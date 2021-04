Slavia rozehraje s Arsenalem čtvrtfinále EL, chce venku skórovat

Londýn - Fotbalisté Slavie ve čtvrtek v Londýně rozehrají čtvrtfinále Evropské ligy proti Arsenalu. Český šampion chce navázat na předchozí dvě kola vyřazovací fáze, v nichž přešel přes jiné britské celky Leicester a Glasgow Rangers. V Londýně se pokusí proti předloňskému finalistovi soutěže skórovat a vytvořit si dobrou výchozí pozici do domácí odvety v příštím týdnu. Do zápasu ale Pražané půjdou bez obránců Ondřeje Kúdely se Simonem Delim a problémy mají i na brankářském postu.

Slávisté si v pohárech zahrají čtvrtfinále popáté v historii a podruhé za poslední tři roky. Předloni mezi nejlepšími osmi týmy Evropské ligy po porážkách 0:1 doma a 3:4 venku vypadli s jiným londýnským klubem Chelsea. Ze čtvrtfinále Pražané postoupili jen v roce 1996, kdy si semifinálovou účastí v Poháru UEFA vytvořili dosavadní maximum na evropské scéně.

Arsenal, který v roce 1994 vyhrál tehdejší Pohár vítězů pohárů a v sezoně 2005/06 došel do finále Ligy mistrů, je favoritem, byť v posledních letech nezažívá ideální období. Od druhého místa v sezoně 2015/16 neskončil v anglické lize lépe než pátý a aktuálně mu patří až desáté místo. O víkendu doma podlehl Liverpoolu 0:3, zatímco Slavia remizovala 0:0 v Brně a překonala vlastní rekord v počtu ligových zápasů bez porážky. Ve všech soutěžích Pražané nenašli přemožitele od prosince už 21 utkání.

S Arsenalem se už slávisté utkali v roce 2007 v Lize mistrů. Zatímco doma remizovali 0:0, venku utrpěli debakl 0:7, což je dodnes jejich nejvyšší pohárová porážka v historii. "Arsenal v posledních letech není v anglické lize tam, kam možná patří, a výsledky nemají takové, na jaké jsme byli zvyklí. Ale pořád je to jeden z top klubů na světě. Takže je to pro nás obrovská výzva. Hrozně se na to těšíme a chceme se porvat o postup," řekl v nahrávce pro média slávistický záložník Jakub Hromada.

Pražané v předchozích dvou kolech vyřazovací fáze proti Leicesteru a Rangers rozhodli po úvodních domácích remízách o postupu výhrami 2:0 ve venkovních odvetách, tentokrát začnou na soupeřově hřišti. "Když se nám v předchozích dvou kolech podařilo postoupit po úvodní remíze doma, člověk si řekne, že je škoda, že to není zase tak. Ale ono je to jedno. Budeme se snažit vstřelit a nedostat gól. Když dá tým na soupeřově hřišti gól, je to velká výhoda," podotkl asistent slávistického trenéra Zdeněk Houštecký.

Červenobílí mají před utkáním problémy v defenzivě. Kvůli koronaviru schází Deli a nemocný je i další stoper Kúdela, který by ale stejně nemohl hrát, neboť mu UEFA na jedno utkání preventivně zastavila činnost po událostech v Glasgow. Záložník Rangers Glen Kamara ho tam nařkl z rasismu, což český stoper důrazně odmítl. Domácí hráč jej poté po zápase podle Pražanů fyzicky napadl.

Slávisté mají na čtvrtek k dispozici jediného klasického stopera Davida Zimu a trenéři rozmýšlejí, koho k němu postaví. Otazníky jsou i nad obsazením brankářského postu. Ondřej Kolář sice po zlomenině v obličeji, kterou mu způsobil protihráč v Glasgow, už lehce trénoval a odletěl do Londýna, jeho start je ale spíše nepravděpodobný. Zápas s Rangers dochytal místo týmové jedničky mladík Matyáš Vágner, v úvahu připadá i veterán Přemysl Kovář.

Arsenalu bude kvůli zranění scházet klíčový obránce David Luiz, jenž Slavii předloni vyřadil s Chelsea. K hlavním oporám "Kanonýrů", kteří naposledy získali anglický titul v roce 2004, patří ofenzivní hráči Pierre-Emerick Aubameyang či Alexandre Lacazette. "Budeme si muset dát pozor hlavně na jejich ofenzivní sílu. Je to samá hvězda vedle sebe. Těšíme se na to, že si budeme moci změřit síly s takovými hráči," řekl Hromada.

Londýňané se pokusí napravit porážku s Liverpoolem. "Omlouváme se fanouškům, náš výkon byl neakceptovatelný. Musíme přijmout zaslouženou kritiku. Minimum, které můžeme udělat, je předvést ve čtvrtek úplně odlišnou tvář," uvedl španělský trenér Arsenalu Mikel Arteta.

Zápas, který se kvůli koronaviru hraje bez diváků, začne v Londýně ve čtvrtek v 21:00.

Statistické údaje před čtvrtfinále Evropské ligy Arsenal FC - Slavia Praha: Výkop: čtvrtek 8. dubna, 21:00. Rozhodčí: Ekberg - Culum, Hallberg (všichni Švéd.) - Munuera (video, Šp.). Bilance: Anglie - ČR (Československo): 59 35-13-11 101:45. 1957/58 PMEZ: Manchester United - Dukla Praha 3:0, 0:1, 1961/62 PMEZ: Dukla Praha - Tottenham 1:0, 1:4, 1964/65 PVP: West Ham - Sparta Praha 2:0, 1:2, 1978/79 UEFA: Everton - Dukla Praha 2:1, 0:1, 1980/81 UEFA: Ipswich - Bohemians Praha 3:0, 0:2, 1983/84 PVP: Manchester United - Dukla Praha 1:1, 2:2, 1983/84 UEFA: Watford - Sparta Praha 2:3, 0:4, 1984/85 UEFA: Tottenham - Bohemians Praha 2:0, 1:1, 1990/91 UEFA: Aston Villa - Ostrava 3:1, 2:1, 1994/95 PVP: Chelsea - Žižkov 4:2, 0:0, 1999/00 UEFA: Leeds - Slavia Praha 3:0, 1:2, 2000/01 LM: Sparta Praha - Arsenal 0:1, 2:4, 2000/01 UEFA: Liverpool - Liberec 1:0, 3:2, 2002/03 UEFA: Ipswich - Liberec 1:0, 0:1, 2003/04 LM: Sparta Praha - Chelsea, 0:1, 0:0, 2004/05 UEFA: Middlesbrough - Ostrava 3:0, 1:1, 2004/05 LM: Sparta Praha - Manchester United 0:0, 1:4, 2005/06 LM: Sparta Praha - Arsenal 0:2, 0:3, 2006/07 UEFA: Slavia Praha - Tottenham 0:1, 0:1, 2007/08 LM: Sparta Praha - Arsenal 0:2, 0:3, 2007/08 LM: Arsenal - Slavia Praha 7:0, 0:0, 2007/08 UEFA: Slavia Praha - Tottenham 1:2, 1:1, 2008/09 EL: Slavia Praha - Aston Villa 0:1, 2009/10 EL: Everton - Olomouc 4:0, 1:1, 2010/11 EL: Sparta Praha - Liverpool 0:0, 0:1, 2012/13 EL: Sparta Praha - Chelsea 0:1, 1:1, 2013/14 LM: Plzeň - Manchester City 0:3, 2:4, 2016/17 EL: Sparta Praha - Southampton 0:3, 1:0, 2018/19 EL: Slavia Praha - Chelsea 0:1, 3:4, 2020/21 EL: Slavia Praha - Leicester 0:0, 2:0. Arsenal v Evropě: LM/PMEZ 201 101-43-57 332:218 EL/UEFA 72 43-11-18 146:74 PVP 27 15-10-2 48:20 Superpohár UEFA 2 0-1-1 0:2 Celkem 302 159-65-78 526:314 Slavia v Evropě: LM/PMEZ 44 12-12-20 33:61 EL/UEFA 132 52-34-46 172:153 PVP 8 3-3-2 11:9 Celkem 184 67-49-68 216:223 Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Předpokládané sestavy: Arsenal: Leno - Bellerín, Holding, Gabriel, Cédric Soares - Partey, Ceballos - Pépé, Ödegaard, Aubameyang - Lacazette. Slavia: Vágner - Bah, Holeš, Zima, Bořil - Hromada - Sima, Stanciu, Provod, Olayinka - Kuchta. Absence: Luiz (zranění), Saka, Smith Rowe, Tierney, Xhaka (všichni nejistý start) - Kúdela (disciplinární trest + nemoc), Deli (nemoc), Hovorka, Traoré (oba zranění), Kolář, Stejskal (oba nejistý start). Disciplinární ohrožení: nikdo - Bořil, Kolář, Kúdela, Provod, Ševčík (všichni 2 ŽK). Zajímavosti: - Slavia ve 2 vzájemných zápasech s Arsenalem neskórovala (0:7 a 0:0) - Slavia v roce 2007 v Lize mistrů v jediném dosavadním utkání na hřišti Arsenalu utrpěla debakl 0:7, což je její nejvyšší porážka v pohárech, naopak "Kanonýři" tím vyrovnali své nejvyšší vítězství - Arsenal z 8 zápasů s českými soupeři 7x vyhrál, jednou remizoval a inkasoval jen 2 branky (skóre 22:2) - Slavia v předminulém kole vyřadila jiného anglického soupeře Leicester po remíze 0:0 doma a výhře 2:0 venku a nad týmem z Premier League zvítězila po 10 zápasech a poprvé venku - Slavia předloni ve čtvrtfinále Evropské ligy vypadla s jiným londýnským klubem Chelsea po porážkách 0:1 doma a 3:4 venku, předtím ve čtvrtfinále Poháru UEFA v roce 2000 nestačila na další anglický tým Leeds - Arsenal v předchozích 2 kolech vyřazovací fáze postoupil přes Benficu Lisabon a Olympiakos Pireus, Slavia přes Leicester a Glasgow Rangers - Arsenal v roce 1994 vyhrál Pohár vítězů pohárů, v sezoně 2005/06 si zahrál finále Ligy mistrů, v ročníku 1999/00 finále Poháru UEFA, předloni finále Evropské ligy - Slavia si v pohárech zahraje čtvrtfinále popáté a podruhé za poslední 3 sezony, postoupit dokázala jen v roce 1996, kdy si semifinálovou účastí v Poháru UEFA vytvořila maximum na evropské scéně - Slavia hraje jarní část pohárů podruhé za poslední 3 sezony, ale zároveň teprve podruhé od ročníku 2007/08 - Arsenal v generálce prohrál doma s Liverpoolem 0:3, Slavia remizovala v Brně 0:0 a překonala vlastní rekord v počtu ligových zápasů bez porážky (37) - Arsenal vyhrál obě dosavadní čtvrtfinále Evropské ligy - Arsenal poslední 3 soutěžní zápasy nevyhrál (z toho 2 porážky) - Arsenal prohrál na svém stadionu 3 z posledních 4 zápasů - Slavia od prosince neprohrála 21 soutěžních utkání po sobě a v posledních 4 neinkasovala - Slavia vyhrála poslední 2 venkovní zápasy v pohárech, v Leicesteru i v Glasgow zvítězila shodně 2:0 - Slavia ve 4 z posledních 5 venkovních zápasů neinkasovala - Arsenalu patří v Premier League až 10. místo, Slavia suverénně vede českou ligu - za Arsenal hrávali čeští reprezentanti brankář Čech a Rosický, v rezervním mužstvu pak Papadopulos. - současný vedoucí mužstva Vlček nastoupil za Slavii při debaklu 0:7 s Arsenalem - Stanciu (Slavia) dal v posledních 6 zápasech, do kterých za Slavii nastoupil, 8 gólů - Luiz a Willian (oba Arsenal) předloni vyřadili Slavii s Chelsea - kvůli opatřením proti koronaviru se zápas odehraje bez fanoušků