Slavia rozehraje s Rangers osmifinále Evropské ligy

Praha - Fotbalisté pražské Slavie ve čtvrtek domácím duelem proti Glasgow Rangers rozehrají osmifinále Evropské ligy, v němž budou usilovat o druhý postup mezi nejlepších osm týmů za poslední tři sezony. Souboj jasných lídrů české a skotské ligy nemá favorita, "Jezdci" vedeni legendou Liverpoolu Stevenem Gerrardem do něj půjdou coby čerství mistři své země. Odveta se hraje za týden.

Slavia v úvodním kole jarní fáze překvapivě vyřadila anglický Leicester po domácí bezbrankové remíze a venkovní výhře 2:0, Rangers přešli přes Antverpy po vítězstvích 4:3 a 5:2. Úřadující český šampion by rád navázal na postup do čtvrtfinále Evropské ligy z předloňského roku. Pohárovým maximem červenobílých je semifinále Poháru UEFA z roku 1996.

"Moc se těšíme. Dostali jsme se za tři roky podruhé do této fáze a myslím si, že Rangers jsou pro nás super soupeř. Je to zvučný tým, ale myslím, že se s nimi dá normálně hrát. Bude to pikantní souboj," uvedl pro klubovou televizi slávistický bek či záložník Lukáš Masopust.

Oba soupeři jsou ve formě. Slavia 16 soutěžních zápasů neprohrála a bez porážky vede českou ligu. Rangers v této sezoně prohráli jen jednou v prosinci v Ligovém poháru.

Slavný celek se v poslední době vrací na výsluní. V roce 2012 byl kvůli dluhům přeřazen až do čtvrté ligy, o čtyři roky později ale vybojoval postup zpět mezi elitu. Pod vedením Gerrarda po víkendové výhře 3:0 nad St. Mirrenem získal rekordní 55. skotský titul, ale první po 10 letech.

"Myslím, že to, že získali titul, na čtvrteční zápas nebude mít žádný vliv. Pro ně to možná bude zápas roku, strašně dlouho nebyli ve čtvrtfinále evropských pohárů. Tak jako tak by tady nastoupili s tím nejsilnějším," řekl slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

"V neděli jsme si užili oslavy, ale teď už se soustředíme na Slavii. V klubu jako Rangers je to o výhrách, to nikdy nekončí. Chceme projít do čtvrtfinále a dostat se dál než vloni, kdy jsme skončili v osmifinále," řekl Gerrard, jehož tým bude usilovat o první postup přes českého soupeře. V předchozích třech dvojzápasech Rangers neuspěli, naposledy v roce 2002 vypadli s Viktorií Žižkov. Slavia zase neuspěla v předešlých dvou soubojích se skotskými soupeři.

Na podzim v Evropské lize Sparta dvakrát porazila jiný tým z Glasgow Celtic vysoko 4:1, Rangers jsou ale v této sezoně výrazně lepší než jejich městský rival. Vítěz Poháru vítězů pohárů z roku 1972 a finalista Poháru UEFA z roku 2008 v 11 zápasech tohoto ročníku Evropské ligy neprohrál a v pěti z šesti venkovních duelů si připsal výhru.

"Nejen postavení ve skotské lize, ale i účinkování v Evropě včetně dvojzápasu s Antverpami, ve kterém vstřelili devět gólů, ukazuje, že je to momentálně nejsilnější skotský tým za poslední dobu. Hlavně směrem dopředu jsou tam velice zajímaví hráči," uvedl Trpišovský, který si právě Rangers při losování osmifinále přál.

Poslední český zástupce v pohárech stejně jako s Leicesterem začne dvojzápas doma, kde v pěti zápasech této sezony soutěží UEFA neprohrál. "Bylo by skvělé, kdybychom doma dali gól a neobdrželi. Jeli bychom k odvetě s klidnější hlavou, ale vůbec bych se nezlobil, kdyby to bylo stejně jako s Leicesterem," dodal slávistický útočník Jan Kuchta.

Zápas začne ve čtvrtek v 18:55. Kvůli opatření proti koronaviru stále nemohou do hlediště fanoušci, jen pár stovek klubových hostů.

Statistické údaje před utkáním Slavia Praha - Glasgow Rangers: Výkop: čtvrtek 11. března, 18:55. Rozhodčí: Hategan - Marinescu, Gheorghe (všichni Rum.) - Di Bello (video, It.). Bilance: ČR (Československo) - Skotsko 30 18-4-8 47:29. 1966/67 PMEZ: Celtic Glasgow - Dukla Praha 3:1, 0:0, 1981/82 PVP: Dukla Praha - Glasgow Rangers 3:0, 1:2, 1982/83 UEFA: Bohemians Praha - Dundee United 1:0, 0:0, 1985/86 UEFA: Slavia Praha - St. Mirren 1:0, 0:3 po prodl., 1986/87 UEFA: Heart of Midlothian - Dukla Praha 3:2, 0:1, 1987/88 UEFA: Dundee United - Vítkovice 1:2, 1:1, 1991/92 LM: Sparta Praha - Glasgow Rangers 1:0, 1:2 po prodl., 1992/93 PVP: Airdrieonians - Sparta Praha 0:1, 1:2, 1992/93 UEFA: Slavia Praha - Hearts 1:0, 2:4, 1998/99 UEFA: Olomouc - Kilmarnock 2:0, 2:0, 2002/03 UEFA: Žižkov - Glasgow Rangers 2:0, 1:3 po prodl., 2003/04 UEFA: Celtic Glasgow - Teplice 3:0, 0:1, 2006/07 UEFA: Heart of Midlothian - Sparta Praha 0:2, 0:0, 2009/10 EL: Aberdeen - Olomouc 1:5, 0:3, 2020/21 EL: Celtic Glasgow - Sparta Praha 1:4, 1:4. Slavia v Evropě: LM/PMEZ 44 12-12-20 33:61 EL/UEFA 130 51-33-46 169:152 PVP 8 3-3-2 11:9 Celkem 182 66-48-68 213:222 Rangers v Evropě: LM/PMEZ 161 62-40-59 232:218 EL/UEFA 121 56-37-28 183:118 PVP 54 27-11-16 100:62 Superpohár UEFA 2 0-0-2 3:6 Celkem 338 145-88-105 518:404 Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Předpokládané sestavy: Slavia: Kolář - Bah, Kúdela, Zima, Bořil - Provod, Oscar (Holeš) - Sima, Stanciu, Olayinka - Kuchta. Rangers: McGregor - Patterson, Helander, Goldson, Barišič - Kamara, Davis, Aribo - Hagi, Morelos, Kent. Absence: Hovorka, Ševčík, Traoré (všichni zranění), Stejskal, Kovář (oba nejistý start) - Balogun (3 ŽK), Tavernier (zranění), Jack (rekonvalescence). Disciplinární ohrožení: Bořil, Kolář, Provod, Ševčík, Zima - Kamara, Roofe (všichni 2 ŽK). Zajímavosti: - Slavia si v soutěžích UEFA zahraje se skotským soupeřem potřetí, v sezoně 1985/86 vypadla se St. Mirrenem stejně jako v ročníku 1992/93 s Heart of Midlothian - Slavia v obou domácích zápasech se skotskými soupeři v soutěžích UEFA zvítězila 1:0, ale na postup to nestačilo - Slavia v létě 2017 remizovala v Edenu v přípravě se Celticem Glasgow 0:0 - české týmy v pohárech se skotskými soupeři 7x za sebou neprohrály (Sparta na podzim ve skupině Evropské ligy zvítězila 2x 4:1 nad Celticem Glasgow) - Rangers prohráli všechny 3 dvojzápasy s českými týmy, naposledy v roce 2002 s Žižkovem po venkovní porážce 0:2 a domácím vítězství 3:1 po prodloužení - Slavia hraje jarní část pohárů podruhé za poslední 3 sezony, ale zároveň teprve podruhé od ročníku 2007/08 - Slavia předloni došla v Evropské lize do čtvrtfinále, jejím maximem je semifinále Poháru UEFA v roce 1996 - Rangers hrají jarní část pohárů podruhé za sebou, vloni vypadli v osmifinále - Rangers v roce 1972 vyhráli Pohár vítězů pohárů, finále si zahráli v letech 1961 a 1967 v Poháru vítězů pohárů a v roce 2008 v Poháru UEFA - Slavia v předchozím kole Evropské ligy vyřadila Leicester po remíze 0:0 doma a výhře 2:0 venku, Rangers postoupili přes Antverpy po vítězstvích 4:3 a 5:2 - Slavia 16 soutěžních zápasů po sobě neprohrála - Slavia v 5 domácích zápasech v pohárech v této sezoně neprohrála a 4x neinkasovala - Slavia v generálce porazila Ostravu 2:1 a bez prohry vede českou ligu - Rangers v této sezoně Evropské ligy začínali už ve 2. předkole a v 11 zápasech neprohráli (z toho 9 vítězství) - Rangers 17 soutěžích zápasů za sebou neprohráli, jedinou porážku v sezoně utrpěli v prosinci v Ligovém poháru - Rangers vyhráli 5 ze 6 venkovních zápasů v této pohárové sezoně - Rangers v generálce porazili St. Mirren 3:0 a získali rekordní 55. skotský titul - Morelos (Rangers), který může odehrát 50. zápas v pohárech, skóroval v posledních 4 soutěžních duelech - Rangers vede jako trenér bývalý kapitán anglické reprezentace a Liverpoolu Gerrard - za Rangers v sezoně 2006/07 hrál Čech Sionko - Stanciu (Slavia) a Hagi (Rangers) jsou spoluhráči v rumunské reprezentaci - kvůli opatřením proti koronaviru se zápas odehraje bez fanoušků