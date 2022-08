Slavia rozehraje proti Panathinaikosu 3. předkolo Konferenční ligy

Praha - Fotbalisté Slavie ve čtvrtek doma rozehrají 3. předkolo Evropské konferenční ligy proti Panathinaikosu Atény. Český vicemistr si v Edenu proti vítězi Řeckého poháru zkusí vytvořit náskok do venkovní odvety, která je na programu za týden. Pražané zároveň chtějí odčinit nedělní prohru 0:1 s Hradcem Králové z úvodního kola ligové sezony.

Zatímco Panathinaikos vstoupí do pohárové kvalifikaci až ve čtvrtek, Slavia už absolvovala 2. předkolo, v němž po výhře 4:0 venku a rekordním vítězství 7:0 doma přešla přes gibraltarského outsidera St Joseph's. Pražané potřebují na cestě do skupiny vyřadit ještě dva soupeře, v případě postupu přes aténský celek by v závěrečném předkole narazili na lepšího z dvojice Trnava a Čenstochová.

Vršovičtí si nemohou dovolit zaváhání a vypadnutí, jinak by poprvé od ročníku 2016/17 nehráli v pohárech na podzim skupinu. V premiérovém ročníku Evropské konferenční ligy došli svěřenci trenéra Jindřicha Trpišovského letos na jaře až do čtvrtfinále. Finále druhého ročníku bude v příštím roce hostit Eden.

Zatímco řecká liga ještě nezačala a čtvrteční duel bude pro Panathinaikos soutěžní premiérou v sezoně, Slavia už odehrála tři zápasy. "Nehledal bych v tom nic zásadního, my toho taky moc odehráno nemáme. Odehráli jsme ligový zápas a dvě utkání, která byla typologicky odlišná od toho, co nás čeká. Rozdíl tam skoro žádný není. Navíc soupeř má tak zkušené hráče, že budou schopni zahrát takhle těžký zápas i bez ostrého utkání," uvedl pro klubovou televizi Trpišovský.

Věří, že jeho svěřenci podají mnohem lepší výkon než v neděli v ligové premiéře proti Hradci v jeho domácím mladoboleslavském azylu. "Jsme hodně nespokojení s tím, že jsme to nezvládli. Stín tam je velký. Měli jsme video, hodně jsme si to vyříkávali," poznamenal Trpišovský.

Panathinaikos v sezoně 1970/71 došel až do finále Poháru mistrů evropských zemí a ještě na začátku tisíciletí hrál pravidelně skupinu Ligy mistrů. V poslední době ale s 20 tituly druhý nejúspěšnější řecký klub jen marně vzpomíná na slavné časy. Ligovou soutěž naposledy vyhrál v roce 2010 a v uplynulé sezoně skončil čtvrtý. Ovládl však Řecký pohár.

V soutěžích UEFA se Panathinaikos i kvůli tříletému trestu za porušení finančního fair play představí poprvé od sezony 2017/18. Na nový ročník největší aténský klub zbrojil a v poslední době přivedl několik posil. Zatímco útočník Andraž Šporar do zápasu v Edenu může zasáhnout, křídelník Benjamin Verbič nebude moci hrát, neboť v letošní kvalifikaci už nastoupil za Dynamo Kyjev.

Slavia v sezoně 2001/02 vypadla s Panathinaikosem v kvalifikaci Ligy mistrů po porážkách 1:2 a 0:1. "Očekávám dobrý fotbal a dobré utkání. Panathinaikos se jeví jako velice silný tým, hru má založenou na kombinaci a situacích jeden na jednoho. Jsou jak ryby ve vodě s míčem. Myslím, že zápas bude mít vysokou technickou úroveň," mínil Trpišovský.

Aténský tým vedený srbským trenérem Ivanem Jovanovičem si zakládá na defenzivě. V uplynulém ročníku měl spolu s Olympiakosem Pireus nejlepší obranu řecké ligy a v součtu s přípravou ve 12 z posledních 15 zápasů neinkasoval. V létě Panathinaikos mimo jiné remizoval s Leverkusenem 0:0 a prohrál jediné z posledních 20 utkání.

"Je to tým, který šel poslední půlrok nahoru a zlepšuje se. Na jaře byl prakticky neporazitelný, myslím, že dostal šest gólů z posledních 18 zápasů. Mluvili jsme i s (brankářem Olympiakosu) Tomášem Vaclíkem, hodně jsme Panathinaikos probírali. Mají velmi pevnou defenzivu a navíc jsou silní s míčem," uvedl Trpišovský.

Oproti 2. předkolu trenéři obměnili soupisku. Nově se na ni dostali Petr Ševčík, Stanislav Tecl a Lukáš Masopust, naopak scházejí Ivan Schranz, Daniel Fila, Jakub Hromada, Srdjan Plavšič či dlouhodobí marodi Jan Bořil a David Hovorka. Slavia ale může ještě den před utkáním udělat dvě změny. "Čeká nás úplně jiný zápas. Jsou tam některé změny, jsou tam zkušenější hráči s evropskými zápasy," podotkl Trpišovský.

Utkání začne ve čtvrtek v Edenu v 19:00.

Statistické údaje před utkáním Slavia Praha - Panathinaikos Atény: Výkop: čtvrtek 4. srpna, 19:00. Rozhodčí: Buquet - Drouet, Debart (všichni Fr.). Bilance: ČR (Československo) - Řecko: 28 5-7-16 26:42. 1960/61 PMEZ: Hradec Králové - Panathinaikos Atény 1:0, 0:0, 1993/94 UEFA: Slavia Praha - OFI Kréta 1:1, 0:1, 2000/01 UEFA: OFI Kréta - Slavia Praha 2:2, 1:4, 2001/02 LM: Slavia Praha - Panathinaikos Atény 1:2, 0:1, 2001/02 LM: Sparta Praha - Panathinaikos Atény 0:2, 1:2, 2001/02 UEFA: PAOK Soluň - Příbram 6:1, 2:2, 2002/03 UEFA: Liberec - Panathinaikos Atény 2:2, 0:1, 2002/03 UEFA: PAOK Soluň - Slavia Praha 1:0, 0:4, 2006/07 UEFA: Mladá Boleslav - Panathinaikos Atény 0:1, 2007/08 UEFA: Mladá Boleslav - AEK Atény 0:1, 2008/09 LM: Sparta Praha - Panathinaikos Atény 1:2, 0:1, 2009/10 LM: Sparta Praha - Panathinaikos Atény 3:1, 0:3, 2015/16 EL: Tripolis - Sparta Praha 1:1, 0:1, 2016/17 EL: Liberec - PAOK Soluň 1:2, 0:2, 2019/20 LM: Plzeň - Olympiakos Pireus 0:0, 0:4. Slavia v Evropě: LM/PMEZ 46 13-12-21 34:63 EL/UEFA 136 52-36-48 176:162 EKL 14 7-3-4 36:22 PVP 8 3-3-2 11:9 Celkem 204 75-54-75 257:256 Panathinaikos v Evropě: LM/PMEZ 157 49-45-63 182:214 EL/UEFA 104 42-20-42 133:134 PVP 22 9-3-10 29:36 Celkem 283 100-68-115 344:384 Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Předpokládané sestavy: Slavia: Mandous - Douděra, Ousou, Santos, Oscar - Holeš, Traoré - Usor, Provod, Ewerton - Jurečka. Panathinaikos: Brignoli - Kotsiras, Punguras, Magnússon, Ganea - Pérez, Kurbelis - Palacios, Čerin, Cantalapiedra - Carlitos. Absence: Hromada (disc. trest + není na soupisce), Bořil, Hovorka (oba zranění + nejsou na soupisce), Fila, Icha, Plavšič, Schranz (všichni nejsou na soupisce), Sor, Masopust (oba nejistý start) - Schenkeveld (nemoc), Verbič (není na soupisce), Cantalapiedra, Ioannidis, Juankar, Kotsiras, Palacios (všichni nejistý start). Zajímavosti: - Slavia v sezoně 2001/02 vypadla s Panathinaikosem v kvalifikaci Ligy mistrů po porážkách 1:2 a 0:1 - české kluby od rozdělení federace v soutěžích UEFA zvítězily v jediném z 11 duelů s Panathinaikosem a prohrály všechny 4 dvojzápasy - české kluby vyhrály jen 5 z 28 pohárových zápasů s řeckými soupeři - Slavia ve 2. předkole přešla přes gibraltarský tým St Joseph's po výhře 4:0 venku a rekordním vítězství 7:0 doma - Slavia 5x za sebou hrála v pohárech skupinu, v premiérovém ročníku Evropské konferenční ligy došla letos na jaře až do čtvrtfinále - Slavia prohrála jediný z posledních 9 domácích zápasů v pohárech - Slavia v generálce prohrála na úvod ligové sezony na půdě Hradce Králové 0:1 a v nejvyšší soutěži zvítězila v jediném z posledních 6 utkání - Panathinaikos vstoupí ve 3. předkole do letošní kvalifikace, do pohárů se i kvůli trestu za finanční nesrovnalosti vrací po 5 letech a skupinu hrál naposledy v sezoně 2016/17 - Panathinaikos si v sezoně 1970/71 zahrál finále PMEZ, předchůdce Ligy mistrů - Panathinaikos v součtu s přípravou prohrál jediný z posledních 20 zápasů - Panathinaikos v 5 zápasech letní přípravy neprohrál a inkasoval jediný gól, v generálce porazil nizozemský Volendam 2:1 - Panathinaikos měl s 26 obdrženými góly spolu s Olympiakosem Pireus nejlepší obranu minulé sezony řecké ligy a ve 12 z posledních 15 zápasů (včetně přípravy) neinkasoval - Slavia v uplynulé sezoně české ligy skončila druhá, Panathinaikos v řecké nejvyšší soutěži čtvrtý, titul naposledy získal v roce 2010 - Panathinaikos v minulé sezoně vyhrál domácí pohár - postupující narazí ve 4. předkole na lepšího z duelu Trnava - Čenstochová - Panathinaikos v minulosti trénoval český kouč Zdeněk Ščasný