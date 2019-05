Slavia remizovala v Ostravě 0:0 a získala titul

Ostrava - Fotbalisté Slavie si zajistili ligový titul. Pražané ve čtvrtém z pěti zápasů nadstavbové části nejvyšší soutěže získali v Ostravě potřebný bod a po bezbrankové remíze mají v čele tabulky tříbodový náskok na obhájce trofeje Plzeň. Při případné rovnosti bodů by ve prospěch červenobílých hrálo lepší postavení po základní části.

Slavia získala pátý ligový titul v samostatné historii a vyrovnala bilanci Plzně, kterou z pomyslného trůnu sesadila. Červenobílí navázali na mistrovské triumfy z let 1996, 2008, 2009 a 2017. Za necelé čtyři roky pod čínskými vlastníky vyhráli červenobílí nejvyšší soutěž podruhé.

Slávisté si díky titulu zahrají v závěrečném 4. předkole Ligy mistrů a mají jistotu minimálně základní skupiny Evropské ligy, což jim vynese v přepočtu přes 200 milionů korun. Pohár pro šampiona převezmou červenobílí za týden při posledním kole v derby se Spartou. Ve středu ještě slávisté odehrají s Ostravou finále domácího poháru a budou usilovat o zisk premiérového double v samostatné historii.

Do slávistické základní sestavy se překvapivě vrátil Ševčík, který kvůli zranění od odvety čtvrtfinále Evropské ligy s Chelsea měsíc nehrál ani minutu. Baník vyztužil defenzivu a nastoupil s pěti obránci.

Pražané od úvodu získali převahu a v momentě, kdy se nad vítkovickým stadionem spustila bouře, měli první dvě velké šance. V desáté minutě po rohu hlavičkoval Souček a domácí zachránil Laštůvka. Za dvě minuty utekl po straně Traoré, ale sám před brankou přestřelil.

Bývalý slávistický gólman Laštůvka podržel Baník i ve 26. minutě, kdy vykopl Součkův pokus. Ostravští zahrozili až v 36. minutě, kdy Fillo pronikl do vápna a na jeho přihrávku na malé vápně jen těsně nedosáhl nikdo ze spoluhráčů.

I na startu druhého dějství počítali šance hosté. V 51. minutě Laštůvka skvěle vyškrábl Hušbauerovi střelu k zadní tyči a stejného vítěze měl vzájemný souboj i o dvě minuty později. Van Burenův gól pak nemohl platit kvůli ofsajdu.

Ostrava v druhé půli chvílemi vyrovnala hru a hosté se pak už téměř nedostávali do šancí. Naopak v 86. minutě mohl rozhodnout domácí střídající Kuzmanovič, jeho ránu zpoza vápna po rohu pod břevno ale vyškrábl Kolář a udržel Pražanům titul. Bezbrankovou remízu bral i Baník, neboť se bodově dotáhl na pátý Liberec.

Hlasy po utkání:

Bohumil Páník (trenér Ostravy): "Když nedostanete gól se Slavií, tak vám to pomáhá, že si víc věříte. Samozřejmě byl tam Laštůvka, který pochytal nepříjemné věci. Spolupráce s beky byla slušná. Ke konci jsme taky trošku zazlobili. Bod se počítá, jsem rád, že jsme ho urvali. Možná je to ten bod, který rozhodne o pátém místě. Pokud to tak zůstane v tom pořadí, myslím, že páté místo by bylo výborné. Ale čeká nás ještě poslední kolo. Mezitím si se Slavii ještě zahrajeme pohárové finále, už přemýšlíme, jak dál. Počítáme prakticky každého hráče, který by nám ve finále mohl pomoci."

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Už v televizi jsem říkal, že je to úleva, že jsme to zvládli. Spíš než aby mi docházely všechny ty věci, to mi dojde až postupem času. Jsme šťastní, že je to definitiva, hrálo se o to dlouho. Neříkám, že to byl nějaký top výkon, ale v kombinaci s míčem jsme si počínali jako dřív. Strašně jsem věřil mužstvu, že už tu branku nedostaneme a dotáhneme to dnes. Šlo hlavně o standardky, Baník je v tom strašně silný. Ta střela Kuzmanoviče na konci byla jedním z klíčových momentů zápasu, kromě toho, že jsme neproměnili šance. Kdyby Ibra v první půli gólovku proměnil, náš výkon by byl asi jiný. Postupem času víte, že se může stát všechno. V momentě, kdy ta střela letěla na naši bránu, mi zatrnulo. Ale jsem rád, že Koli (Kolář) tentokrát výborně zareagoval, měl správné postavení. Nejsem tak naivní, abych si myslel, že ukočíruju hráče, že dnes nebudou slavit. Těší se na to. Oslavy budou, dnes jim nic zakazovat nemůžu. Ale je výhoda, že máme cestu zpátky a postupem času po cestě to z nich vyprchá. Ve středu máme pohár a chceme dvě trofeje. I proto máme zítra v odpoledních hodinách trénink."

Josef Hušbauer (záložník Slavie): "Všichni jsme věděli, o co hrajeme, že nám sice stačil bod, ale na ten jsme nehráli. Chtěli jsme rozhodnout co nejdřív, abychom byli víc v klidu. Bohužel gól jsme nedali. Ve druhé půli to bylo nervóznější a ještě jsme ke konci mohli dostat gól, když Kuzmanovič vystřelil."

Baník Ostrava - Slavia Praha 0:0

Rozhodčí: Hrubeš - Koval, Dobrovolný - Zelinka (video). ŽK: Van Buren (Slavia). Diváci: 11.869.

Ostrava: Laštůvka - Pazdera, Šindelář, Procházka, Stronati, Fleišman - Fillo, Hrubý, Jirásek, Holzer (80. J. Šašinka) - O. Šašinka (58. Kuzmanovič). Trenér: Páník.

Slavia: Kolář - Coufal, Ngadeu, Deli, Bořil - Souček, Traoré - Stoch (90. Zmrhal), Hušbauer, Ševčík (83. Frydrych) - Van Buren (72. Škoda). Trenér: Trpišovský.