Praha - Fotbalisté Slavie vyhráli ve 24. ligovém kole nad Ostravou 4:0 a zvýšili náskok v čele tabulky na šest bodů před druhou Plzní. Červenobílé poslal v 18. minutě do vedení Milan Škoda, po změně stran sice nedal domácí Miroslav Stoch penaltu, ale v 70. minutě přidal pojistku střídající Lukáš Masopust a v nastavení se trefili ještě Michal Frydrych a střídající Mick van Buren. Slavia tak Baníku vrátila podzimní porážku 1:2. Ostrava utrpěla třetí prohru za sebou a z pátého místa ztrácí dva body na čtvrtý Jablonec.

Slávistický trenér Trpišovský udělal po čtvrteční remíze 2:2 v úvodním osmifinále Evropské ligy v Seville sedm změn v základní sestavě. Oproti pohárovému utkání od začátku nastoupili obránci Frydrych, Ngadeu a Zelený, záložníci Baluta, Hušbauer, Olayinka a útočník Škoda.

Jako první zahrozil Baník. V páté minutě Diop přepadl v pokutovém území přes domácího brankáře Koláře, ale sudí Nenadál ani po konzultaci s videorozhodčím Královcem penaltu neodpískal a naopak udělil hostujícímu útočníkovi žlutou kartu za simulování.

Od té doby byla v první půli nebezpečná jen Slavia. V sedmé minutě hlavičkoval po rohu vedle Frydrych, ale za dalších deset minut už domácí vedli. V době, kdy hostům chyběl na trávníku po Frydrychově faulu ošetřovaný Fleišman, se po rohu na hranici vápna opřel do míče Olayinka, jehož střelu, tečovanou Frydrychem, vyrazil gólman Laštůvka jen ke Škodovi a ten uklidil míč do sítě.

Ve 23. minutě v další velké šanci domácí Zelený křížnou ranou minul zadní tyč a poté Stochovu střelu vyrazil Laštůvka. Slezané se v závěru první půle mírně oklepali z domácího tlaku, ale Koláře neohrozili.

Šest minut po přestávce se prosmýkl před branku hostů Olayinka, přepadl přes gólmana Laštůvku a sudí Nenadál za obdobnou situaci jako v první půli na opačné straně tentokrát nařídil penaltu. Slávisté kopali už čtrnáctý pokutový kop v sezoně a devátý z posledních deseti kol. Stochovu střelu však Laštůvka vyrazil na roh.

Domácí fanoušci pak způsobili dýmovnicemi chvilkové přerušení zápasu. Baník byl dopředu prakticky neškodný a Slavia 20 minut před koncem pojistila vedení. Střídající Masopust byl na trávníku minutu, když mu po centru od Stocha sklepl míč Frydrych a domácí záložník zblízka zaznamenal druhý soutěžní gól za Pražany. Hraniční situaci ještě sudí konzultoval s videorozhodčím, ale o ofsajd podle něj nešlo.

Střídající Van Buren, Hušbauer ani Souček pak další šance neproměnili, ale ve třetí ze sedmi nastavených minut se prosadil hlavou po rohu bývalý hráč Baníku Frydrych. Čtvrtý gól pak zasadil zdecimované Ostravě Van Buren. Slavia se ideálně naladila na čtvrteční odvetu se Sevillou.

Hlasy po utkání:

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Jsem spokojený s tím, že jsme získali tři body, dali čtyři góly a měli další vyložené šance. V některých fázích to byl i velice dobrý výkon. Kromě pár náznaků jsme ani Baník nepustili do nějaké gólové šance. Ve všech řadách dobrý výkon i po těch změnách. V sestavě byli noví hráči, kteří dlouho nehráli, nejsou tak sehraní, nebo hráči, kteří měli za sebou náročný program. I když to výsledkově vypadá jednoznačně, Baník byl před tímto kolem týmem z top čtyřky. Na podzim jsme tam prohráli, takže jsme měli velký respekt ze zápasu. O to víc jsem rád, jak to celkově dopadlo. Jediné minus byla produktivita, i když jsme hned z druhé šance dali gól. Nás zajímá zvládat jen svoje zápasy. Pokud se nám to bude dařit jako poslední tři zápasy, pak se nemusíme koukat na nikoho jiného. Náskok šesti bodů nás neuklidňuje, protože se hraje ještě nadstavba. Kdyby se hrálo 30 kol, je to něco jiného."

Bohumil Páník (trenér Ostravy): "Slavia byla jednoznačně lepším týmem, měla ještě víc brankových situací, aby nám vstřelila více gólů. My jsme tahali po celý zápas za kratší konec. Mohli jsme dát aspoň na 2:1, kdybychom si to tam líp prostrčili středem. Mě mrzí přístup u posledních dvou gólů. Mužstvo se musí rvát o každý gól a ne abychom obdrželi takhle dva góly v nastavení. Potom tam byly další situace, kdy míč létá těsně kolem tyčí. Přístup některých hráčů v závěru nebyl dobrý. Jednoznačně kvalita na straně Slavie. To, jakou má formu, jaké má hráče, tak jí těžko můžeme sekundovat. Od toho je video, aby rozhodlo. A ne my, když to vidíme z 68 metrů."

Slavia Praha - Baník Ostrava 4:0 (1:0)

Branky: 18. Škoda, 70. Masopust, 90.+3 Frydrych, 90.+7 Van Buren. Rozhodčí: Nenadál - Pelikán, Dresler - Královec (video). ŽK: Souček, Frydrych - Mešaninov, Diop, Jánoš. Diváci: 14.126.

Slavia: Kolář - Frydrych, Kúdela, Ngadeu, Zelený - Souček - Baluta (69. Masopust), Stoch (90. Král), Hušbauer, Olayinka - Škoda (77. Van Buren). Trenér: Trpišovský.

Ostrava: Laštůvka - Pazdera (17. Mešaninov), Procházka, Stronati, Fleišman - Fillo, Jánoš, Šindelář, Granečný (77. Holzer) - Baroš (73. Kuzmanovič), Diop. Trenér: Páník.

1. Slavia 24 20 1 3 61:18 61 2. Plzeň 24 17 4 3 35:21 55 3. Sparta 24 14 5 5 42:20 47 4. Jablonec 24 12 4 8 44:24 40 5. Ostrava 24 11 5 8 31:26 38 6. Zlín 24 11 3 10 31:30 36 7. Mladá Boleslav 24 9 6 9 43:38 33 8. Liberec 23 8 7 8 24:20 31 9. Teplice 24 8 5 11 26:34 29 10. Slovácko 24 9 2 13 27:38 29 11. Olomouc 23 8 4 11 25:34 28 12. Opava 24 7 5 12 34:40 26 13. Příbram 24 7 5 12 29:54 26 14. Bohemians Praha 1905 24 6 7 11 23:32 25 15. Karviná 24 4 5 15 27:46 17 16. Dukla 24 4 4 16 19:46 16