Slavia remizovala s Brnem 1:1 a vede ligu už jen o dva body

Praha - Fotbalisté Slavie v devátém ligovém kole nečekaně doma jen remizovali s Brnem 1:1. Pražany poslal v 68. minutě do vedení Abdallah Sima, ale v 88. minutě srovnal další střídající hráč Jakub Šural. Úřadující mistři teprve podruhé v ligové sezoně ztratili body a stejně jako s Pardubicemi to bylo opět s nováčkem soutěže. Zápas se kvůli opatřením proti koronaviru hrál bez diváků.

Červenobílí vedou tabulku už jen o dva body před druhou Spartou, na jejímž hřišti se představí za týden v derby. Slávisté se zároveň nedokázali vítězně naladit na čtvrteční utkání Evropské ligy s Beer Ševou. Brněnský nováček tři kola za sebou neprohrál a má jednobodový náskok na poslední Příbram.

Trenér Slavie Trpišovský udělal oproti čtvrtečnímu vítěznému zápasu Evropské ligy v Nice hned sedm změn v základní sestavě a poprvé od začátku nasadil teprve sedmnáctiletého Juráska.

Hosté nastoupili proti velkému favoritovi odvážně a nečekaně měli první gólovou šanci. Po Oscarově chybě se dostal do brejku Fousek, natlačil se až před Koláře a trefil tyč.

Domácí sice podle očekávání více mnohem více drželi míč, ale do šancí se v první půli dostávali těžce. Naopak ve 20. minutě znovu zahrozili Brněnští, po Karafiátově chybě vystřelil z hranice vápna kousek vedle Sedlák. Slávisté měli úvodní gólovou šanci až v 26. minutě, kdy se Jurásek protáhl až před branku, ale Flodera nepropálil.

Trpišovský v poločase hned třikrát střídal a poslal na trávník Holeše, Olayinku a Masopusta. Otevřít skóre ale favorit dokázal až krátce po příchodu dalšího čerstvého hráče Simy. V 65. minutě se ještě po jeho přihrávce nedokázal prosadit Olayinka, který zblízka trefil Flodera.

O tři minuty později už Sima poslal Slavii do vedení, když hlavou prodloužil do sítě hlavičku od Masopusta. Devatenáctiletý Senegalec dal gól ve čtvrtém z posledních pěti soutěžních zápasů.

Poté mohl dvakrát zvýšit Musa. V 72. minutě ale poslal míč podél Flodera těsně vedle a poté napálil hostujícího brankáře. Zdálo se, že slávisté náskok v klidu kontrolují, ale závěr nezvládli. Proti Štepanovskému ještě zasáhl Kolář, ale z následného rohu po Dreksově prodloužení už na zadní tyči srovnal Šural. Dal svůj první ligový gól v kariéře.

Hlasy po utkání:

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Do zápasu jsme nevstoupili dobře, první nebezpečnou situaci v zápase měl soupeř. Postupně jsme se rozbíhali k nějakému výkonu, ale první poločas byl z naší strany hodně špatný. Vypracovali jsme si jedinou vyloženou šanci Juráskem, který byl náš nejnebezpečnější hráč v prvním poločase. Na jeho věk velice dobrý výkon. Do druhého poločasu jsme prostřídali a náš výkon se postupně zlepšoval. Možná z nejtěžší pozice se nám po dvou vyhraných hlavičkových soubojích podařilo dát gól. Pak jsme z těch nejvyloženějších šancí nepřidali pojišťující branku. Soupeř se dostal do brejku, který neproměnil, ale z rohu dal vzápětí gól. Pro nás je to samozřejmě ztráta. Výhru nás stál první poločas a neproměněné šance v druhém, kdy jsme šli třikrát sami na bránu."

Miloslav Machálek (trenér Brna): "Předpokládali jsme, že Slavia asi bude šetřit některé důležité hráče. Vstoupili jsme vcelku aktivně do utkání, byli jsme odvážní. Pak jsme se ale dostali do hlubší ofenzivy, Slavia nás donutila bránit. Do ofenzivní složky jsme už nebyli tak úspěšní, málo jsme podrželi míč. Slavia v poločase střídala a poslala tam tři reprezentanty. Věděli jsme, že budeme čelit obrovské kvalitě. Kluci to uskákali, ale pak jsme inkasovali zbytečný gól. V závěru jsme se zvedli, byli jsme trpěliví. Konečně jsme si pomohli standardkou. Pro nás zlatý bod. Jsou zápasy, kdy favorit klopýtne. Ale jedině díky poctivému a sebevědomému výkonu soupeře. Dostali jsme čtyři góly od Sparty, čtyři góly od Plzně, ale to bylo v době, kdy nehrál Pavel Dreksa. Organizace defenzivy stojí na něm."

Slavia Praha - Zbrojovka Brno 1:1 (0:0)

Branky: 68. Sima - 88. Šural. Rozhodčí: Hrubeš - Nádvorník, Dobrovolný - Petřík (video). ŽK: Oscar, Musa - Čermák, Fousek, Moravec, Dreksa, Bariš. Bez diváků.

Slavia: Kolář - Bořil, Kúdela, Karafiát (46. Holeš), Oscar - Traoré - Jurásek (62. Sima), Stanciu, Lingr (46. Olayinka), Provod (46. Masopust) - Musa (80. Tecl). Trenér: Trpišovský.

Brno: Floder - Moravec, Dreksa, Gajič, Kotula - Pachlopník (45.+2 Hladík), Čermák (57. Šural), Sedlák, Fousek (72. Štepanovský) - Růsek (57. Bariš), Přichystal (72. Šumbera). Trenér: Machálek.