Slavia rozdrtila Pardubice 4:0 a poskočila o bod do čela ligy

Praha - Fotbalisté pražské Slavie zvítězili v 28. kole první ligy nad Pardubicemi vysoko 4:0. Obhájce titulu využil sobotního zaváhání Plzně v Olomouci a o bod poskočil před Viktorii do čela tabulky. Skóre dnes v Edenu v 41. minutě otevřel z penalty Lukáš Provod, který krátce po změně stran zvýšil. V 62. minutě se trefil Ivan Schranz a v závěru se prosadil ještě střídající Ibrahim Traoré.

Slavia navázala na podzimní venkovní vítězství nad Pardubicemi 5:0 a vyhrála třetí z dosavadních čtyř vzájemných ligových duelů. Červenobílí nebodovali v jediném z posledních 64 zápasů nejvyšší soutěže v Edenu a ideálně se naladili na čtvrteční odvetu čtvrtfinále Evropské konferenční ligy proti Feyenoordu Rotterdam. Pardubičtí jako jediný tým v devíti jarních kolech nevyhráli a na předposledním místě tabulky ztrácejí tři body na čtrnácté Teplice.

"Potřebovali jsme zápas zvládnout. Blíží se konec základní části a každý bod je důležitý. Motivace by byla stejné, ať by výsledek zápasu Plzně dopadl jakkoliv. Ale vidina toho, že se můžeme dostat na první místo, nás před zápasem dostala do lepšího psychického rozpoložení. Ta touha byla velká. Trochu nás to uvolnilo," řekl na tiskové konferenci trenér Pražanů Jindřich Trpišovský.

Slavia nastoupila hned s devíti změnami v základní sestavě oproti čtvrteční remíze 3:3 v Rotterdamu s Feyenoordem v úvodním čtvrtfinále Evropské konferenční ligy. Mezi tyče se vrátil Mandous, na hrotu útoku zase dostal poprvé od příchodu do Edenu od úvodu šanci Fila. Pardubičtí trenéři nasadili i dva mladé ligové debutanty Hanče s Marešem.

Červenobílí vstoupili do utkání velkým náporem a v úvodních minutách nepouštěli hosty na svou polovinu. Ve 12. minutě nasprintoval do velké šance Schranz, ale Letáčka z pravé strany nepropálil. Pražané z úvodního tlaku vedení nevytěžili a v polovině první půle mohli inkasovat. Vacek se po přiťuknutí od spoluhráče dostal až před Mandouse, domácího gólmana ale nepropálil.

"Zápasy s předními týmy jsou o tom, abychom se vyvarovali chyb a využili šance. Já měl obrovskou. Zápas mohl vypadat úplně jinak, kdybychom vedli. První myšlenka byla, že to dám po zemi na zadní tyč. Na poslední chvíli jsem to změnil. Bylo to na mou slabší levačku, za každou cenu jsem chtěl trefit bránu. Jsem zklamaný, že jsem nedal gól," prohlásil Vacek.

Východočeši se v druhé části úvodního dějství osmělili a Slavia už tolik nedominovala. Po půlhodině hry našel Jurásek centrem z levé strany nabíhajícího Provoda, který ale v obrovské šanci minul. Domácí záložník se dočkal až v 41. minutě. Sedmnáctiletý mladík Hanč v rohu vápna hloupě fauloval Ousoua a Provod poslal střelu z penalty k opačné tyči, než kam skočil Letáček. Reprezentační středopolař skóroval po více než roce a poprvé od nedávného návratu na trávníky po dlouhém zranění.

"Za gól jsem rád, ale hlavní bylo, abychom zápas zvládli a posunuli se v tabulce. Penalty trénuju s Alešem Mandousem každý den. Byl jsem na penaltu určený. Ptal jsem se Ondry Lingra, jestli náhodou nechce kopat, když bojuje o krále střelců. Ale nechal to na mně," řekl Provod. "Škoda té penalty, že jsme neudrželi poločas bez branek. Vytvořili jsme chybu a po ní byla penalta, která pramenila z nezkušenosti," uvedl trenér Východočechů Jaroslav Novotný.

Pardubičtí měli ještě jednu velkou možnost na zdramatizování duelu. V 52. minutě se protlačil k hlavičce Kostka a domácí podruhé v utkání podržel Mandous. Za dvě minuty slávisté pojistili svůj náskok. Fila ve vápně chytře zády přiťukl míč Provodovi a ten zamířil přesně k tyči. Nejlepší hráč minulé ligové sezony poprvé v kariéře zaznamenal v jednom utkání nejvyšší soutěže dvě branky.

V 62. minutě se prosadili Pražané potřetí. Na Plavšičův centr z levé strany se protlačil důrazný Schranz a připsal si devátý gól v ligovém ročníku. Vzápětí po přečíslení vyrazil Plavšičův pokus Letáček, na opačné straně z podobné pozice zasáhl Mandous proti střídajícímu Matějkovi. Domácí gólman si pak poradil i se střelou v podání Kostky.

Na posledních 16 minut se dostal do hry i uzdravený slávistický záložník Ševčík. Jiný střídající hráč přidal v 84. minutě čtvrtý gól Pražanů. Tecl neproměnil samostatný únik, ale jeho přihrávku už uklidil do odkryté branky Traoré. Záložník z Pobřeží slonoviny se trefil potřetí v ligové sezoně.

"Sami jsme vytvořili chyby, po kterých jsme inkasovali, a domácí zvítězili 4:0. Myslím, že je to pro nás docela kruté. Kluci zaslouží pochvalu za to, jak utkání zvládli. Měli jsme několik změn v sestavě, hráli i dva dorostenci. Kluci odvedli maximum," konstatoval Novotný.

Hlasy po utkání:

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Náš výkon byl od první minuty takový fotbalový, hráli jsme velice dobře po celý zápas. Akorát v první půli jsme se těžce prokousávali do gólových šancí, to je jediné, co tomu chybělo. Soupeř měl v první půli gólovou šanci, při které nás podržel Mandy (Mandous). Ke konci prvního poločasu jsme se díky penaltě dostali do vedení. V druhém poločase výkon s dobrou kombinací a dobrým pohybem pokračoval. Vyústilo to v šance a další tři góly. Jsem spokojen. Vyhráli jsme, nikdo se nezranil. Blíží se konec základní části a každý bod je důležitý. Motivace by byla stejná, i kdyby Plzeň včera neztratila. Ale vidina toho, že se můžeme dostat na první místo, nás před zápasem dostala do lepšího psychického rozpoložení. Ta touha byla velká."

Jaroslav Novotný (trenér Pardubic): "Utkání jsme začali v hlubokém bloku. Domácí byli většinu prvního poločasu na míči, přesto jsme si vytvořili dvě dobré šance. Škoda té penalty, že jsme neudrželi poločas bez branek. Vytvořili jsme chybu a po ní byla penalta, která pramenila z nezkušenosti. V druhém poločase jsme hru trochu srovnali, ale projevila se kvalita domácích. Sami jsme vytvořili chyby, po kterých jsme inkasovali, a domácí zvítězili 4:0. Myslím, že je to pro nás docela kruté. Kluci zaslouží pochvalu za to, jak utkání zvládli. Měli jsme několik změn v sestavě, hráli i dva dorostenci. Kluci odvedli maximum. Pořád věřím, že soutěž zachráníme. Teď přijdou zápasy pravdy."

Slavia Praha - FK Pardubice 4:0 (1:0)

Branky: 41. z pen. a 54. Provod, 62. Schranz, 84. Traoré. Rozhodčí: Černý - Nádvorník, Antoníček - Klíma (video). ŽK: Provod, Ousou - Patrák. Diváci: 10.386.

Sestavy:

Slavia: Mandous - Bah (75. Kúdela), Ousou, Hovorka, Jurásek - Hromada, Provod - Schranz (74. Šmiga), Plavšič (74. Ševčík), Lingr (74. Tecl) - Fila (81. Traoré). Trenér: Trpišovský.

Pardubice: Letáček - Kostka (82. Halász), Toml, Hanč, Cadu - Jeřábek - Mareš (60. Rezek), Vacek (82. Lupač), Solil, Patrák (71. Sychra) - Huf (60. Matějka). Trenér: Novotný.