Slavia remizovala se Sivassporem 1:1 a do jarní části EKL neprošla

Praha - Fotbalisté Slavie do jarní vyřazovací fáze Evropské konferenční ligy neprošli. V závěrečném šestém utkání skupinové fáze doma jen remizovali se Sivassporem 1:1 a v tabulce obsadili nepostupové třetí místo. Stejným výsledkem skončil i úvodní vzájemný souboj v září v Turecku.

Skóre v Edenu ve 28. minutě otevřel z penalty Max Gradel, v 65. minutě Pražané po vlastním gólu Dimitriose Gutase srovnali, ale vítězný gól už nedali. Červenobílým by k postupu nestačila ani výhra, neboť Kluž v souběžně hraném duelu porazila Ballkani.

Slavia ve skupině, v níž byla jednoznačným favoritem, získala jen osm bodů za dvě vítězství, remízy i porážky. Pražané si v pohárech nezahrají jarní fázi teprve podruhé za posledních pět sezon. Ve třech z předchozích čtyř ročníků došli až do čtvrtfinále - dvakrát v Evropské lize a letos na jaře v premiéře Konferenční ligy. Finále aktuální sezony bude hostit Eden.

České kluby po vyřazení Slavie nebudou mít poprvé od ročníku 2019/20 zastoupení v jarní fázi pohárů. Zároveň spíše neudrží pozici v první patnáctce žebříčku národních koeficientů UEFA, což by znamenalo, že v přespříští sezoně budou mít na evropské scéně znovu jen čtyři zástupce.

"Je to velké zklamání. V kvalifikaci jsme vyřadili Raków a Panathinaikos Atény, jsou to silné týmy, které vedou své ligy. Byli jsme favorit skupiny, chtěli jsme postoupit, jsme zklamaní, že se to nepovedlo. V žádném zápase jsme nebyli horší, ale z šesti utkání jsme vyhráli jen dvě, to je málo na postup," řekl na tiskové konferenci trenér Pražanů Jindřich Trpišovský.

Do základní sestavy Slavie se dostali i útočník Sor a křídelník Ewerton. Sivasspor, který už měl jistý postup a bojoval pouze o první místo, šetřil několik opor. Pražané stejně jako ve většině zápasů ve skupině měli více ze hry, ale znovu se trápili ve finální fázi.

V úvodu si navzdory převaze nevytvořili žádnou gólovou šanci a do vedení šel překvapivě aktuálně 15. tým turecké ligy. Po Gradelově centru z levé strany hlavičkoval Angielski ve vápně do Davida Juráska a slovinský sudí Obrenovič nařídil penaltu za ruku, byť domácí bek proti verdiktu vehementně protestoval.

"Když jsem na to koukal ze záznamu, tak si myslím, že to ruka nebyla. Měl jsem na dresu flek od míče, tak jsem to rozhodčímu ukazoval. Ale bohužel už byl o verdiktu rozhodnutý," poznamenal Jurásek. Gradel z pokutového kopu nezaváhal. "Penalta náš výkon utlumila, byla to snad jediná střela Sivassporu na branku v zápase," uvedl Trpišovský.

S Pražany, kteří už před zápasem neměli postup ve svých rukách, inkasovaný gól viditelně otřásl a poločas dohráli v útlumu. Tiéhi vypálil jen do středu branky a ve 42. minutě prolétl tečovaný centr z rohového kopu od Ewertona na zadní tyči mezi dvěma slávisty.

Trenér Trpišovský po přestávce třikrát vystřídal a na trávník poslal Douděru, Tecla a Santose, který na stoperu nahradil zraněného Ousoua a za A-tým nastoupil poprvé od vyloučení v zářijovém ligovém utkání v Plzni.

Domácí přidali, ale nadále tápali ve finální fázi. V 52. minutě mířil Lingr nad, v 64. minutě se po akci střídajícího Matěje Juráska protlačil k zakončení Olayinka, ale hostující obránce tečoval míč na roh. Po něm už se červenobílí prosadili. Centr od Davida Juráska si srazil do vlastní sítě Gutas.

V 73. minutě mohl otočit stav Tecl, po přihrávce od Douděry ale zblízka v mírném záklonu přestřelil prázdnou branku. "Zbytečně jsem to přeběhl. Mohl jsem si počkat a dát míč do prázdné brány," podotkl Tecl.

O čtyři minuty později po centru od Davida Juráska hlavičkoval jeho jmenovec Matěj a hosty zachránil výborným zákrokem gólman Vural. Vítěz Tureckého poháru už remízu udržel a vyhrál skupinu. Slavia v pohárech doma podruhé za sebou nezvítězila. "Je to o produktivitě. Z pozic, které v lize proměňujeme, v Evropě góly nedáváme. Často ani netrefujeme branku," řekl Trpišovský.

Hlasy po utkání:

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Dnes soupeř 25 minut nebyl za půlkou, pak přijde centr do vápna, penalta a prohráváme 0:1. S Kluží to bylo stejné. Nevím, čím to je, jestli špatné rozhodování. U všech gólů jsme udělali chybu. Soupeř dnes chyby udělal taky, ale my je nepotrestáme. Je to o produktivitě. Z pozic, které v lize proměňujeme, v Evropě góly nedáváme. Často ani netrefujeme branku. Byli jsme favorit skupiny, chtěli jsme postoupit, jsme zklamaní, že se to nepovedlo. Z šesti zápasů jsme vyhráli jen dva, to je málo na postup."

Riza Calimbay (trenér Sivassporu): "Skupina byla extrémně zajímavá. Uhráli jsme remízu a tím si zajistili první místo. Je to pro nás velmi cenné. Musím říct, že Slavia byla velikým favoritem. Je to skvělý tým, hraje výborný fotbal. Dnes Slavia hrála skvěle, my jsme taky měli několik šancí, ale hlavně jsme se bránili. Získali jsme potřebný bod, i když chvílemi jsme se hodně trápili."

Ondřej Lingr (záložník Slavie): "V prvním poločase se nám moc nedařilo, i tak jsme si vytvořili nějaké šance. Ve druhém poločase jsme se zlepšili. Byly tam závary, byli jsme v šestnáctce, ale létalo nám to kolem nohou. Neměli jsme štěstí. Mrzí mě kvůli fanouškům, že jsme nevyhráli k výročí (130 let od založení Slavie). I když by to nic neřešilo. Ale každá výhra se počítá. Jsme zklamaní a bohužel se loučíme s Evropou."

Stanislav Tecl (útočník Slavie): "Myslím, že v druhém poločase jsme si daleko líp než v tom první připravovali pozice, ze kterých jsme mohli být nebezpeční. Vytvořili jsme si šance, útočili jsme na naši tribunu, která nás neskutečně hnala. I kvůli tomu mě mrzí, že jsme zápas nezvládli a nerozloučili se se skupinou výhrou."

Zdroj: ČT sport.

Slavia Praha - Sivasspor 1:1 (0:1)

Branky: 65. Gutas vlastní - 28. Gradel z pen. Rozhodčí: Obrenovič - Praprotnik, Kordež (všichni Slovin.). ŽK: D. Jurásek - Gradel, Vural. Diváci: 18.132.

Slavia: Kolář - Masopust (46. Douděra), Ousou (46. Santos), Kačaraba, D. Jurásek - Tiéhi (57. M. Jurásek), Oscar - Olayinka, Lingr, Ewerton - Sor (46. Tecl). Trenér: Trpišovský.

Sivasspor: Vural - Osmanpasa, Gutas, Appindangoyé, Erdal - Ulvestad (76. Saba), Arslan - Yesilyurt, Charisis (69. Yatabaré), Gradel (76. Musa) - Angielski (69. Keita). Trenér: Calimbay.

Konečná tabulka:

1. Sivasspor 6 3 2 1 11:7 11 2. Kluž 6 3 1 2 5:5 10 3. Slavia Praha 6 2 2 2 6:7 8 4. Ballkani 6 1 1 4 8:11 4