Slavia se představí v Karviné, Sparta hostí Mladou Boleslav

Praha - Osmi zápasy pokračuje o víkendu 16. kolo první fotbalové ligy. Vedoucí Slavia se představí na hřišti jedenácté Karviné a bude hájit neporazitelnost v této sezoně nejvyšší soutěže. Druhý Jablonec hostí předposlední Příbram a třetí Sparta přivítá Mladou Boleslav, jež je na první nesestupové příčce. Až devátá Plzeň se pokusí utnout trápení v utkání proti pardubickému nováčka, který je překvapivě o příčku výše.

Mistrovská Slavia, která jako jediná v ligové sezoně neprohrála a v nejvyšší soutěži bodovala ve 26 utkáních za sebou, vstoupila do jarní části výhrou 3:1 nad Olomoucí. Karviné, která naopak jaro načala prohrou 0:2 na Slovácku, navíc nepodlehla ani v jednom z osmi ligových utkání.

"Výsledkově nám vstup do jara vyšel, je to ale ještě takové syrové. Stojíme nohama na zemi a víme, že k ideálu dost chybí. Karviná má velice zajímavé mužstvo se spoustou cizinců. Je to tým, který by, myslím, měl mít víc bodů, než zatím získal," řekl trenér Pražanů Jindřich Trpišovský, jehož svěřenci mají jedno utkání k dobru.

Jablonec neprohrál osm kol po sobě a v sedmi z nich zvítězil. Jaro odstartoval drtivou výhrou 5:0 v Teplicích. "Nepřeceňujeme to, nekoukáme na skóre, ale koukáme na to, že jsme podali kvalitní výkon. Teď nás čeká další těžké utkání. Příbram hrála s Plzní z obrany velice dobře, až ke konci poločasu měla Plzeň šance," uvedl jablonecký trenér Petr Rada, který v minulosti působil v Příbrami.

Sparta je na tom bodově stejně jako Jablonec, pouze má horší skóre. Doma v lize neprohrála s Mladou Boleslaví od října 2011 v osmi utkáních za sebou. Středočeši nezvítězili už sedm kol po sobě a od návratu trenéra Karla Jarolíma stále čekají na první ligový triumf.

"Je to pro nás první domácí utkání v jarní části a jednoznačným cílem je opět naplno bodovat. Samozřejmě bychom rádi podali lepší výkon než v Opavě," prohlásil sparťanský trenér Václav Kotal, jehož tým ve středeční dohrávce v Opavě zvítězil 3:0, ale herně se mu příliš nevedlo.

Plzeň vyhrála jediné z posledních osmi kol, na úvod jara pouze remizovala v Příbrami bez branek. Chytit se chce proti nováčkovi z Pardubic. "Respektujeme kvalitu Pardubic, ale víme, v jaké jsme pozici. Musíme nadále tvrdě pracovat, zlomit to vítězstvím a vstřelenými góly a zvrátit situaci v pro nás o mnoho lepší prospěch," konstatoval slovenský trenér Viktorie Adrian Guľa.

Čtvrté Slovácko bude na hřišti Bohemians 1905 usilovat o páté ligové vítězství za sebou. Čtrnáctí "Klokani", kteří sehráli o zápas méně, však tým z Uherského Hradiště porazili v nejvyšší soutěži třikrát po sobě - pokaždé 2:1.

Pátou Ostrava čeká duel na hřišti dvanáctého Zlína, který vede bývalý kouč Baníku Bohumil Páník. Oba celky ještě mají zápas k dobru. Sedmá Olomouc hostí poslední Opavu, která rovněž sehrála o utkání méně.

Desáté České Budějovice v jarní části naplno bodovaly v obou utkáních a navázat chtějí doma proti třináctým Teplicím. Severočeši se pokusí odčinit domácí debakl 0:5 s Jabloncem.

Kvůli omezením proti covidu-19 stále nemohou na stadiony fanoušci.

Hlasy před víkendovými zápasy 16. kola první fotbalové ligy

Sigma Olomouc (v tabulce: 7.) - SFC Opava (18.)

Radoslav Látal (trenér Olomouce): "Určitě to bude hodně bojovné utkání. Vybavuji si poslední zápas doma, kdy jsme soupeře tlačili a Opava jen čekala na brejk. Poločas skončil 0:0, těžko jsme se do nich dostávali. Martin Nešpor dal poté gól a utkání se pak otevřelo. V sobotu to bude těžké, Opava sem přijede bojovat a kůži určitě nedá lacino. Musíme navázat na první poločas zápasu proti Slavii."

Radoslav Kováč (asistent trenéra Opavy): "Samozřejmě je to (koronavirus) komplikace, ale stalo se to pomalu celé lize. Jen mě mrzí, že mě to potkalo zrovna v době, kdy hrajeme tři zápasy za sebou. Ve Spartě jsem hrál, v Olomouci také, takže to jsou pro mě prestižní zápasy, ale bohužel s tím nic nenaděláme. Sigma uhrála dost bodů, má velmi dobrou sezonu. Samozřejmě víme, že už asi sedm zápasů nevyhrála, ale má kvalitní hráče. Viděl jsem je v utkání na Slavii, kde byli velice aktivní, tvrdě pracovali a dokonce šli do vedení. Čeká nás náročný zápas s dobrým soupeřem. Pokud budeme hrát jako se Spartou a přidáme důraz v obou vápnech, máme šanci uspět."

Bohemians Praha 1905 (14.) - 1. FC Slovácko (4.)

Erich Brabec (asistent trenéra Bohemians 1905): "Kádr Slovácka je dlouho pohromadě. Dokážou opakovat dobré výsledky, díky nimž jsou v tabulce takhle vysoko. Třeba ve středu v Ostravě zvítězili naprosto zaslouženě. Přitom mezi výkonem Slovácka a tím naším, který jsme v Ostravě předvedli, nebyl diametrální rozdíl. Jenže oni zvládli zápas za tři body a my za nula. Jednou z cest, jak překonat obranu Slovácka, jsou určitě standardní situace. Nicméně se chceme prezentovat i jinak, než abychom spoléhali na standardní situace nebo na penalty. Doufám, že v domácím utkání navážeme na poslední zápasy proti Slovácku, ve kterých jsme ho porazili a postoupili v nadstavbě."

Jan Palinek (asistent trenéra Slovácka): "Máme v nohou těžký zápas v Ostravě, v tom budou mít domácí výhodu. Navíc terén podle mě nebude optimální. Ale s tím se musíme vyrovnat. Musíme to teď prostě ještě víc ubojovat a prosadit se svými zbraněmi - dostupováním, zavíráním prostorů, velmi dobrou organizací. Každý venkovní zápas je velmi těžký, bude to hlavně o té bojovnosti. Každopádně do zápasu půjdeme v lepším rozpoložení. Máme za sebou čtyři vítězné zápasy, to je vždy takový bonus."

Fastav Zlín (12.) - Baník Ostrava (5.)

Bohumil Páník (trenér Zlína): "Baník měl dva těžké zápasy a extra se mu ten poslední nepovedl. O to větší motivaci mají. My samozřejmě potřebujeme taky body, abychom nespadli do té úplně nejnižší skupiny v tabulce. Potřebujeme zvítězit, abychom se udrželi v té střední části. My ani Baník teď moc nedáváme góly, takže o to víc se budeme snažit, abychom nějaké dali. Určitě to má pro mě trochu jiný nádech, ale je to zápas o tři body. Nějaké emoce jsou stranou."

Luboš Kozel (trenér Ostravy): "Není moc čas se v posledním utkání hodně pitvat. Všichni včetně hráčů víme, že výkon nebyl dobrý a musíme se zlepšit. Museli jsme rychle přepnout na Zlín. Zlín je konsolidované mužstvo, má nepříjemné hráče vpředu, kteří jsou na tom pohybově dobře. Ten tým je i trochu nevyzpytatelný - umí sebrat body silným soupeřům jako Plzni, ale zaváhat i s papírově slabším soupeřem."

MFK Karviná (11.) - Slavia Praha (1.)

Juraj Jarábek (trenér Karviné): "Přijede momentálně nejlepší tým Česka s výborným kádrem a pro nás je to obrovská výzva a motivace si to s takovým mančaftem rozdat na hřišti. Doufáme, že podáme co nejlepší výkon. V tom zápase nemáme co ztratit. Slavia má na každém postu obrovskou kvalitu. Navíc většina kádru už prodělala onemocnění covid-19, asi ani nebudou mít moc absencí. Připravujeme se na Slavii jako celek a víme, že i oni se dají nějakým způsobem porazit. Také to jsou lidi z masa a kostí."

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Výsledkově nám vstup do jara vyšel, je to ale ještě takové syrové. Stojíme nohama na zemi a víme, že k ideálu dost chybí. Karviná má velice zajímavé mužstvo se spoustou cizinců. Vepředu mají na českou ligu nadstandardní dvojici Ostrák - Papadopulos. Je to zároveň asi nejvyšší mužstvo v lize, většinou za ně nastoupí sedm až osm hráčů kolem 190 centimetrů. V soubojových statistikách jim patří první místo v lize. Je to tým, který by, myslím, měl mít víc bodů, než zatím získal. V posledním zápase v Karviné jsme nedali penaltu, trefili jsme dvě tyče. Ale jsou to už jiné týmy, v základních sestavách nenastoupí moc hráčů, kteří by si zápas pamatovali. Jedeme teď dvakrát ven k soupeřům, kteří patří k nejsoubojovějším v lize, pak nás čeká doma Jablonec. Potřebujeme navázat na výsledky, které jsme měli."

FK Jablonec (2.) - 1. FK Příbram (17.)

Petr Rada (trenér Jablonce): "V Teplicích k tomu hráči přistoupili na hřišti dobře. Nepřeceňujeme to, nekoukáme na skóre, ale koukáme na to, že jsme podali kvalitní výkon. Teď nás čeká další těžké utkání. Příbram hrála s Plzní z obrany velice dobře, až ke konci poločasu měla Plzeň šance. V závěru zápasu to pak ještě mohla Příbram zvrátit na svou stranu, když měli velkou šanci. Teď v Budějovicích se dostali brzy do vedení, ale zápas pak ovlivnila červená karta pro Kingueho."

Pavel Horváth (trenér Příbrami): "V Jablonci nás čeká další náročný venkovní duel. Pokusíme se navázat na výkon z Českých Budějovic, kde jsme předvedli kvalitní hru, ale prohráli jsme. Individuální chyby se u nás opakují a stojí nás body. Znovu jsme apelovali, aby hráči drželi koncentraci po celý zápas a vyvarovali se chyb."

Dynamo České Budějovice (10.) - FK Teplice (13.)

David Horejš (trenér Č. Budějovic): "Čeká nás už třetí utkání v jednom týdnu, takže to je dost náročný program. Jsem rád, že jsme zvládli předchozí dva zápasy. V neděli na to samozřejmě budeme chtít navázat. Přijede velice nepříjemný soupeř, který má v týmu hodně zkušených hráčů. Bude to úplně jiné utkání než s Příbramí."

Radim Kučera (trenér Teplic): "Budějovice teď zvládly dva jarní zápasy, mají šest bodů a určitě se dostaly svým způsobem do klidu. Motaly se bodově kolem nás. Může to pro ně být psychická vzpruha. Hrají v domácím prostředí, mají anglický týden. Víme o jejich kvalitách, snaží se o rychlý přechod do ofenzivní části. Jejich fotbal je rychlý, přímočarý a důsledný, takže si na to budeme muset dávat pozor. Budeme muset předvést úplně jiný výkon než s Jabloncem a budeme se snažit urvat nějaké body."

Viktoria Plzeň (9.) - FK Pardubice (8.)

Adrian Guľa (trenér Plzně): "Pardubice za sebou mají velmi slušnou část sezony. Jsou velice slušně organizovaní, nezaměřují se jen na defenzivní činnost, mají dobrý přechod do útoku. Takže je to pro nás velká výzva, protože v situaci, ve které se nacházíme, je podstatné, abychom s pokorou a maximálním úsilím přistupovali ke každému střetnutí. Obzvlášť v domácím prostředí a k soupeři, který má svou kvalitu, přestože je nováček. Respektujeme kvalitu Pardubic, ale víme, v jaké jsme pozici. Toužíme to zlomit vítězným výsledkem pro nás."

Jiří Krejčí (asistent trenéra Pardubic): "Potkáme se s pravidelným účastníkem evropských pohárů. Bude to silný a kvalitní soupeř, pro nás to bude zajímavá zkušenost. Je tam víc faktorů, kterými Plzeň hrozí. Má gólové hráče, jsou silní ve vápně, ze standardních situací, stejně jako ve hře po křídlech, ofenzivu dobře podporují beci. Takže není možné se soustředit na jednotlivce, nebezpečí hrozí od kohokoliv. Nevím, jestli se dá tvrdit, že se Plzni nedaří. Viděl jsem například její zápas s Příbramí a i když nevyhrála, měla řadu šancí. Někdy se to tak seběhne. Plzeň si umí vytvářet šance, jen její hráči neměli štěstí v koncovce."

Sparta Praha (3.) - FK Mladá Boleslav (15.)

Václav Kotal (trenér Sparty): "Je to pro nás první domácí utkání v jarní části a jednoznačným cílem je opět naplno bodovat. Samozřejmě bychom rádi podali lepší výkon než v Opavě. Snažíme se s hráči pracovat, někteří se vracejí po zranění. Nemáme to jednoduché, nehrajeme prakticky dvě utkání po sobě ve stejné sestavě, ale to neomlouvá. Některé situace řešíme strašně naivně a špatně."

Karel Jarolím (trenér M. Boleslav): "V našem postavení je pro nás každý zápas nesmírně důležitý. Potřebujeme bodovat proti každému soupeři bez rozdílu, což platí i pro utkání na Spartě. Myslím, že jsme udělali progres. Snažili jsme se v krátkém čase (zimní přípravy) udělat maximum pro to, abychom se zlepšili. To v úvodním zápase proti Brnu bylo."