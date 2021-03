Slavia remizovala v osmifinále Evropské ligy s Rangers

Praha - Fotbalisté pražské Slavie remizovali v úvodním osmifinále Evropské ligy doma s Glasgow Rangers 1:1. Lídra české ligy poslal v sedmé minutě do vedení Nicolae Stanciu, ale čerstvý skotský mistr ještě do pauzy srovnal poté, co se zblízka prosadil Filip Helander. Odveta se hraje za týden na půdě "Jezdců", které vede bývalý kapitán anglické reprezentace a legenda Liverpoolu Steven Gerrard.

Slavia usiluje o druhý postup do čtvrtfinále Evropské ligy za poslední tři sezony. Pohárovým maximem úřadujícího českého šampiona je semifinále Poháru UEFA z roku 1996.

Kvůli trvajícím opatřením proti koronaviru v zemi se zápasy stále hrají bez fanoušků. Na stadiony smí pouze 300 klubových hostů, kteří mají negativní PCR test. Slavia na souboj s Rangers pozvala stovku lékařů a zdravotníků z řad permanentkářů.

Oba týmy, které suverénně vévodí svým domácím ligám, nastoupily v očekávaných sestavách. Do slávistické zahajovací jedenáctky se vrátil Holeš, jenž se zranil v předchozím kole proti Leicesteru. Anglického favorita Pražané vyřadili po domácí remíze 0:0 a venkovní výhře 2:0.

Červenobílí začali proti Rangers aktivněji a už v sedmé minutě otevřeli skóre. Olayinka přiťukl Stanciuovi a za jeho technickou střelou k tyči těsně zpoza vápna se brankář McGregor jen ohlédl. Rumunský záložník skóroval ve třetím utkání po sobě, v němž nastoupil.

Po půlhodině zkusil z úhlu z přímého kopu zaskočit McGregora Provod, ale hostující gólman střelu vyrazil. Rangers, kteří v neděli získali první skotský titul po 10 letech, dlouho nehrozili, ale pak lacino srovnali.

Ve 34. minutě ještě brankář Kolář po špatné komunikaci v rozehrávce nebezpečí odvrátil, ale za další dvě minuty už inkasoval. Po standardní situaci se míč odrazil na hranici ofsajdu k Hagimu, který balon u tyče ještě udržel na hrací ploše a připravil gól do prázdné branky Helanderovi.

Na opačné straně zkoušel z ostrého úhlu z přímého kopu překvapit McGregora aktivní Stanciu, ale hostující jednička zasáhla. Po poločase trenér Slavie Trpišovský poslal na trávník Masopusta místo Olayinky, ale červenobílí už neměli takovou převahu jako před pauzou.

Naopak stále více začali hrozit hosté. V 64. minutě podržel domácí po Kentově střele pod břevno brankář Kolář, poté Goldson hlavičkoval vedle. Na opačné straně po rohu a Holešově hlavičce odvrátili zadáci Rangers míč těsně před čárou.

V poslední minutě mohl rozhodnout střídající Masopust, ale jeho hlavičku po rohu fantasticky zastavil McGregor. Rangers už remízu udrželi a protáhli neporazitelnost v tomto ročníku Evropské ligy. V sezoně prohrál vítěz Poháru vítězů pohárů z roku 1972 pouze jediný soutěžní zápas. Slávisté prodloužili soutěžní neporazitelnost na 17 utkání.

Slavia Praha - Glasgow Rangers 1:1 (1:1)

Branky: 7. Stanciu - 36. Helander. Rozhodčí: Hategan - Marinescu, Gheorghe (všichni Rum.) - Di Bello (video, It.). ŽK: Zima, Vlček (vedoucí týmu) - Barišič, Davis. Bez diváků.

Slavia: Kolář - Bah, Kúdela, Zima, Bořil - Holeš - Sima, Provod, Stanciu (76. Lingr), Olayinka (46. Masopust) - Kuchta (71. Oscar). Trenér: Trpišovský.

Rangers: McGregor - Patterson, Goldson, Helander, Barišič - Kamara (88. Zungu), Davis, Aribo (81. Roofe) - Hagi (63. Arfield), Morelos, Kent. Trenér: Gerrard.