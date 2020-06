Slavia remizovala v Ostravě 2:2 a vede už jen o šest bodů

Ostrava - Fotbalisté vedoucí Slavie remizovali v 29. kole nejvyšší soutěže v Ostravě 2:2 a kolo před koncem základní části vedou tabulku už jen o šest bodů před druhou Plzní. Obhájce titulu ve Vítkovicích dvakrát vedl, nejprve po brance Nicolae Stanciua a poté díky zásahu Lukáše Masopusta v nastavení, ale Baníku se vždy podařilo srovnat. Na 1:1 upravil v první půli Jaroslav Svozil a v sedmé minutě nastaveného času stanovil konečný výsledek Patrizio Stronati.

Slavia nastoupila s několika změnami, jen na lavičce začali Tecl a Masopust, ale hosté na vedoucí gól nečekali dlouho. Zahřmělo prakticky z první příležitosti, když se ve 14. minutě přes ostravskou zeď přesně k tyči trefil z přímého kopu Stanciu.

Z náskoku se ale Pražané dlouho neradovali. Také Ostrava využila první šanci - rohový kop propadl až na zadní tyč na neobsazeného Svozila, který razantně prostřelil Koláře. Slávistický brankář inkasoval po 386 minutách a v lize dostal gól poprvé od březnového derby se Spartou.

Mistr měl poté sice více ze hry, ale soupeřova pětičlenná obrana bezchybně vykrývala prostor. Slavia se k dalšímu ohrožení Laštůvky nedostávala, až v 41. minutě hosté po další Stanciuově bombě reklamovali ruku domácího hráče ve vápně, ale rozhodčí po konzultaci s videem přestupek neodhalili.

O přestávce Pražané sáhli k dvěma změnám a do hry šli Tecl s Masopustem. Slavii se ale územní převahu nadále nedařilo dotáhnout až do finální fáze, přesto se dostala znovu do vedení. Ostrava v 86. minutě přišla po druhé žluté kartě o vyloučeného Jiráska a početní výhodu ve čtvrté minutě nastavení využil povedenou ranou Masopust.

Jenže červenou kartu poté dostal i hostující útočník Tecl a Ostrava dokázala srovnat. Z poslední akce zápasu po rohu vyskočil na malém vápně Stronati a hlavou skóroval. Pražané tak podruhé za sebou jen remizovali.

Hlasy po utkání:

Luboš Kozel (trenér Ostravy): "Chtěli jsme hrát z bloku, dařilo se nám to celý zápas. Soupeř byl silnější na míči, což se dalo čekat, ale do šancí jsme ho nepouštěli. Bohužel jsme dostali laciný gól ze standardky. Naštěstí jsme okamžitě taky ze standardky reagovali, což nám pomohlo. Nelíbil se mi vstup do druhé půle, začali jsme strašně pasivně a staticky. Oni tam vystřídali rychlé hráče a my jsme se do hry moc nedostávali. Vyloučením jsme se dostali do problémů, ale pomohli nám Baroš s Fleišmanem. I tak jsme bohužel ještě inkasovali, takže celá práce přišla vniveč. Naštěstí jsme ještě měli čas na nákop, dali jsme tam nebezpečný míč, díky tomu získali roh a vyrovnali. Je to vždycky i o štěstí, ale byla to dnes odměna za pracovitost mužstva za celý zápas."

Jiří Trpišovský (trenér Slavie): "Celkově to hodnotím negativně. Přišli jsme o dva body. Podali jsme špatný výkon v prvním poločase. Honili jsme to ve druhé půli. Podařilo se nám dát vítězný gól, ale v závěru jsme opět inkasovali. V momentě, kdy už měl být konec, jsme měli míč, ale udělali faul a přišli o hráče. Pozdě jsme zareagovali na Fleišmana, který vyvážel míč a pak jsme udělali roh. Těch chyb bylo hodně. Dostali jsme ze dvou rohů dva laciné góly, s tím jsem nespokojen."

Baník Ostrava - Slavia Praha 2:2 (1:1)

Branky: 17. Svozil, 90.+7 Stronati - 14. Stanciu, 90.+4 Masopust. Rozhodčí: Berka - Novák, Váňa - Proske (video). ŽK: Stronati, Procházka, Potočný, Jánoš, Kaloč, Jirásek, Fleišman - Tecl, Zima, Jusuf. ČK: 87. Jirásek - 90.+5 Tecl.

Ostrava: Laštůvka - Fillo, Procházka, Svozil, Stronati, Holzer - Potočný (85. Baroš), Jánoš (69. Kaloč), Jirásek, Kuzmanovič (69. Hrubý, 84. Fleišman) - Smola (63. Reiter). Trenér: Kozel.

Slavia: Kolář - Coufal (89. Jusuf), Kúdela, Zima, Bořil - Ševčík, Traoré (80. Holeš) - Hellebrand (46. Masopust), Stanciu (90.+5 Frydrych), Provod - Musa (46. Tecl). Trenér: Trpišovský.