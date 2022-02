Slavia se pokusí dotáhnout k postupu dvojzápas s Fenerbahce, stačí jí remíza

Praha - Fotbalisté pražské Slavie se ve čtvrteční domácí odvetě úvodního kola vyřazovací fáze Evropské konferenční ligy pokusí dotáhnout k postupu nadějně rozehraný dvojzápas s Fenerbahce Istanbul. Český mistr před týdnem v Turecku zvítězil 3:2 a k účasti v osmifinále by mu stačila i remíza. Fenerbahce se stejně jako v prvním duelu bude muset obejít bez českého obránce Filipa Nováka, který je po zranění.

Slávisté v pohárech dotáhli k postupu devět z 10 dvojzápasů, v nichž zvítězili v prvním duelu venku. Naopak Fenerbahce vypadlo v soutěžích UEFA ve všech devíti dvojutkáních, ve kterých na úvod prohrálo doma.

"Přivezli jsme si z Istanbulu to, co jsme chtěli, což znamená výhru. Ve finále asi mohla být i výraznější. Ale před zápasem bychom takový výsledek brali, takže jsme strašně vděční. Věřím, že s podporou našich fanoušků to dotáhneme k postupu," uvedl pro klubovou televizi asistent trenéra Slavie Jaroslav Köstl, který v Istanbulu zastoupil nemocného Jindřicha Trpišovského. Hlavní kouč se už ale při nedělní ligové výhře 1:0 nad Bohemians 1905 vrátil na lavičku.

Červenobílí doma v pohárech prohráli jediný z posledních 12 zápasů. Po rozvolnění diváckých opatření proti koronaviru z minulého týdne bude moci být stadion v Edenu zaplněn z více než poloviny, stejně jako při nedělním utkání s Bohemians. "Pro nás je to jednoznačně pozitivní zpráva. Už to bylo vidět v zápase s Bohemkou, v němž nám fanoušci pomohli, ať už při standardkách, při postupném útoku... Ten ohlušující jásot, když vezmeme balon a vedeme ho dopředu, dodává víc sil a sebevědomí," řekl Köstl.

V Turecku mohli jeho svěřenci zvítězit i vyšším rozdílem, druhý gól inkasovali až v 83. minutě. "Fenerbahce má strašně zajímavé hráče. V ligovém utkání teď protočili sestavu, takže to určitě ještě nevzdali. Velmi dobře proti nám hrál Zajc, který je pro odvetu vykartovaný. Nejvíc na mě zapůsobil levý obránce Kadioglu, který je původně křídlo. Byl strašně nepříjemný a přesto, že jsme se na to připravovali, že si bude hodně brát balony do osy hřiště, tak jsme ho tam několikrát nechali jít. Bohužel jsem potom z té situace i inkasovali," uvedl Köstl.

Do slávistické sestavy se může po karetním trestu vrátit dánský bek Alexander Bah. Naopak kvůli zranění bude nejspíš Pražanům chybět důležitý střední záložník Petr Ševčík. V jednadvacítce hráčů Fenerbahce nominovaných k odvetě scházejí největší hvězdy, záložníci Mesut Özil s Luizem Gustavem i český reprezentační bek Novák.

Pátý celek turecké ligy se na odvetu naladil domácím vítězstvím 2:0 nad Hataysporem. Trenér Ismail Kartal stále věří v postup. "Oba týmy si v prvním zápase vytvořily stejné množství šancí. Mohli jsme klidně vyhrát. Pojedeme do Prahy zvítězit, ještě není konec. Věříme, že postoupíme," uvedl Kartal, který převzal Fenerbahce v lednu.

Slavia vloni došla až do čtvrtfinále Evropské ligy, což se jí povedlo i v roce 2019. Maximem Pražanů je semifinále Poháru UEFA ze sezony 1995/96. Fenerbahce došlo v pohárech nejdále v ročníku 2012/13, kdy na cestě do semifinále Evropské ligy vyřadilo i Plzeň.

Odveta mezi Slavií a Fenerbahce začne ve čtvrtek v Edenu ve 21:00.

Statistické údaje před utkáním: Výkop: čtvrtek 24. února, 21:00. První zápas: 3:2. Rozhodčí: Kavanagh - Hatzidakis, Lennard (všichni Angl.) Bilance (klubová): ČR (Československo) - Turecko 31 13-5-13 49:40. 1979/80 UEFA: Orduspor - Ostrava 2:0, 0:6, 1983/84 PMEZ: Fenerbahce Istanbul - Bohemians Praha 0:1, 0:4, 1989/90 PMEZ: Sparta Praha - Fenerbahce Istanbul 3:1, 2:1, 1991/92 PVP: Galatasaray Istanbul - Ostrava 0:1, 2:1, 1992/93 UEFA: Fenerbahce Istanbul - Olomouc 1:0, 1:7, 1995/96 UEFA: Sparta Praha - Galatasaray Istanbul 3:1, 1:1, 1997/98 LM: Sparta Praha - Galatasaray Istanbul 3:0, 0:2, 2002/03 UEFA: Sparta Praha - Denizlispor 1:0, 0:2, 2002/03 UEFA: Slavia Praha - Besiktas Istanbul 1:0, 2:4, 2003/04 LM: Sparta Praha - Besiktas Istanbul 2:1, 0:1, 2004/05 LM: Fenerbahce Istanbul - Sparta Praha 1:0, 1:0, 2006/07 LM: Galatasaray Istanbul - Mladá Boleslav 5:2, 1:1, 2010/11 EL: Plzeň - Besiktas Istanbul 1:1, 0:3, 2012/13 EL: Plzeň - Fenerbahce Istanbul 0:1, 1:1, 2019/20 EL: Sparta Praha - Trabzonspor 2:2, 1:2, 2021/22 EKL: Fenerbahce Istanbul - Slavia Praha 2:3. Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Slavia v Evropě: LM/PMEZ 46 13-12-21 34:63 EL/UEFA 136 52-36-48 176:162 EKL 7 3-2-2 11:9 PVP 8 3-3-2 11:9 Celkem 197 71-53-73 232:243 Fenerbahce v Evropě: LM/PMEZ 105 32-20-53 119:177 EL/UEFA 124 52-30-42 167:160 EKL 1 0-0-1 2:3 PVP 9 3-1-5 11:11 Celkem 239 87-51-101 299:351 Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Předpokládané sestavy: Slavia: Mandous - Bah, Ousou, Kačaraba, Oscar - Schranz, Traoré, Holeš, Plavšič, Olayinka - Sor. Fenerbahce: Bayindir - Sangaré, Tisserand, Szalai, Kadioglu - Yandas, Sosa - Osayi-Samuel, Tufan, Pelkas - Valencia. Absence: Masopust (zranění), Kúdela (rekonvalescence), Bořil, Hovorka, Provod (všichni zranění + nejsou na soupisce), Holeš, Lingr, Ševčík (všichni nejistý start) - Zajc (3 ŽK), Gustavo, Novák, Özil (všichni rekonvalescence), Kahveci, Kim Min-če (oba nejistý start). Disciplinární ohrožení: Kačaraba, Mandous, Masopust, Oscar, Ousou, Ševčík, Traoré - Pelkas, Szalai (všichni 2 ŽK). Zajímavosti: - soupeři se před úvodním zápasem v minulém týdnu v pohárech ještě neutkali, v roce 1925 Slavia v přípravě v Istanbulu zvítězila nad Fenerbahce 5:0 - Slavia v roce 2003 vypadla v tehdejším Poháru UEFA s Besiktasem po výsledcích 1:0 doma a 2:4 venku - české a turecké týmy mají v pohárech vyrovnanou vzájemnou bilanci 13 výher a porážek a 5 remíz - Slavia v úvodním vzájemném duelu zvítězila 3:2 a český tým porazil tureckého soupeře v pohárech po 11 utkáních - Fenerbahce poslední 2 pohárové zápasy na půdě českého soupeře vyhrálo 1:0 - Fenerbahce v roce 2013 ve vyřazovací fázi Evropské ligy přešlo přes Plzeň a došlo až do semifinále, což je jeho největší pohárový úspěch - Slavia postoupila do vyřazovací fáze z 2. místa ve skupině, předtím neuspěla v kvalifikaci Ligy mistrů a Evropské ligy - Fenerbahce přešlo do vyřazovací fáze Evropské konferenční ligy ze 3. místa ve skupině Evropské ligy, kde zvítězilo v jediném z 6 utkání - Slavia prohrála jediný z posledních 12 domácích pohárových zápasů - Slavia v pohárech postoupila v 9 z 10 dvojzápasů, v nichž vyhrála úvodní utkání venku - Slavia prohrála 2 z posledních 3 domácích soutěžních zápasů (v lize s Karvinou a v poháru se Spartou) - Slavia v generálce zvítězila nad Bohemians 1:0, připsala si třetí soutěžní výhru po sobě a o skóre vede českou ligu - Slavia vloni a v roce 2019 došla do čtvrtfinále Evropské ligy, jejím pohárovým maximem je semifinále Poháru UEFA z roku 1996 - Fenerbahce vyhrálo jediný z posledních 7 zápasů v pohárech - Fenerbahce prohrálo jediný ze 4 venkovních zápasů této pohárové sezony - Fenerbahce vypadlo ve všech 9 pohárových dvojzápasech, v nichž prohrálo úvodní utkání doma - Fenerbahce naposledy venku zvítězilo, ale předtím tam nevyhrálo soutěžní zápas 6x po sobě - Fenerbahce v generálce zvítězilo nad Hataysporem 2:0, v lize vyhrálo podruhé za sebou a v tabulce je páté - Fenerbahce naposledy získalo turecký titul v roce 2014, v minulém ročníku skončilo třetí - ve Fenerbahce působí český obránce Novák, dvojzápas se Slavií ale nemůže hrát kvůli zranění - Slavii v Istanbulu kvůli nemoci chyběl hlavní trenér Trpišovský, v neděli proti Bohemians už se ale vrátil na lavičku - Olayinka (Slavia) může odehrát 50. zápas v soutěžích UEFA - Trpišovský oslaví v neděli 46. narozeniny, Gülerovi (Fenerbahce) bude den po utkání 17 let - Slavia dostala v této sezoně Evropské konferenční ligy už 24 žlutých karet, což je nejvíce v soutěži