Slavia remizovala s Plzní 0:0 a udržela v čele osmibodový náskok

Praha - Fotbalisté Slavie remizovali ve šlágru 28. ligového kola v souboji prvního s druhým týmem tabulky s Plzní bez branek. Pražané si udrželi na čele soutěže osmibodový náskok před Viktorií a přiblížili se k obhajobě titulu. Západočeši v osmém jarním ligovém duelu po zimním příchodu slovenského trenéra Adriana Guľy poprvé nezvítězili.

V Edenu se hrál poslední ligový zápas, na který kvůli opatřením proti novému koronaviru mohlo jen 300 osob. Od pondělí se sportovních akcí bude moci účastnit 500 lidí. Červenobílí proti Plzni přišli o podporu fanoušků, pár desítek příznivců se aspoň sešlo před branami stadionu a jejich chorály doléhaly až na hřiště. V druhé půli domácí vlajkonoši odpálili dýmovnici a na chvíli tím zahalili část hlediště.

Slavii se do sestavy vrátili uzdravení defenzivní záložníci Ševčík s Holešem, Plzeň pak nastoupila v očekávaném složení. Pražané začali aktivněji a vysokým presinkem nepouštěli Viktorii k její kombinační hře.

V úvodu těsně nedosáhl na míč skluzující Tecl, v osmé minutě ze strany vypálil Bořil nad. Po čtvrthodině Coufal vysunul Tecla. Bývalý hráč Plzně vrátil míč pod sebe a Stanciuovu střelu mířící do branky odvrátil Řezník.

Ve 24. minutě měli červenobílí další šanci, tentokrát mířil těsně nad Provod, který je plzeňským odchovancem. Hosté ve druhé části první půle srovnali krok a v 36. minutě zahrozili, Čermákova technická rána však skončila těsně vedle.

Za necelých pět minut mohl jít sám na Koláře hostující Kovařík, který si však špatně zpracoval míč. Těsně před pauzou zachránil Západočechy brankář Hruška, když zblízka vychytal Masopusta.

V druhé půli jako první zahrozila Plzeň, Beauguelův volej ale zblokoval domácí obránce. Na druhé straně domácí nepotrestali zmatky v hostující obraně a v 58. minutě se v obrovské šanci neprosadil ani Stanciu, jenž zblízka trefil jen Hrušku. Vedle měl přitom úplně volného Masopusta.

V 67. minutě sehráli hosté rychlé brejk a po Řezníkově centru hlavičkoval těsně vedle Čermák. V 78. minutě těsně nedosáhl na centr Tecl. Hosté vzhledem k osmibodové ztrátě v tabulce potřebovali zvítězit, ale k žádnému velkému závěrečnému tlaku se nedostali. Plzeňští na stadionu Slavie bodovali po předchozích šesti porážkách za sebou.

Hlasy po utkání:

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Myslím, že to byl kvalitní zápas, po dlouhé době to bylo mezi prvním a druhým týmem fakt o fotbale. Byla tam spousta kombinačních akcí, hrálo se i spoustu čistého času. Takže dobrý zápas, na druhou stranu bez toho nejdůležitějšího, což jsou góly. Z naší strany ten výkon byl velmi dobrý. Škoda, že jsme nějakou šanci nedotáhli do gólu. Plzeň potvrdila kvalitu z minulých zápasů, proto si vážíme, jak jsme to odehráli a do kolika možností jsme se dostali. Pro nás je to o to cennější, o kolik hráčů jsme v zimě přišli. Že jsme se v takovém zápase dokázali přiblížit, navázat a i předčít některé výkony z podzimu. Kdybychom měli více klidu, mohli jsme vyhrát. Dnes jsme k tomu měli blíž, byli jsme nebezpečnější. Mrzí nás, že jsme nevyhráli, mohli jsme náskok ještě navýšit. Jsou tam pozitiva, máme třeba lepší vzájemný zápas. Ale cítíme, že kromě vstřelení gólu výkonu nic nechybělo. Takže pocity jsou smíšené."

Adrian Guľa (trenér Plzně): "Vstup do zápasu byl silnější ze strany soupeře. Slavia byla agresivní, pro nás bylo podstatné, že jsme to ustáli v defenzivě. V první části nám chybělo trochu více odvahy, rizika v té ofenzivní části. Přes poločas se kluci uklidnili a druhý poločas byl z naší strany lepší, i když neříkám úplně top. Měli jsme o mnoho lepší vstup do druhého poločasu, bohužel jsme standardku, propadnuté a odražené míče nedotáhli do konce, což si takovýhle zápas vyžaduje. Rozhodují detaily. Na druhou stranu bylo podstatné, že jsme byli pracovití, kompaktní. Musíme bod akceptovat, stál proti nám velmi, velmi kvalitní soupeř. Myslím, že soutěž je stále otevřená, stále zbývá strašně moc zápasů. Je super, že i ostatní týmy mají formu. Věřím, že to ještě bude boj."

Slavia Praha - Viktoria Plzeň 0:0

Rozhodčí: Franěk - Vlček, Flimmel - Marek (video). ŽK: Provod, Bořil - Hejda, Řezník, Kopic, Chorý. Bez diváků.

Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Zima, Bořil - Ševčík, Holeš (90. Frydrych) - Masopust (86. Hellebrand), Stanciu, Provod - Tecl (86. Musa). Trenér: Trpišovský.

Plzeň: Hruška - Řezník, Hejda, Brabec, Limberský - Bucha, Kalvach, Čermák - Kayamba (90. Havel), Beauguel (90. Chorý), Kovařík (71. Kopic). Trenér: Guľa.