Slavia se podle Trpišovského chystá na Union tak, jako by jí remíza nestačila

Berlín - Přestože fotbalistům Slavie stačí ve čtvrtek v závěrečném utkání skupinové fáze Evropské konferenční ligy v Berlíně proti Unionu k postupu do vyřazovacích bojů neprohrát, trenér Pražanů Jindřich Trpišovský svěřence připravuje tak, jako by potřebovali zvítězit. Kouč českého šampiona očekává náročnější duel než v zářijovém úvodním vzájemném souboji, který červenobílí v Edenu vyhráli 3:1. Soupeř se podle něj od té doby posunul a působí kompaktnějším dojmem.

"Uvidíme, jaký bude mít zápas průběh. Ale o tom, že by nám stačila remíza, se vůbec nebavíme. Připravujeme se na Union komplexně jako na ten tým, jako kdybychom tady normálně potřebovali vyhrát. Chystáme se jako na první zápas ve skupině. Momentálně vůbec nekalkulujeme. Uvidí se, jaký bude třeba průběh ke konci zápasu. Teď momentálně se připravujeme tak, jako by tato varianta (s remízou) neexistovala," řekl na tiskové konferenci Trpišovský.

V úvodním utkání ve skupině Slavia porazila doma Union 3:1. Pražané hráli přes poločas přesilovku a rozhodli až dvěma góly v poslední desetiminutovce. "Jak jsme je viděli v posledním zápase, tak je to trochu jiný Union než v prvním utkání. Možná i z toho důvodu, že v létě u nich došlo k obměně kádru. My je chytili doma hned první zápas a někteří hráči tam začínali. Přijdou mi takoví kompaktnější a sehranější," mínil Trpišovský.

Union v páteční generálce v bundeslize nečekaně porazil Lipsko 2:1. "Měli jsme z toho zápasu i určitý rozbor. Zaprvé to byl zápas skvělé úrovně. Union ukázal svou obrovskou sílu, všichni víme, jak je Lipsko silné. Za mě porazil Lipsko jednoznačně zaslouženě. Union ukázal sílu v rychlých protiútocích, ve standardkách, v osobních soubojích. Celkově v kompaktnosti týmu," uvedl slávistický trenér.

Mrzí ho, že na utkání může kvůli opatřením proti koronaviru dorazit maximálně pět tisíc diváků. Union hraje domácí zápasy v pohárech v azylu na sedmdesátitisícovém Olympijském stadionu, kde sídlí městský rival Hertha. Slavia dostala pro své fanoušky k dispozici 250 vstupenek.

"Kapacita stadionu je tu velká. Pokud by byla neomezená, atmosféra by byla skvělá, což jsme viděli podle záběrů ze zápasů s Feyenoordem Rotterdam a Haifou. Situace je taková, jaká je. Je to smutné. Je to velký evropský zápas. Kdybychom si mohli vybrat, určitě bychom chtěli hrát před plným stadionem," uvedl Trpišovský.

"V prvním zápase v Edenu panovala fantastická atmosféra, kterou společně vytvořili naši i jejich fanoušci. Spíše je otázka pro Union, jaký rozdíl je pro ně hrát na trochu jiném stadionu než u nich doma. Může to být výhoda v komunikaci, že se uslyšíme s hráči líp než v předchozích čtyřech venkovních zápasech v pohárové sezoně," doplnil Trpišovský.

Kvůli karetnímu trestu mu bude scházet elitní útočník Jan Kuchta. Na jeho postu by mohl nastoupit Ivan Schranz, neboť další z ofenzivních hráčů Michael Krmenčík má zdravotní problémy. "Samozřejmě Honzova absence je velký zásah do sestavy, ať už herně nebo góly. Ukázal to doma s Unionem, s Feyenoordem i teď v Olomouci. Budeme muset nahradit jeho góly i způsob hry. Navíc nám to komplikuje i to, že Michael Krmenčík má určité problémy. Nějaké řešení máme. V tuhle chvíli máme jasno, je možné, že se tam bude protáčet více hráčů podle průběhu zápasu," uvedl Trpišovský.

Nejistý je také start obránce Alexandera Baha. "Uvidíme až po předzápasovém tréninku, co to udělá po plné zátěži. On nastoupit chce. Ondra Lingr stejně jako Lukáš Masopust by měli být připraveni, naopak Petr Ševčík zůstal v Praze a doléčuje se tam," řekl Trpišovský.