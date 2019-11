Slavia remizovala 0:0 v Olomouci a po osmi kolech ztratila body

Olomouc - Fotbalisté vedoucí Slavie v 17. kole první ligy remizovali 0:0 v Olomouci. Obhájci titulu, kteří odehráli celý druhý poločas bez vyloučeného záložníka Lukáše Masopusta, ztratili body po osmi výhrách za sebou a teprve potřetí v sezoně. Pražané mají v čele tabulky dvanáctibodový náskok na druhou Plzeň, která může stáhnout manko v neděli na hřišti Karviné. Sigma prodloužila sérii bez vítězství na osm utkání a zůstala desátá.

Slavia v generálce na středeční souboj s Interem Milán ve skupině Lize mistrů nastoupila oproti poslednímu kolu před reprezentační přestávkou se třemi změnami. Nemocného nejlepšího střelce Součka zastoupil na pozici defenzivního záložníka Takács. "Hrál výborně," pochválil ho kouč Jindřich Trpišovský. Pouze na lavičce seděl další středopolař Stanciu a na hrotu útoku se místo Hilála objevil Tecl. "Souček přijel z reprezentace zraněný a ještě dostal virózu, která nyní vygradovala, je v péči lékařů," okomentoval Trpišovský absenci opory.

Očekávaný nápor Slavie odstartoval přímý kop Hušbauera, který ale zlikvidoval Mandous. Olomoucký brankář při svém druhém ligovém zápase kariéry pak zlikvidoval i dvě střely Ševčíka ve 20. a 24. minutě, pokus Takácse mířil těsně vedle. "Proti Slavii je vždy chytá dobře, protože gólman je vždy vidět," uvedl Aleš Mandous.

Domácí hráči organizovaně bránili a využívali každou příležitost k brejkům. Po jednom z nich se k nebezpečné hlavičce dostal Plšek, ale mířil nad. "Byl jsem v záklonu a už jsme to nestihl přesněji trefit," litoval nejlepší olomoucký střelec.

Jeden protiútok Hanáků byl necitlivě zastaven sudím a místo šance přišly dvě žluté karty za protesty pro náhradníka Hálu a trenéra Látala. "Nic jsem neřekl, ale dostal jsem ji prý za opuštění vymezeného prostoru," tvrdil kouč.

Těsně před koncem poločasu přišla klíčová chvíle utkání. Hráči Sigmy utíkali ve dvou na jednoho obránce Slavie, těsně před šestnáctkou Masopust fauloval Faltu a dostal od rozhodčího Rejžka rovnou červenou kartu. Následný přímý kop však Sigma nevyužila. "Byl to zbytečný faul, primární chyba vznikla sice na útočném vápně, ale Falta nebyl v tak komfortní situaci, aby to Masopust takto řešil," upozornil Trpišovský.

Na hře se však početní převaha Olomouce vůbec neprojevila. Taktovku zápasu držela i v deseti Slavia. V 51. a 57. minutě opět nebezpečně hlavičkoval Takács, ale Mandous byl dál bezchybný.

Olomouc zase spoléhala na brejky, v 65. minutě Falta obešel z úhlu i Koláře, ale jeho vysoký centr nedokázal Sladký zpracovat, natož kloudně vystřelit. Těsně vedle mířila hlavička Yunise po centru z pravé strany.

Blízko k vedoucímu gólu měla Slavia v 71. minutě, kdy na Hušbauerův roh vyskočil nejvýše Frydrych, ale míč z jeho hlavy skončil na břevně. Pět minut před koncem nevyzrál na gólmana Mandouse ani náhradník Van Buren a bezbrankové skóre se nezměnilo ani po šanci domácího Yunise v nastaveném čase. Olomouc tak se Slavii bodovala po předchozích čtyřech porážkách za sebou.

"Bod bereme, nejsme zklamaní. Je to cenný bod proti Slavii, to si každý musí uvědomit," prohlásil Látal. "Pro nás je to jednoznačně ztráta," připustil slávistický záložník Petr Ševčík, který s fotbalem začínal v Olomouci.

Hlasy po utkání:

Radoslav Látal (trenér Olomouce): "Vstoupili jsme do zápasu s tím, že chceme soupeře vysoko napadat a hrát vzadu trochu na riziko. Byl tam důraz, plnili jsme úkoly, mrzí mě necitlivě posouzená situace, kdy jsme mohli jít dva sami na gólmana. Proti deseti jsme nechtěli hru otevřít, každý brejk Slavie hrozil nebezpečím. Čekali jsme na jednu naši šanci. Oni měli tři, my dvě. Bod bereme, nejsme zklamaní. Je to cenný bod proti Slavii, to si každý musí uvědomit."

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Celkově jsem od zápasu čekal víc. V první půli to ani nebyl fotbal, spíš mi to připomínalo ragby. Bylo tam moc kontaktů, moc soubojů, byla to taková válka. Paradoxně nám pomohlo vyloučení Masopusta po zbytečném faulu. Ve druhé půli jsme byli lepší, měli jsme šance na to, abychom dali gól, Sigma zase mohla rozhodnout v nastaveném čase. Takže z tohoto důvodu bych remízu označil za zaslouženou."