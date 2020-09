Slavia s nováčkem z Pardubic senzačně jen remizovala

Praha - Fotbalisté Slavie ve 3. kole první ligy senzačně jen remizovali s nováčkem z Pardubic 1:1 a poprvé v sezoně ztratili body. Východočeši v azylu na stadionu Bohemians 1905 v Ďolíčku vedli po gólu Emila Tischlera, alespoň bod zajistil obhájci titulu krátce po pauze střídající Petar Musa. Pražané jsou v čele tabulky jen díky lepšímu skóre před Slováckem a Jabloncem, v neděli ale mohou o vedení přijít.

Jako první v utkání zahrozily Pardubice, které kvůli nevyhovujícímu stadionu hrají domácí ligové zápasy v pražském Ďolíčku. Solil přihrál do vápna Černému, který zamířil vedle. Poté se za hostující obranu dostal Cadu, z úhlu však trefil jen boční síť.

Na druhé straně zahrozil z rohového kopu Kúdela, hlavičkoval ale pouze do brankáře Boháče. Následně zahodil obrovskou šanci slávistický útočník Tecl, který zblízka vypálil nad. Po více než půlhodině hry vystřelil z dálky Stanciu, jenže Boháč vyrazil.

V 38. minutě nečekaně otevřeli Východočeši skóre. Tischler skluzem čistě vypíchl míč Hovorkovi a po sólovém úniku s rozvahou překonal vyběhnutého Koláře. Navázal na svou branku z minulého kola proti Teplicím, kterou pomohl k historicky první výhře Pardubic v samostatné historii nejvyšší soutěže. Slávisté inkasovali poprvé v ligové sezoně. Před pauzou zkusil z dálky opět štěstí Stanciu, ale ani napodruhé Boháče nepřekonal.

Do druhého poločasu poslal slávistický kouč Trpišovský místo Olayinky s Teclem duo Traoré a Musa. Trenérův tah vyšel téměř okamžitě, protože Musa po Ševčíkově rohu v 51. minutě hlavou srovnal. Stanciu pak přímý kop zakroutil do boční sítě.

Do vedení mohly jít znovu Pardubice. Toml po nepřímém kopu překonal hlavou vyběhnutého Koláře, ale před brankovou čarou odvrátil míč hostující kapitán Bořil.

Vršovický celek si ještě vypracoval příležitosti k obratu, ale Provodova dělovka, Coufalova hlavička i Musova přízemní střela skončily mimo tři tyče. Slavia teprve podruhé z posledních devíti ligových utkání ztratila body, v nejvyšší soutěži však neprohrála už 15 zápasů po sobě.

Hlasy po utkání:

Jaroslav Novotný (trenér Pardubic): "Věděli jsme, že nás čeká velmi silný soupeř. Snažili jsme se na to mužstvo připravit hlavně po psychické stránce, protože fotbalově jsme hráčům věřili. Snažili jsme se je po psychické stránce připravit na to, že můžou hrát s kýmkoliv. Díky tomu výsledku je vidět, že jsme v tomhle měli pravdu, že se o tom i kluci přesvědčili a že to pro nás bude dobré i do budoucí práce. Musím mužstvu poděkovat za dobrý výkon. Potěšili jsme i naše fanoušky tím, že jsme byli schopni takový zápas odehrát."

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Bod je celkově určitě málo, ale víc jsme si nezasloužili, takže možná bod je dnes pro nás zlatý. Jak ten zápas probíhal, můžeme být za bod rádi. Pardubice navázaly na ty dva zápasy, které hrály předtím, a i na druholigové výkony. Jsou velice organizovaní a jejich výkon kromě bojovnosti, chuti a takového nasazení nepostrádá ani fotbalovou kvalitu. Nedonutili jsme je k chybám. Pardubice si remízu zasloužily, protože hrály velice dobře."

FK Pardubice - Slavia Praha 1:1 (1:0)

Branky: 38. Tischler - 51. Musa. Rozhodčí: Královec - Mokrusch, Vodrážka - Houdek (video). ŽK: Solil, Černý, Prosek, Jeřábek - Hovorka, Stanciu, Traoré, Musa. Diváci: 2671 (omezený počet).

Sestavy:

Pardubice: Boháč - Prosek, Šejvl, Toml, Čelůstka (89. Pfeifer) - Jeřábek - Tischler, Solil, Cadu (66. Ewerton), Surzyn (66. Sláma) - Černý (53. Petráň). Trenér: Novotný.

Slavia: Kolář - Coufal, Hovorka, Kúdela, Bořil - Ševčík - Masopust (76. Oscar), Stanciu (90. Takács), Provod (90. Lingr), Olayinka (46. Traoré) - Tecl (46. Musa). Trenér: Trpišovský.