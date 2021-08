Slavia s Legií na úvod 4. předkola EL dvakrát dotahovala a uhrála remízu 2:2

Praha - Fotbalisté pražské Slavie v úvodním utkání 4. předkola Evropské ligy remizovali doma s Legií Varšava 2:2. Všechny góly padly v první půli, český mistr dvakrát dotahoval. Na branku Mahira Emreliho z 20. minuty odpověděl Alexander Bah, za chvíli poslal hosty znovu do vedení Josip Juranovič, ale ve třetí minutě nastavení úvodního dějství opět srovnal Lukáš Masopust. Ze základní sestavy Legie těsně před výkopem vypadl český reprezentační útočník Tomáš Pekhart, který se zranil při rozcvičce. Odveta se hraje za týden v Polsku.

Slávisté do závěrečného předkola Evropské ligy přešli poté, co vypadli ve 3. předkole Ligy mistrů s Ferencvárosem Budapešť. Pokud Pražané polského šampiona vyřadí, získají za účast ve skupině prémii 3,63 milionu eur (92,3 milionu korun).

V případě vypadnutí čeká na červenobílé nově vzniklá Evropská konferenční liga, za start v ní by inkasovali 2,92 milionu eur (74,3 milionu korun). Slávisté dvakrát za poslední tři sezony došli v Evropské lize až do čtvrtfinále.

"Výkon nebyl špatný, ale s výsledkem nejsem spokojen. Soupeř měl dvě střely na bránu a po našich velkých chybách dal dva góly. My za ty tři zápasy v letošní kvalifikaci měli šancí nespočet, bohužel jsme jich moc neproměnili. Snad v odvetě neuděláme žádnou chybu a bude to stačit," řekl při on-line tiskové konferenci slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

V základní sestavě Slavie scházel útočník Kuchta, který začal jen mezi náhradníky a na hrotu ofenzivy nastoupila jedna z letních posil Schranz. Stejně jako v odvetě 3. předkola Ligy mistrů nasadil kouč Pražanů Trpišovský na stopera jinak defenzivního záložníka Holeše a ve středu pole opět dostal šanci Hromada. Odchovanec Slavie Pekhart po zranění na předzápasové rozcvičce nebyl ani na lavičce.

Červenobílí zahrozili jako první, Simova hlavička z hranice malého vápna šla v 10. minutě těsně mimo. Ve 20. minutě otevřeli skóre hosté. Na nákop od Nawrockého si naběhl Emreli a těsně zpoza vápna přeloboval brankáře Koláře, který nejistě vyběhl. "Stala se chyba, nebyli jsme zajištění a balon nás přeletěl. Zatím jsem to viděl jen v reálu, neviděl jsem zpětné záběry," řekl Trpišovský.

Slávisté srovnali ve 33. minutě. Masopust rozehrál rohový kop po zemi do vápna a nabíhající Bah s pomocí brankové konstrukce překonal Boruce. "Bylo to tak napůl nacvičené. Měli jsme to trochu jinak sehrané. Pak jsem tam viděl Alexe, že je úplně volný a on to nádherně trefil," řekl Masopust.

Hned za tři minuty ale vítěz posledních dvou sezon polské ligy znovu vedl. Pravý bek Juranovič dostal ve středu pole plno volného prostoru, potáhl míč a pak dalekonosnou ranou k tyči zaskočil Koláře. "Po vyrovnávacím gólu jsme nedali šanci a vzápětí jsme z druhé střely Legie na branku zase prohrávali. Nechytli jsme se s Juranovičem," litoval Trpišovský.

Favorit ale do přestávky znovu vyrovnal. Stanciu ještě ve velké šanci za obranou zamířil mimo, ale ve třetí minutě nastavení se po levé straně protáhl Traoré a z druhé vlny nabíhající Masopust bez problémů trefil branku. "Ibra to nádherně udělal, ještě protihráče krásně zasekl. Bylo to jak v minulém zápase, ve kterém jsem to taky dostal předložené," uvedl Masopust, jenž skóroval i v domácí odvetě s Ferencvárosem.

Po změně stran výrazně ubylo šancí. Slávisté sice byli mírně aktivnější, ale k velkým šancím se dostávali těžko. Během druhé půle se zranil dnešní kapitán Pražanů Masopust a nahradil ho sedmnáctiletý mladík Samek, jenž debutoval v evropských pohárech.

První větší možnost druhé půle měl až v 77. minutě Stanciu, v nadějné pozici ale pálil jen slabě do Boruce. Následně skončila tečovaná střela střídajícího Lingra těsně mimo tyče. Když se v 82. minutě neprosadil ani další čerstvý hráč Tecl, Legia, která do 4. předkola Evropské ligy stejně jako Pražané přešla po vyřazení z kvalifikace Ligy mistrů, už remízu udržela. Slavii bude v odvetě chybět univerzál Oscar, jenž dostal v předkolech třetí žlutou kartu, znamenající jednozápasový trest.

Hlasy po utkání:

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Do zápasu jsme dobře vstoupili. Vytvořili jsme si tlak, brankové možnosti. Místo abychom vedli 1:0, tak jsme nezachytili náběh a z první šance Legie jsme prohrávali. Od úvodní části jsme dotahovali. Zápas se nám po standardce podařilo vyrovnat. Pak jsme nedali šanci a vzápětí jsme z druhé střely Legie na branku zase prohrávali. Nechytli jsme se s Juranovičem. Naštěstí se nám podařilo do šatny srovnat na 2:2. Ve druhé půli Legii jednak pomohl příchod Josuého a my jsme už navíc nebyli schopni vytvořit si takový tlak. Přesto jsme měli další dvě tři možnosti, které jsme bohužel neproměnili. Výkon nebyl špatný, ale s výsledkem nejsem spokojen. Soupeř měl dvě střely na bránu a po našich velkých chybách dal dva góly. My jsme je do těch pozic pustili, na druhou stranu oni to dobře vyřešili."

Czeslaw Michniewicz (trenér Legie): "Myslím, že jsme sledovali utkání na velmi vysoké úrovni. Pro diváky na stadionu i v televizi to byly emoce, padly čtyři góly po krásných akcích. Celkově se nám zápas povedl. Měli jsme nějaké problémy už před zápasem. Slisz měl zranění, plus nešťastné zranění Tomáše Pekharta. Na poslední chvíli jsme ho nahradili Emrelim, což se povedlo. Otevřel skóre po krásné akci. Slavia pak vyrovnala po krásné přihrávce. Druhý gól jsme dali Juranovičem, který se asi s námi bude loučit. Loučí se ve velkém stylu. Jsem trochu nešťastný, že druhý vyrovnávací gól padl v poslední minutě první půle. Po přestávce jsme udělali dvě změny, škoda, že jsme nevyužili nějaký protiútok. Ale myslím, že výsledek je pro nás dobrý."

Slavia Praha - Legia Varšava 2:2 (2:2)

Branky: 33. Bah, 45.+3 Masopust - 20. Emreli, 37. Juranovič. Rozhodčí: Zwayer - Foltyn, Dietz (všichni Něm.). ŽK: Oscar, Traoré - Rose, Luquinhas. Diváci: 14.543.

Sestavy:

Slavia: Kolář - Bah, Holeš, Zima, Oscar - Traoré, Hromada (46. Kuchta) - Masopust (67. Samek), Stanciu (82. Tecl), Sima (61. Ekpai) - Schranz (61. Lingr). Trenér: Trpišovský.

Legia: Boruc - Juranovič, Rose (46. Holownia), Wieteska, Nawrocki, Mladenovič - Skibicki (46. Rosolek), Martins, Lopes (46. Josué), Luquinhas - Emreli. Trenér: Michniewicz.