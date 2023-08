Slavia remizovala v odvetě s Dniprem 1:1 a postoupila do play off Evropské ligy

Košice - Fotbalisté pražské Slavie ve venkovní odvetě 3. předkola Evropské ligy remizovali s Dniprem v jeho pohárovém azylu v Košicích 1:1 a po úvodním domácím vítězství 3:0 postoupili do závěrečného play off o účast ve skupině. Ukrajinský celek poslal v souboji vicemistrů svých zemí v závěru první půle do vedení Valentyn Rubčynskij, ale v 53. minutě svým premiérovým gólem v sezoně srovnal Václav Jurečka.

Slávisté postupem přes Dnipro získali jistotu, že si zahrají minimálně skupinu Evropské konferenční ligy. V play off proti dalšímu ukrajinskému týmu Luhansku zabojují o účast v hlavní fázi kvalitnější Evropské ligy. Pražané začnou dvojutkání za týden stejně jako s Dniprem doma, odveta bude na programu v soupeřově azylu v polském Lublinu 31. srpna.

Červenobílí v pohárech nebudou scházet ve skupině posedmé za sebou, pod současným trenérem Jindřichem Trpišovským si na podzim v soutěžích UEFA zahráli vždy. V hlavní fázi Evropské ligy se naposledy představili v sezoně 2020/21.

Trpišovský udělal dvě vynucené změny v sestavě oproti úvodnímu utkání v Edenu. Stopera Ogbua, který scházel kvůli vyloučení v prvním zápase, nahradil Ousou a místo zraněného Lingra naskočil v záloze Ševčík.

V zaplněné košické aréně pro téměř šest tisícovek diváků měli slávisté skoro domácí prostředí. V pohárovém azylu Dnipra, které kvůli ruskému vojenskému útoku na Ukrajinu nemůže hrát na svém stadionu, hnalo červenobílé dopředu přes tisíc fanoušků.

Pražané v úvodu kontrolovali průběh a ve 23. minutě měli první velkou šanci. Jurečka však v úniku vybíhajícího brankáře Kinarejkina neprostřelil a na první trefu v sezoně si ještě musel počkat.

Na opačné straně o čtyři minuty později zasáhl proti Pichaljonkovi gólman Kolář. Aktivnější však byli slávisté, vedení se ale nedočkali ani v 35. minutě, kdy po Ševčíkově přiklepnutí vytáhl Van Burenův pokus z voleje domácí brankář.

Když už se zdálo, že červenobílí v klidu dotáhnou úvodní dějství k bezgólové remíze, napřáhl v první minutě nastavení zpoza vápna Rubčynskij a střelou přesně k zadní tyči překonal Koláře. Slávisté inkasovali po dvou zápasech.

Necelé čtyři minuty po změně stran mohl dvojutkání ještě více zdramatizovat Pichaljonok, hosty však podržel Kolář. Za čtyři minuty Pražané srovnali. Provod kolmicí vysunul Jurečku, jenž prostřelil Kinarejkina. Španělští sudí sice nejprve signalizovali ofsajd, ale po zásahu videorozhodčího nakonec branku uznali. Nejlepší střelec minulé ligové sezony skóroval poprvé v tomto soutěžním ročníku.

Otočit stav ve prospěch favorita mohl Zafeiris, jeho střelu k tyči ale v 62. minutě vyrazil domácí gólman. Střídající Douděra pak vypálil po zemi kousek vedle. V závěru se poprvé v sezoně dostal na trávník i košický rodák Hromada a dokonce se v nastavení mohl postarat o obrat, po centru ale zakončil kousek mimo domácí branku.

Slávisté v šestém soutěžním utkání sezony poprvé nezvítězili, ale příliš vadit jim to nemuselo. Ve třetím dvojzápase s ukrajinským soupeřem v soutěžích UEFA poprvé slavili postup.

Hlasy po utkání:

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Utkání se dost odvíjelo od výsledku prvního, i když jsme to nechtěli. V první půli to nemělo tempo. Vyztužili jsme střed hřiště, abychom byli hodně na míči a nepouštěli nám soupeře do vápna a za záda. Obranu jsme měli trochu níž. Ztráceli jsme hodně míčů, byli jsme nepřesní, takový mdlý výkon. I přesto jsme měli tři velké šance a mohli jsme o osudu dvojzápasu rozhodnout dříve. V posledních sekundách jsme inkasovali po nesmyslné ztrátě. Do druhé půle jsme se zlepšili, výkon šel nahoru. Dali jsme gól po hezké akci a měli spoustu dalších palebných pozic. Bohužel jsme netrefovali branku a zbytek chytil brankář. Měli jsme podat lepší výkon."

SC Dnipro-1 - Slavia Praha 1:1 (1:0)

Branky: 45.+1 Rubčynskij - 53. Jurečka. Rozhodčí: Gil Manzano - Nevado, Nicolás - Cuadra (video, všichni Šp.). ŽK: Guculjak, Babenko (oba Dnipro). První zápas: 0:3, postoupila Slavia.

Dnipro: Kinarejkin - Pasič, Sarapij, Kravec (73. Svatok), Kaplijenko - Rubčynskij (77. Tančyk), Babenko - Guculjak, Pichaljonok (73. Ledněv), Gorbunov (65. Kivinda) - Filippov (65. Bill). Trenér: Kučer.

Slavia: Kolář - Masopust (70. Douděra), Ousou, Holeš, Provod - Ševčík, Oscar (85. Hromada) - Schranz (70. Vlček), Zafeiris, Jurečka (85. Jurásek) - Van Buren (75. Chytil). Trenér: Trpišovský.