je tradiční doping pro domácí tým. Ale zvládneme to a rádi bychom ze souboje nevyšli naprázdno."

1. FC Slovácko (5.) - FC Hradec Králové (9.)

Jan Palinek (asistent trenéra Slovácka): "Minulý týden jsme se v Plzni neprezentovali dobře a pokud chceme bodovat, musíme podat diametrálně odlišný výkon. Musíme být mnohem více aktivní, více hrát s balonem směrem dopředu. Hradec bude ale těžký oříšek. Má výborné standardní situace, dokáže se dobře orientovat ve vápně. Naší povinností je ale vyhrát."

Stanislav Hejkal (asistent trenéra Hradce): "Slovácko hraje dlouho spolu, je na nich znát rukopis trenéra Svědíka. Taky už jsou zkušení. Dříve Slovácko tolik nekontrolovalo míč, teď už to umí. Rádi bychom z naší strany viděli vyšší nasazení, než jaké jsme měli na začátku utkání s Libercem. Nechceme se podřizovat soupeři, budeme hrát svou hru jako v Karviné, kde jsme díky tomu byli lepší."

FK Teplice (16.) - FK Jablonec (7.)

Radim Kučera (trenér Teplic): "Čeká nás pohárový účastník z Jablonce. Ale nám v naší situaci povinnost velí nedívat se na soupeře, soustředit se na vlastní výkon a vybojovat doma konečně vítězství. I když to bude velmi těžký zápas."

Petr Rada (trenér Jablonce): "Je to hodně nabité, přijeli jsme z Glasgow dnes ráno. Už se trochu projevuje, že je hodně zápasů. Ale jsme na to připraveni, jsou tu i jiní hráči. Uvidíme, jak to poskládáme. Musíme se z té porážky dostat, zregenerovat a připravit se na Teplice."

Slovan Liberec (15.) - Viktoria Plzeň (2.)

Miroslav Holeňák (asistent trenéra Liberce): "Plzeň odehrála evropský pohár a uvidíme, v jaké sestavě u nás nastoupí. Plzeňský kádr se dost změnil, odešli dlouholetí stabilní hráči kádru Limberský, Kovařík a Hořava i útočník Ondrášek. Ale v dosavadních ligových zápasech ukázal obměněný a dobře poskládaný tým velkou sílu a má plný počet bodů. V minulých dvou zápasech Plzeň pokaždé prohrála první poločas, ale dokázala to otočit k vítězství, což ukazuje na velkou kvalitu. My ale máme velkou motivaci na našem stadionu konečně po dlouhé době vyhrát. Před rokem se nám povedlo U Nisy Plzeň porazit, takže do zápasu půjdeme s cílem to zopakovat. Tříbodový zisk při pohledu na tabulku jednoznačně potřebujeme."

Pavel Horváth (asistent trenéra Plzně): "Liberec nemá úplně dobrý začátek sezony. Je to ale i tím, že ve dvou zápasech nedohrával v plném počtu. Hrál se Spartou, která letos bude silná. Liberec je doma vždy nepříjemný soupeř, je tedy opět namístě taková ta fráze, že nás nečeká nic lehkého. V tuto chvíli to platí dvojnásob. Soupeř do zápasu půjde s tím, že bude věřit tomu, že budeme unavení a že má šanci nás porazit.“

Statistické údaje před zápasy 4. kola: Sigma Olomouc (v tabulce 8.) - Dynamo České Budějovice (11.) Výkop: sobota 14. srpna, 14:00. Rozhodčí: Černý - Kotík, Váňa - Hrubeš (video). Bilance: 38 13-12-13 46:45. Poslední zápas: 2:2. Předpokládané sestavy: Olomouc: Macík - Chvátal, Poulolo, Jemelka, Vepřek - Breite, Sedlák - Zifčák, Daněk, Hála - Růsek. Č. Budějovice: Vorel - Čolič, Králik, Talověrov, Sladký - Javorek, Čavoš - Mihálik, Škoda, Hora - Bassey. Absence: Hubník, Beneš, Látal, Yunis (všichni zranění), Greššák (rekonvalescence) - nikdo. Nejlepší střelci: Daněk, González, Hála, Vepřek, Zifčák - Bassey, Mihálik (všichni 1). Zajímavosti: - Olomouc v lize Č. Budějovice 4x za sebou neporazila, poslední 2 vzájemné zápasy skončily remízou - Olomouc vyhrála jediný z posledních 4 domácích ligových zápasů s Č. Budějovicemi - Olomouc si v ligové sezoně připsala porážku 2:3 a výhru 3:2 - Olomouc v minulém kole nehrála zápas na Slavií, který byl odložen - Olomouc už 6 ligových zápasů pravidelně střídá porážky a vítězství - Olomouc doma v lize naposledy zvítězila, ale předtím tam 7x po sobě nevyhrála - Č. Budějovice na úvod sezony zvítězily, ale v posledních 2 kolech prohrály - Č. Budějovice prohrály 5 z posledních 6 ligových duelů - Č. Budějovice prohrály 6 z posledních 7 venkovních ligových zápasů FK Mladá Boleslav (6.) - Slavia Praha (4.) Výkop: sobota 14. srpna, 16:00. Rozhodčí: Zelinka - Mokrusch, Hrabovský - Franěk (video). Bilance: 34 9-10-15 44:52. Poslední zápas: 0:3. Předpokládané sestavy: M. Boleslav: Šeda - Douděra, Suchý, Karafiát, Preisler - Ladra, Matějovský, Dancák, Ewerton - Škoda, Fila. Slavia: Kolář - Bah, Kúdela, Kačaraba, Oscar - Holeš, Hromada - Masopust, Stanciu, Sima - Kuchta. Absence: Pech, Šimek (oba rekonvalescence), Jirásek, Mužík - Hovorka, Olayinka, Provod, Plavšič, Ševčík, Krmenčík (všichni zranění), Zima (nejistý start). Nejlepší střelci: Škoda - Schranz (oba 3). Zajímavosti: - Slavia od března 2016 vyhrála v lize nad M. Boleslaví 10x po sobě a v posledních 4 vzájemných zápasech neinkasovala - Slavia v M. Boleslavi v posledních 5 ligových duelech zvítězila - M. Boleslav prohrála jediné z posledních 5 ligových utkání - M. Boleslav poslední 2 domácí ligové zápasy vyhrála a dala v nich po 3 brankách - Slavia v lize od loňského března neprohrála rekordních 48 zápasů po sobě - Slavia venku v lize neprohrála 24x za sebou - Slavia si v minulém kole nechala odložit utkání s Olomoucí - Slavia v úterý porazila Ferencváros Budapešť 1:0, ale po venkovní porážce 0:2 z 3. předkola Ligy mistrů vypadla - trenér Jarolím (M. Boleslav) v minulosti vedl Slavii a získal s ní 2 tituly MFK Karviná (14.) - Fastav Zlín (10.) Výkop: sobota 14. srpna, 16:00. Rozhodčí: Machálek - Nádvorník, Vodrážka - Julínek (video). Bilance: 10 6-0-4 16:10. Poslední zápas: 2:1. Předpokládané sestavy: Karviná: Neuman - Křapka, Santos, Buchta, Bartošák - Mangabeira, Nešický - Čmelík, Qose, Sinjavskij - Papadopulos. Zlín: Dostál - Vraštil, Kolář, Procházka, Matejov - Conde, Hlinka - Dramé, Hrubý, Reiter - Poznar. Absence: nikdo - Jawo (zranění), Cedidla (nejistý start). Nejlepší střelci: Qose, Papadopulos, Sinjavskij (všichni 1) - Poznar (2). Zajímavosti: - Karviná vyhrála 4 z posledních 5 vzájemných ligových zápasů - Karviná doma poslední ligové utkání se Zlínem prohrála, předtím tam ale soupeře 4x porazila a ani jednou neinkasovala - ani jedno z 10 vzájemných ligových utkání neskončilo remízou - Karviná vyhrála jediný z posledních 10 ligových zápasů a v posledních 4 nezvítězila - Karviná vyhrála jediný z posledních 4 domácích ligových duelů - Zlín minule porazil Teplice a vyhrál v lize po 13 zápasech - Zlín venku v lize 7x po sobě nezvítězil (z toho 6 porážek) - Nešický (Karviná) může odehrát 50. ligový zápas, Matejov (Zlín) si může připsat 150. start v české lize Bohemians Praha 1905 (13.) - Sparta Praha (1.) Výkop: sobota 14. srpna, 19:00. Rozhodčí: Pechanec - Paták, Horák - Adam (video). Bilance: 38 4-9-25 24:66. Poslední zápas: 1:2. Předpokládané sestavy: Bohemians: Le Giang - Dostál, Köstl, Bederka, Vondra - Ljovin, Květ - Fulnek, Hronek, Kovařík - Puškáč. Sparta: Nita - Wiesner, Panák, Hancko, Polidar - Karlsson, Karabec, Sáček, Pavelka, Pešek - Hložek. Absence: Bačkovský (dohoda klubů), Hůlka, Jindřišek, Nový, Osmančík, Ugwu, Vrána (všichni zranění), Necid (nejistý start) - Čelůstka, Dočkal, Höjer, Juliš, Ladislav Krejčí II (všichni zranění), Ladislav Krejčí I (nemoc), Pešek (nejistý start). Nejlepší střelci: Puškáč (3) - Hložek (2). Zajímavosti: - Sparta prohrála jediný z posledních 27 vzájemných ligových duelů - Sparta od listopadu 2001 nepohrála v lize na půdě Bohemians 13x po sobě - Bohemians posledních 6 ligových zápasů nevyhráli - Bohemians doma v lize 2x za sebou prohráli a zvítězili tam v jediném z posledních 6 utkání - Sparta v lize 12x za sebou neprohrála a v posledních 8 zápasech zvítězila; spolu s Plzní a Slavií v sezoně nejvyšší soutěže ještě neztratila ani bod - Sparta venku v lize 5x po sobě neprohrála - Sparta má s 10 brankami nejlepší ligový útok - Sparta v úterý prohrála v odvetě 3. předkola Ligy mistrů v Monaku 1:3 a z kvalifikace vypadla - Necid (Bohemians) oslaví den před zápasem 32. narozeniny - asistent trenéra Bohemians Brabec v minulosti hrál za Spartu - Juliš (Sparta) čeká na 100. ligový start Baník Ostrava (3.) - FK Pardubice (12.) Výkop: neděle 15. srpna, 16:00. Rozhodčí: Petřík - Vlček, Pochylý - Zelinka (video). Bilance: 2 1-0-1 5:3. Poslední zápas: 2:3. Předpokládané sestavy: Ostrava: Laštůvka - Ndefe, Svozil, Lischka, Fleišman - Buchta, Tetour, Kuzmanovič, Kaloč, Potočný - Almási. Pardubice: Markovič - Cadu, Čihák, Toml, Čelůstka - Solil, Červ - Kostka, Beran, Tischler - Černý. Absence: Juroška, Kukučka (oba rekonvalescence) - Boháč (zranění), Jeřábek (nejistý start). Nejlepší střelci: Lischka (3) - Tischler (2). Zajímavosti: - Ostrava dosud v lize hrála s Pardubicemi jen 2x, doma zvítězila 3:0 a venku prohrála 2:3 - Ostrava 2 kola po sobě vyhrála - Ostrava od ledna neprohrála doma v lize 9x po sobě - Pardubice v lize 4x za sebou nevyhrály - Pardubice prohrály 2 z posledních 3 venkovních ligových duelů - Lischka (Ostrava) oslaví den po utkání 24. narozeniny 1. FC Slovácko (5.) - FC Hradec Králové (9.) Výkop: neděle 15. srpna, 16:00. Rozhodčí: Batík - Hájek, Ratajová - Pechanec (video). Bilance: 14 5-3-6 18:18. Poslední zápas: 1:2. Předpokládané sestavy: Slovácko: Nguyen - Reinberk, Šimko, Kadlec, Kalabiška - Daníček, Havlík - Petržela, Sadílek, Kohút - Jurečka. Hradec: Fendrich - Mejdr, Donát, Klíma, Urma - Kodeš, Rada - Prekop, Dvořák, Vlkanova - Vašulín. Absence: Hofmann (trest za ČK), Navrátil (zranění) - Reichl (zranění). Nejlepší střelci: Petržela, Kohút, Jurečka - Dvořák, Král, Vašulín (všichni 1). Zajímavosti: - Hradec vyhrál poslední 4 vzájemné ligové duely - Slovácko doma v lize neporazilo Hradec 4x za sebou - Slovácko minule prohrálo v Plzni a v lize nebodovalo po 6 zápasech a 4 vítězstvích za sebou - Slovácko prohrálo jediný z posledních 7 domácích ligových zápasů - Hradec ve všech 3 ligových zápasech sezony remizoval 1:1 - Hradec neprohrál 21x za sebou (z toho 16 soutěžních zápasů) - Hradec poslední 4 venkovní ligové zápasy nevyhrál (z toho 3 porážky) FK Teplice (16.) - FK Jablonec (7.) Výkop: neděle 15. srpna, 16:00. Rozhodčí: Julínek - Caletka, Podaný - Machálek (video). Bilance: 50 13-18-19 48:61. Poslední zápas: 1:4. Předpokládané sestavy: Teplice: Grigar - Laňka, Knapík, Chlumecký, Hyčka - Černý, Mareček, Jukl, Trubač, Moulis - Ledecký. Jablonec: Hanuš - Surzyn, Kubista, Zelený, Krob - Považanec - Pleštil, Kratochvíl, Houska, Malínský - Doležal. Absence: T. Kučera, Shejbal, Žitný (všichni zranění), Fortelný (rekonvalescence), Vondrášek (nejistý start) - nikdo. Nejlepší střelci: Černý (1) - Pilař (2). Zajímavosti: - Teplice s Jabloncem v lize 7x po sobě prohrály a v posledních 4 zápasech s ním inkasovaly 15 branek - Teplice doma v lize neporazily Jablonec 4x za sebou a naposledy tam s ním prohrály 0:5 - Teplice jsou jediným týmem, který v ligové sezoně ještě nebodoval - Teplice naposledy doma v lize prohrály, ale předtím tam 3x po sobě bodovaly - Teplice mají spolu s Libercem s jednou brankou nejhorší útok ligy a se 7 inkasovanými góly i nejhorší obranu - Jablonec v posledních 4 soutěžních zápasech nezvítězil a inkasoval v nich 12 branek - Jablonec prohrál 2 z posledních 3 venkovních ligových zápasů - Jablonec ve čtvrtek v odvetě 3. předkola Evropské ligy prohrál v Glasgow se Celticem 0:3 a nepostoupil - Čtvrtečka (Teplice) oslaví den před zápasem 23. narozeniny - trenér Jablonce Rada v minulosti vedl Teplice - PIlař si může připsat 150. start v české lize, Vaníček (oba Jablonec) může odehrát 100. ligový duel Slovan Liberec (15.) - Viktoria Plzeň (2.) Výkop: neděle 15. srpna, 19:00. Rozhodčí: Hrubeš - Antoníček, Hurych - Adam (video). Bilance: 50 18-13-19 58:65. Poslední zápas: 2:0. Předpokládané sestavy: Liberec: Knobloch - Koscelník, Chaluš, Mikula, Fukala - Purzitidis, Gebre Selassie - Nečas, Faško, Meszáros - Rondič. Plzeň: Hruška - Řezník, Pernica, Brabec, Hybš - Janošek - Kayamba, Bucha, Šulc, Mosquera - Beauguel. Absence: Havelka (trest za ČK), Šulc (zranění) - Hejda, Kalvach, Kopic, Míka, Ndiaye, Staněk (všichni zranění), Ba Loua (nejistý start). Nejlepší střelci: Rabušic (1) - Beauguel (3). Zajímavosti: - Liberec vyhrál poslední 2 vzájemné ligové zápasy, ale předtím nad Plzní v nejvyšší soutěži 16x za sebou nezvítězil - Liberec naposledy doma Plzeň porazil, ale předtím tam s ní 13x za sebou nevyhrál - Liberec v lize 8x za sebou nezvítězil - Liberec doma v lize 7x po sobě nezvítězil a poslední 3 duely tam prohrál - Liberec má spolu s Teplicemi s jednou brankou nejhorší útok ligy a se 7 inkasovanými góly i nejhorší obranu - Plzeň ve všech 3 ligových zápasech sezony zvítězila 2:1, v nejvyšší soutěži drží sérii 5 výher - Plzeň ve čtvrtek doma vyřadila v odvetě 3. předkola Evropské konferenční ligy The New Saints na penalty po výhře 3:1 v základní hrací době - Plzeň v této sezoně vyhrála 6 ze 7 soutěžních zápasů - Plzeň spolu se Spartou a Slavií jako jediné týmy v ligové sezoně ještě neztratily ani bod - Beauguel (Plzeň) dal gól v posledních 4 soutěžních utkáních