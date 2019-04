Praha - Evropská fotbalová unie UEFA nevyhověla žádosti Slavie o odklad trestu za výtržnosti fanoušků. Pražský celek tak bude mít při domácím čtvrtfinále Evropské ligy s Chelsea uzavřenou část tribuny Sever, kde sídlí její kotel. Na sociální síti twitter o tom informoval šéf klubu Jaroslav Tvrdík.

Slavia byla potrestána za únorové utkání s Genkem, při němž fanoušci házeli předměty na hřiště. Disciplinární komise UEFA navíc udělila českému klubu pokutu 32.000 eur (asi 825.000 korun), belgický celek zaplatí za nepřístojnosti svých příznivců 20.000 eur (516.000 korun).

Slavia se proti verdiktu chtěla odvolat, ale poté místo toho požádala o odložení trestu. Podle právníků by totiž nemělo odvolání šanci na úspěch a do zápasu by se nestihlo projednat. Pražané argumentovali tím, že před zahájením prodeje vstupenek na Chelsea neměli žádné informace, že by měli být potrestáni.

"UEFA nevyhověla žádosti SK Slavia na odklad trestu. Na zápas s Chelsea budou uzavřeny sektory 106, 107 a 108," uvedl Tvrdík. "Součástí trestu je i povinnost stornovat vstupenky," napsal Tvrdík s tím, že o postupu při vrácení peněz bude klub informovat.

UEFA žádost zamítla pravděpodobně proto, že Slavia nebyla před disciplinární komisí UEFA poprvé. Po neúspěchu v srpnovém předkole Ligy mistrů s Dynamem Kyjev dostala za pokřik fanoušků "UEFA mafia" pokutu 1,7 milionu korun, zatímco šéf klubu Tvrdík musel za ostrou kritiku zaplatit dalších 258 tisíc korun.

Další tresty přišly po výtržnostech slávistů při utkání základní skupiny Evropské ligy v Kodani, po kterých nesměli fanoušci pražského klubu na následující venkovní zápas v Bordeaux. Klub rovněž musel zaplatit asi 520 tisíc korun.

Zápas s Chelsea byl původně velmi rychle vyprodán majiteli permanentek a vstupenky ani nešly do volného prodeje. Po trestu od UEFA o utkání přijde 1904 příznivců. Londýnský celek se v Edenu představí 11. dubna, odveta v Anglii se hraje 18. dubna.