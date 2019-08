Slavia se chce v Budějovicích vítězně naladit na kvalifikaci LM

České Budějovice - Souboj jediného nováčka nejvyšší soutěže Českých Budějovic s obhájcem titulu pražskou Slavií otevře v pátek 6. kolo první fotbalové ligy. Hosté budou na jihu Čech hájit vedení v tabulce a pozici týmu, který jako jediný v nové sezoně ještě neprohrál. Zároveň se chtějí vítězně naladit na úterní úvodní utkání 4. předkola Ligy mistrů v Kluži. Dynamo by ovšem rádo navázalo na nedávnou remízu 2:2 se Spartou.

Slavia v úvodních pěti kolech čtyřikrát zvítězila a jednou remizovala. Příští týden jako poslední z českých klubů vstoupí do kvalifikace evropských pohárů a proti rumunské Kluži bude usilovat o vysněný postup do základní skupiny Ligy mistrů.

"Chceme v Budějovicích určitě zvítězit, abychom šli s dobrou náladou do play off Ligy mistrů. Věřím, že to s kluky zvládneme," uvedl pro klubovou televizi defenzivní záložník Alex Král.

Slávisté jako jediní v sezoně ještě neprohráli a s jedním inkasovaným gólem mají nejlepší obranu v lize, nováčka ale rozhodně nepodceňují. Na jihu Čech totiž v nejvyšší soutěži čtyřikrát za sebou nevyhráli a v letní přípravě Dynamu podlehli 0:2.

"Budějovice hrají doma velmi dobře, i když první kolo prohrály s Opavou, ale dost nešťastně. Sehrály velice dobré remízové zápasy s Jabloncem a se Spartou. Mají takovou určitou euforii, v utkání se Spartou bylo vyprodáno a hráči si sáhli na dno. Myslím, že pro ně to bude podobný zápas, určitě nám nedají nic zadarmo," řekl slávistický kouč Jindřich Trpišovský.

"Je tam spousta hráčů, které jsem v minulosti trénoval. V letní přípravě nás porazili 2:0, určitě nesmíme nic podcenit. Je to hodně nepříjemný tým, hodně běhají, vysoko napadají. Musíme tomu dát stejnou váhu jako ostatním zápasům, které nás čekají," dodal Trpišovský.

Jihočeši v minulém kole prohráli 0:2 v Příbrami a z pěti kol dosud jen jednou zvítězili. Ve třech domácích zápasech sezony nevyhráli, ale se Spartou i s Jabloncem remizovali. "Budeme chtít navázat na výkon se Spartou a Jabloncem. Se Spartou jsme si to rozdali a utkání jsme zvládli, to samé čekám od kluků zítra," uvedl českobudějovický trenér David Horejš.

"Myslím, že takovéhle zápasy, jako byla Sparta a teď Slavia, je to, proč jsme hlavně tu ligu chtěli hrát. Víme, že nás čeká asi nejlepší tým české ligy, ale svou kůži nechceme prodat lacino. Způsob hry měnit nebudeme. Určitě budeme chtít být aktivní, nebudeme se soupeře bát a chtít zalézt. Věřím, že jsme schopni i tentokrát bodovat," dodal.

Zápas na vyprodaném českobudějovickém stadionu začne v pátek v 18:00.

Hlasy před páteční předehrávkou:

