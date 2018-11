Praha - Fotbalisté Slavie remizovali ve čtvrtém zápase skupiny Evropské ligy doma s Kodaní bez branek. Pražané sice nenavázali na výhru 1:0 z prvního vzájemného duelu před dvěma týdny, ale před lídrem dánské ligy udrželi dvoubodový náskok na postupovém druhém místě tabulky.

V předposledním pátém kole skupiny se Slavia představí 29. listopadu na půdě posledního týmu tabulky Bordeaux, které má po dnešní remíze 1:1 s Petrohradem první bod. Tabulku vede ruský celek s osmi body a jednobodovým náskokem před Pražany.

Slávisté potvrdili, že mají spolu s Chelsea nejlepší obranu celé soutěže. Ve čtyřech zápasech ve skupině inkasovali jediný gól a Kodani za obě utkání nepovolili ani jednu přímou střelu na branku.

Slávistický kouč Trpišovský nemohl nasadit ani jednoho ze tří hráčů zraněných v nedělním derby - Hušbauera, Coufala a Kúdelu. Do zahajovací jedenáctky místo nich naskočili obránci Frydrych s Delim a poprvé od doléčení záložník Sýkora. V dresu Kodaně stejně jako před 14 dny chyběl zraněný český zadák Lüftner, který si tak proti svému bývalému klubu nezahrál.

Podobně jako v prvním vzájemném zápase se na trávníku odehrával především boj. Pražané byli většinu času aktivnějším týmem, ale hrozili spíš jen střelami z dálky. V 11. minutě protáhl brankáře hostů Stoch, poté se Frydrychova tečovaná střela otřela o tyč.

V 37. minutě zasáhl jeden z hostujících hráčů Sýkoru ve vápně do hlavy, ale penalta se nepískala. Krátce nato si N'Doye málem srazil centr do vlastní sítě. Lídr dánské ligy byl téměř celý první poločas v ofenzivě neškodný, ve 44. minutě se ale uvolnil pravý obránce Ankersen a křížnou střelou jen těsně minul.

Slavia po pauze dál dobývala hostující branku, ale k šancím se nemohla dostat. V 70. minutě zahrávali Pražané po Bjellandově ruce přímý kop těsně zpoza vápna, Stochův pokus však Andersen vyrazil.

Kodaň rezignovala na ofenzivu a za oba zápasy se Slavií ani jednou nevystřelila mezi tyče. Domácí trenér v závěru posílil ofenzivu o Škodu s Balutou, ale lídr české ligy už výrazněji nezahrozil.

Hlasy po utkání:

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "V tom dvojzápase jsme to odehráli skvěle dozadu, soupeře jsme nepustili za ty dva zápasy do jediné střely na branku. Na druhou stranu do ofenzivy něco chybělo. Když už jsme dokázali ubránit dobré ofenzivní hráče soupeře, pak z těch situací, které máme, musíme mít větší kvalitu. Hlavně v situacích jeden na jednoho. Jak zápas ve druhé půli postupoval, začínali jsme mít větší tlak. Sice ne šance, ale soupeře jsme zatlačili. Chybělo nám ale lepší řešení situací před šestnáctkou, soupeř hrál hodně do těla. Kromě dvou tří věcí jsme si nevytvořili žádné šance. Dneska jsme se vyrovnali Kodani ve válce, ale na to, abychom vyhráli, bychom museli předvést nadstandardní výkon v ofenzivě. Remíza je asi zasloužená, utkání nabídlo spíš boj než fotbalovou kvalitu, šlo o hodně. Kodaň hlavně nechtěla prohrát a je z toho nemastná neslaná remíza, která ani pro jeden tým moc neřeší. Větší komplikací by bylo, kdybychom prohráli. Uhráli jsme z dvojzápasu s Kodaní čtyři body, což je dobře. Uvidíme, jak se budou vyvíjet další zápasy."

Stale Solbakken (trenér Kodaně): "Dnes jsme byli perfektní do obrany a soupeř měl jen pár střel z dálky a ze standardky. V předešlých zápasech s Bordeaux a s Petrohradem si Slavia vytvořila mnohem víc šancí. Pustili jsme je jen do pár šancí, což je velký úspěch. Odvádíme v této sezoně pohárů skvělou práci, prohráli jsme jediný zápas minule doma se Slavií. Dnešní remízu 0:0 bereme. Ve skupině dál žijeme a to je pro nás nejdůležitější."

Jan Sýkora (záložník Slavie): "Hráč Kodaně tam šel nohou, já hlavou a podle rozhodčího jsem ji měl moc nízko, proto to nechtěl písknout. To si nemyslím, ale ještě jsem se na to nedíval v televizi. Bouli tam mám, asi se mi tam nahromadila krev. Trochu natrhlé to mám, pár šrámů, ale nebylo to na šití. Na jednu stranu je to ztráta, ale na druhou víme, proti jakému soupeři jsme hráli, tak nesmíme být nenasytní. Víme, že jsme z toho měli vytěžit více, ale pořád je to Kodaň. My byli moc zbrklí. Postup je blízko, ale nesmíme řešit, jestli Petrohrad porazí Kodaň. Musíme se soustředit sami na sebe a zkusit vyhrát v Bordeaux."

Ondřej Kolář (brankář Slavie): "Postup máme blízko. Když Kodaň neudělá bod v Petrohradu a my uděláme alespoň bod v Bordeaux, máme postup. Ale já věřím, že v Bordeaux vyhrajeme a budeme slavit. Nula není nikdy jednoduchá. Je tam dost práce, i když na mě není žádná střela. Kodaň takhle hrála i doma. Nakopávají míče, pak se o ně poperou a snaží se z toho něco vytvořit. Ale my máme vzadu takovou zeď, že je kluci do ničeho nepustili. Bylo to díky naší obraně, že nic neměli."

Ján Greguš (záložník Kodaně): "Byl to velmi bojovný zápas a ani jeden z týmů neměl mnoho šancí. Podali jsme velmi pěkný výkon do defenzivy, hráli jsme tak, abychom si byli jisti, že soupeře do ničeho nepustíme. Byli jsme lepší do ofenzivy než do defenzivy, ale je třeba si uvědomit, že jsme potkali tým s velkou kvalitou."

Zápasy 4. koly skupiny C fotbalové Evropské ligy:

--------

Slavia Praha - FC Kodaň 0:0

Rozhodčí: Gestranius - Aravirta, Alakare - Munukka, Antamo (všichni Fin.). ŽK: Ngadeu, Bořil - N'Doye. Diváci: 18.702.

Slavia: Kolář - Frydrych, Ngadeu, Deli, Bořil - Souček, Traoré - Stoch, Sýkora (79. Baluta), Zmrhal (79. Škoda) - Olayinka. Trenér: Trpišovský.

Kodaň: Andersen - Ankersen, Vavro, Bjelland, Boilesen (35. Bengtsson) - Skov (64. Thomsen), Zeca, Greguš, Falk (79. Wind) - Sotiriu, N'Doye. Trenér: Solbakken.

Bordeaux - Zenit Petrohrad 1:1 (1:0)

Branky: 35. Kamano z pen. - 72. Zabolotnyj.

Bordeaux: Costil - Sabaly, Jovanovič, Pablo, Poundjé - Lerager, Sankharé, Plašil (84. De Préville), Kalu - Cornelius (46. Briand), Kamano (67. Karamoh). Trenér: Bedouet.

Zenit: Luněv - Aňukov (60. Mak), Neto, Mevlja, Mammana, Nabiullin - Paredes, Marchisio, Jerochin (65. Kuzjajev) - Zabolotnyj, Driussi (78. Šatov). Trenér: Semak.

Tabulka:

1. Zenit Petrohrad 4 2 2 0 5:3 8 2. Slavia Praha 4 2 1 1 2:1 7 3. FC Kodaň 4 1 2 1 3:3 5 4. Bordeaux 4 0 1 3 3:6 1