Slavia rozehraje 3. předkolo Evropské ligy doma

Nyon (Švýcarsko) - Fotbalisté pražské Slavie začnou 3. předkolo Evropské ligy s poraženým ze souboje 2. předkola Ligy mistrů mezi Dniprem a Panathinaikosem Atény 10. srpna doma, odveta je na programu o týden později. Rozhodl o tom dnešní los ve švýcarském Nyonu. O dvojici soupeřů měl český vicemistr jasno už dříve.

Slávisté už od losu 2. předkola pohárové kvalifikace na konci června věděli, že narazí na Dnipro nebo Panathinaikos Atény. Pražané byli v takzvané hlavní části nasazeni spolu s jiným řeckým klubem Olympiakosem Pireus, který podle regulí UEFA nemohl nastoupit proti týmu ze stejné země. Proto Pražanům připadla dvojice Dnipro - Panathinaikos.

S mužstvem z Atén mají slávisté nedávnou zkušenost. Vloni v létě hráli s Panathinaikosem v 3. předkole Evropské konferenční ligy a po domácím vítězství 2:0 a venkovní remíze 1:1 postoupili do závěrečného play off. Z něj po dvojzápase s Čenstochovou prošli do skupiny.

Na tým Dnipro-1, který vznikl před osmi lety, české kluby dosud v pohárech nenarazily. Kvůli ruské invazi na Ukrajinu hraje mužstvo vedené někdejším reprezentantem Oleksanderem Kučerem domácí zápasy na evropské scéně v azylu v Košicích. V uplynulé sezoně ukrajinské ligy skončil tým na druhém místě.

Slavia potřebuje v této sezoně k jistotě účasti ve skupině pohárů vyřadit aspoň jednoho soupeře. Pokud český vicemistr ve 3. předkole proti Dnipru nebo Panathinaikosu uspěje, zahraje si nejméně hlavní fázi Evropské konferenční ligy. Na cestě do skupiny silnější Evropské ligy musejí Pražané přejít přes dva soupeře.

"Já bych si přál, aby minimem byla skupina Evropské konferenční ligy. Jako v ráji bych si připadal, kdyby mi hráči a trenér doručili skupinu Evropské ligy. To je soutěž, kam podle mého přesvědčení Slavia patří," prohlásil minulý týden na tiskové konferenci předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík.

Los 3. předkola fotbalové Evropské ligy

(první utkání 10. srpna, odvety 17. srpna):

Hlavní část:

Slavia Praha - Dnipro/Panathinaikos Atény, Olympiakos Pireus - Servette Ženeva/Genk.

Mistrovská část:

Žalgiris Vilnus/Galatasaray Istanbul - Klaksvík (Faer. os.)/Häcken (Švéd.), Čenstochová/Karabach - HJK Helsinky/Molde (Nor.), Zrinjski Mostar (Bos.)/Slovan Bratislava - Breidablik (Isl.)/FC Kodaň, Šeriff Tiraspol/Maccabi Haifa - Aris Limassol/Borisov, Dinamo Záhřeb/FC Astana - Ludogorec Razgrad (Bulh.)/Olimpija Lublaň.