Praha - Fotbalisté Slavie rozdrtili ve druhém kole první ligy doma Karvinou 4:0. Pražany nasměroval za vítězstvím dvěma góly v úvodním dějství Milan Škoda a po pauze se trefili Josef Hušbauer a Rumun Alexandru Baluta. Úřadující vicemistr navázal na úvodní výhru 3:0 v Olomouci a vede neúplnou tabulku. Karviná naopak ani v pátém vzájemném souboji v nejvyšší soutěži nebodovala a po dvou porážkách je předposlední.

V karvinské základní sestavě se už objevila nejčerstvější posila slovinský záložník Mertelj. Ve slávistické zahajovací jedenáctce na rozdíl od vítězného utkání úvodního kola v Olomouci dostal na hrotu útoku šanci kapitán Škoda a Tecl usedl na střídačku.

Domácímu kouči Trpišovskému tah vyšel a reprezentační útočník byl ústřední postavou první půle. Červenobílí od úvodu dominovali a aktivitu ve 13. minutě zužitkovali k vedoucímu gólu. Po zákroku bývalého hráče Pražanů Tusjaka na Coufala odpískal rozhodčí Ardeleanu penaltu a Škoda nezaváhal. Slávistický kapitán se v lize prosadil poprvé od 1. dubna.

Karvinský brankář Berkovec, který v minulosti působil v Edenu, pak Slezany podržel při střelách Sýkora a Coufala. Na druhé straně měl znenadání v 21. minutě velkou šanci k vyrovnání Budínský, ale z malého vápna hlavičkoval nad.

Po chvíli opět převzala otěže Slavia a v 32. minutě přidala pojistku. Na Hušbauerův centr z přímého kopu si naskočil Škoda a poprvé od listopadového utkání s Duklou dal v lize v jednom kole dvě branky. Součkova tečovaná střela pak skončila vedle a mimo mířil i ve 42. minutě ve skluzu Sýkora.

Karviná ještě do pauzy vystřídala zřejmě ze zdravotních důvodů stopera Dreksu, kterého nahradil Piroch. I po změně stran pokračovali domácí v aktivitě. Po hodině hry měl velkou šanci na zvýšení Zmrhal, ale Berkovec jeho pokus zblízka výborně vykopl.

Karvinský gólman se blýskl i proti Sýkorově střele, v 66. minutě však už potřetí kapituloval. Sérii krátkých přihrávek v podání slávistů zakončil Hušbauer, který oběhl celé pokutové území, natlačil se před branku a zaznamenal svůj první ligový gól od února.

Slezané rezignovali a v 81. minutě inkasovali počtvrté. Spolupráci střídajících hráčů po Teclově přihrávce zakončil Baluta a dal svou první soutěžní trefu za Slavii. Červenobílí si připsali nejvyšší ligovou výhru od listopadového triumfu 5:0 nad Duklou.

Hlasy po utkání:

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Jsme spokojeni s výsledkem a relativně i s hrou. Kdybych měl říct nějaká drobná negativa, tak v některých fázích jsme hráli trochu pomaleji a mohli jsme dát víc gólů. Pozitivní je, že od první do poslední minuty jsme měli utkání plně pod kontrolou. Dobře jsme kombinovali, i stopeři se zapojovali do útočné fáze. Byl to z naší strany hodně sebevědomý výkon. Chtěl bych vyzdvihnout skvělou atmosféru, slyšel jsem tam i nějakou kytaru. Chtěl bych také poděkovat našim trávníkářům, kteří připravili hřiště v naprosto ideálním stavu. Měli na to asi devět dní, kdy se trávník položil. V první fázi jsem z toho měl strach. Ale odvedli neskutečnou práci a trávník odpovídal výkonu. Sedm gólů opticky vypadá dobře, ale musíme vidět, že většina byla po standardkách. Určitý progres tam je, cítím z mužstva daleko větší jistotu na míči, ale nechci to zakřiknout. Pořád máme strašně moc práce před sebou."

Roman Nádvorník (trenér Karviné): "My jsme vstoupili špatně do zápasu. Vstoupili jsme velice ustrašeně, pustili jsme Slavii do tlaku a brzo dostali gól. Takže vše, co jsme se řekli, že se nesmí stát, se stalo. Pak je to na Slavii těžké. Srazilo nás to a v tom duchu se odehrál celý zápas. Projevila se kvalita Slavie, ve všech věcech nás přehrávala. Těžko se dá z naší strany zhodnotit něco pozitivního. Akorát za stavu 1:0 měl Budínský na hlavě gól. Třeba kdybychom srovnali, Slavia by trochu znervózněla. Jednoznačně se projevila kvalita Slavie, po celý zápas byla lepší. Žádná skepse není. Jsme mužstvo, které se zachránilo až v posledním kole, a když se podíváte na los, jako jediní jsme hráli první dvě kola venku. V prvních pěti kolech máme tři mančafty, které hrají poháry. Pro nás začátek smrtelný. Věděli jsme, jaká situace po dvou kolech může být. Teď máme Boleslav, která je na tom jako my. Musíme ten zápas zvládnout."