Slavia remizovala v Boleslavi 1:1

Mladá Boleslav - Fotbalisté Slavie ve 26. kole první ligy jen remizovali v Mladé Boleslavi 1:1. "Červenobílí" venku v nejvyšší soutěži počtvrté za sebou nezvítězili a mohou přijít o vedení tabulce, pokud Sparta večer vyhraje v Pardubicích. V příštím kole se Vršovičtí představí v pražském derby na Letné.

Středočeský tým dnes poslal do vedení v 18. minutě Vasil Kušej, ve 32. minutě srovnal Christos Zafeiris prvním gólem v české lize, ale otočit stav už hosté nedokázali. Mladoboleslavští po minulé remíze 0:0 s mistrovskou Plzní obrali o body dalšího favorita a v tabulce jim patří devátá příčka.

Slávistickému trenérovi Trpišovskému chybělo několik nemocných hráčů v čele s kapitánem Holešem či Ševčíkem. Na stoperu v lize poprvé od listopadu nastoupil Kačaraba, na levém křídle útočník Jurečka a na hrotu dostal tentokrát před Van Burenem v úvodu přednost Tecl. Do mladoboleslavské sestavy se vrátil uzdravený stoper Šimek a na pozici pravého halfbeka se při absencích Tomiče, Suchomela i Ekpai vysunul netradičně Karafiát.

Pražané, hlasitě povzbuzovaní stovkami fanoušků, začali aktivně, ale domácí po několika minutách srovnali hru. Pražskému favoritovi dělali problémy především urostlý Jawo a rychlonohý Kušej. Dvaadvacetiletý ofenzivní univerzál po 17 minutách převzal za vápnem Ladrovu přihrávku, obtočil se kolem Kačaraby a povedeným technickým obstřelem k tyči překonal brankáře Koláře. Kušej si připsal třetí ligový gól.

Slávisté přidali a domácí se vypětím sil přestáli několik závarů. Ve 24. minutě proletěl Masopustův centr nikým netečován těsně vedle. Za dalších osm minut už Pražané srovnali. Zafeiris z levé strany pronikl do vápna, první střelou napálil dvojici hráčů před sebou, ale z dorážky z úhlu se už trefil ke vzdálenější tyči. Dvacetiletý norský záložník oslavil první trefu v české lize a radost z něj mu nezkazil ani videorozhodčí, který neposoudil jeho postavení po odrazu od Tecla jako ofsajdové.

Trpišovský po změně stran stáhl Davida Juráska a poslal na trávník uzdraveného Provoda. Hosté získávali převahu a v 56. minutě měl dobrou šanci Jurečka, vystřelil však jen do gólmana Šedy. Slávistický ofenzivní univerzál se neprosadil ani dvě minuty nato, kdy po Lingrově centru nadvakrát na zadní tyči nepřekonal domácího brankáře.

Mladoboleslavským se od vystřídání kapitána Matějovského v 54. minutě nedařilo držet balon a Pražané, kteří ve středu až po prodloužení zvítězili v semifinále domácího poháru nad Bohemians 1905, získávali výraznou převahu.

Středočeši se štěstím ustáli pár závarů, osm minut před koncem po Masopustově přízemním centru z pravé strany Šedu překonal Schranz, ale radost z gólu mu vydržela jen pár desítek sekund, neboť videorozhodčí odhalil ofsajd. V hektickém závěru už domácí remízu udrželi. Boleslav bodovala v lize se Slavií poprvé po 13 porážkách za sebou.

Hlasy po utkání:

Pavel Hoftych (trenér M. Boleslavi): "Vstoupili jsme do utkání krásnou brankou Kušeje, byli jsme aktivní. Škoda, že jsme si nechali relativně brzy vyrovnat. Slavia postupně získávala půdu pod nohama a vyrovnala po krásné brance Zafeirise. Druhý poločas byla Slavia lepší, my jsme už nedokázali tolik udržet balon nahoře. Mára Matějovský je pro nás strašně důležitý hráč. Tyhle zápasy nahoru dolů jsou ale pro něj hodně těžké a hlavně měl žlutou kartu. Věděli jsme, že Slavia je pro něj ještě pořád hadr na býka. Smrdělo to druhou žlutou, tak jsme ho raději vyndali. Bod je pro nás dnes ziskem na rozdíl od zápasu s Plzní, v němž jsme měli udělat tři body. Z mála jsme vytěžili hodně, ale ani Slavia moc šancí neměla. Byli jsme pevní v defenzivě. Šancí jsme si moc nevypracovali možná i proto, že nám chyběl Milan Škoda. Ale já bych ho asi proti Slavii stejně nepostavil."

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Do zápasu jsme vstoupili aktivně, chtěli jsme si vytvořit tlak, jít brzo do vedení. Branku se nám ale nepovedlo vytěžit a naopak z první střely jsme od Kušeje dostali výstavní gól. Potom jsme pokračovali v nátlakovém fotbale. Boleslav se snažila chodit do protiútoků, nám se podařilo po krásné akci Zafeirise vyrovnat na 1:1. Do druhé půle jsme vstoupili relativně aktivní hrou, dvě nadějné situace měl Venca Jurečka. Bohužel se nám to nepodařilo proměnit. Postupem času jsme se už tolik do šancí nedostávali, náš gól na 2:1 pak bohužel kvůli těsnému ofsajdu neplatil. Vítěznou branku se nám nepodařilo vstřelit, i když myslím, že výkon byl z naší strany nátlakový, nadějný a lepší než v těch minulých venkovních zápasech. Venku dostáváme výstavní góly a sami z tlaku dáváme málo branek. Doma se nám více daří proměňovat šance."

FK Mladá Boleslav - Slavia Praha 1:1 (1:1)

Branky: 18. Kušej - 32. Zafeiris. Rozhodčí: Machálek - Hájek, Váňa - Hocek (video). ŽK: Matějovský, Mareček, Jawo, Šeda - Schranz. Diváci: 4851.

M. Boleslav: Šeda - Kubista, Suchý, Šimek - Karafiát, Mareček, Matějovský (54. Žitný), Fulnek - Kušej, Ladra (86. Dancák) - Jawo (65. Donát). Trenér: Hoftych.

Slavia: Kolář - Masopust, Ousou, Kačaraba, D. Jurásek (46. Provod) - Zafeiris, Oscar (90. Hronek) - Schranz, Lingr (90.+4 Pech), Jurečka (60. M. Jurásek) - Tecl (60. Van Buren). Trenér: Trpišovský.