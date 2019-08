Slavia proti Kluži zaútočí na skupinu Ligy mistrů

Praha - Fotbalisté Slavie ve středu zaútočí na druhou účast v základní skupině Ligy mistrů, kterou si zatím zahráli jen v roce 2007. Český šampion v domácí odvetě závěrečného 4. předkola přivítá ve vyprodaném Edenu Kluž a po venkovní výhře 1:0 z minulého týdne mu stačí k postupu uhrát remízu. Trenér Pražanů Jindřich Trpišovský zůstává opatrný a varuje, že dvojzápas ještě zdaleka není rozhodnutý. Rumunský mistr v předchozím předkole dokázal vyhrát na půdě Celticu Glasgow 4:3.

Slavia před týdnem zvítězila v Rumunsku gólem Lukáše Masopusta z 28. minuty. V druhé půli hosté přečkali tyč a především penaltu, kterou v 79. minutě neproměnil Billel Omrani.

"Vůbec necítím, že je to blízko. Myslím, že to bude ještě strašně těžké. První zápas byl hodně vyrovnaný. Výsledek dopadl velice dobře, ale k tomu, abychom postoupili, musíme v odvetě podat mnohem lepší výkon," řekl na tiskové konferenci Trpišovský.

Slavia už v závěrečném předkole Ligy mistrů dvakrát nastupovala k odvetě s venkovní výhrou 1:0. Zatímco v roce 2000 Pražané s Šachtarem Doněck doma prohráli 0:2 po prodloužení a miliony za základní skupinu jim unikly, o sedm let později na Strahově v památném duelu porazili Ajax Amsterodam 2:1 a vybojovali historický postup. Slávisté tehdy stejně jako nyní s Kluží přežili v úvodním venkovním utkání penaltu.

"Samozřejmě všichni cítíme, že jsme blízko, ale musíme si uvědomit, že jsme teprve v poločase. Odveta může dopadnout jakkoliv. Musíme doma také dát gól a vybojovat postup," uvedl brankář Ondřej Kolář.

Slavia, která v minulé sezoně došla do čtvrtfinále Evropské ligy, by za postup do hlavní fáze Ligy mistrů získala 393 milionů korun. Navíc by připsala bonusové čtyři body do národního koeficientu.

Pokud by Pražané přes Kluž nepřešli, čekala by je stejně jako v předchozích dvou sezonách skupina Evropské ligy. Červenobílí zůstali jediným českým zástupcem v pohárech, zbylé kluby už v kvalifikaci vypadly.

Slávisté od dubna neprohráli 17 soutěžních zápasů po sobě a v posledních šesti neinkasovali. Rumunským soupeřům navíc v sedmi pohárových duelech nikdy nepodlehli. Kluž ovšem ve 3. předkole po domácí remíze 1:1 zvítězila na stadionu Celticu 4:3, což je pro Pražany varováním.

"Kluž bude mít výhodu toho, že bude hrát uvolněně. Je to tým, který dal čtyři góly na hřišti Celticu, dva na půdě Maccabi Tel Aviv. Řekl bych, že hrají venku ještě líp než doma. Kluž v podobné pozici jela na Celtic, nikdo jí nevěřil. Dokážou velké věci," uvedl Trpišovský.

"Čeká nás ještě jeden zápas a v něm se může stát cokoliv. Bude strašně záležet na mentálním rozpoložení, jak to kdo unese. Nahrává nám samozřejmě výsledek, že budeme mít domácí prostředí, ale soupeř je prostě dobrý. Kluž je zkušené mužstvo, bylo vidět, jak jsou silní mentálně," dodal kouč.

V odvetě nemá důvod k zásahům do sestavy. Ve víkendovém duelu s Bohemians 1905 (4:0) šetřil opory a udělal deset změn v zahajovací jedenáctce. Beci David Hovorka a Vladimír Coufal měli zdravotní problémy, na středu by ale měli být v pořádku. "Jak je znám, ve středu budou hrát, i kdyby měli mít nějakou část těla umělou," dodal s úsměvem Trpišovský.

Zápas začne ve středu v 21:00 a stadion v Edenu už je vyprodaný.

Statistické údaje před odvetou Slavia Praha - CFR Kluž: Výkop: středa 28. srpna, 21:00. První zápas: 1:0. Rozhodčí: Rocchi - Meli, Peretti - Valeri (video, všichni It.). Bilance: ČR (Československo) - Rumunsko 36 11-11-14 41:54. 1982/83 PMEZ: Dinamo Bukurešť - Dukla Praha 2:0, 1:2, 1988/89 PMEZ: Sparta Praha - Steaua Bukurešť 1:5, 2:2, 1992/93 UEFA: Olomouc - Craiova 1:0, 2:1, 1999/00 UEFA: Slavia Praha - Steaua Bukurešť 4:1, 1:1, 2006/07 UEFA: Rapid Bukurešť - Mladá Boleslav 1:1, 2007/08 LM: Slavia Praha - Steaua Bukurešť 2:1, 1:1, 2008/09 UEFA: Slavia Praha - Vaslui 0:0, 1:1, 2009/10 EL: Dinamo Bukurešť - Liberec kontumačně 0:3, 3:0, 2009/10 EL: Sparta Praha - Kluž 2:0, 3:2, 2011/12 EL: Vaslui - Sparta Praha 2:0, 0:1, 2012/13 LM: Kluž - Liberec 1:0, 2:1, 2014/15 EL: Giurgiu - Liberec 3:0, 3:2, 2014/15 EL: Ploješť - Plzeň 1:1, 4:1, 2016/17 LM: Sparta Praha - Steaua Bukurešť 1:1, 0:2, 2016/17 EL: Plzeň - Giurgiu 1:2, 1:1, 2017/18 LM: FCSB - Plzeň 2:2, 4:1, 2017/18 EL: FCSB - Plzeň 3:0, 0:2, 2018/19 EL: FCSB - Mladá Boleslav 0:0, 1:0, 2019/10 LM: Kluž - Slavia Praha 0:1. Slavia v Evropě: LM/PMEZ 35 11-9-15 27:47 EL/UEFA 122 46-32-44 156:142 PVP 8 3-3-2 11:9 Celkem 165 60-44-61 194:198 Kluž v Evropě: LM/PMEZ 32 13-6-13 37:39 EL/UEFA 19 6-3-10 17:25 Celkem 51 19-9-23 54:64 Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Předpokládané sestavy: Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Hovorka, Bořil - Souček, Traoré - Masopust, Stanciu, Olayinka - Van Buren. Kluž: Arlauskis - Sušič, Cestor, Burca, Camora - Aurélio, Bordeianu, Djokovič - Deac, Rondón, Omrani. Absence: Hromada (rekonvalescence + není na soupisce), Coufal, Hovorka (oba nejistý start) - Culio (zranění), Vinícius (nejistý start). Disciplinární ohrožení: nikdo - Burca, Deac, Djokovič, Bordeianu (všichni 2 ŽK). Zajímavosti: - Slavia v 7 pohárových zápasech s rumunskými soupeři ani jednou neprohrála - Slavia v úvodním duelu v Kluži zvítězila 1:0 brankou Masopusta, v druhé půli nedal domácí Omrani penaltu - české kluby nepostoupily v posledních 9 pohárových dvojzápasech s rumunskými soupeři - Slavia v roce 2010 vyhrála nad Kluží 4:2 v letní přípravě - Kluž letos v přípravě porazila v červnu Spartu i Mladou Boleslav 1:0 - Kluž v roce 2012 vyřadila ve 3. předkole Ligy mistrů Liberec po výhrách 1:0 a 2:1, v kádru Slovanu byl nynější sportovní ředitel Slavie Nezmar; o 3 roky dříve Kluž prohrála ve skupině Evropské ligy oba zápasy se Spartou - Slavia usiluje o druhý postup do skupiny LM a první od roku 2007 - Slavia v závěrečném předkole LM 2x vyhrála úvodní venkovní zápas 1:0; zatímco v roce 2007 proti Ajaxu Amsterodam doma zvítězila 2:1 a postoupila, o 7 let dříve po triumfu 1:0 na půdě Šachtaru Doněck v odvetě podlehla 0:2 po prodloužení a vypadla - Slavia pod čínskými majiteli potřetí usiluje o postup do skupiny LM, předloni vypadla s APOELem Nikósie a vloni s Dynamem Kyjev - Kluž dosud hrála skupinu LM 3x, naposledy v sezoně 2012/13 - Slavia vstoupila do kvalifikace LM až nyní ve 4. předkole a je posledním českým zástupcem v pohárech; v minulé sezoně došla do čtvrtfinále EL - Kluž už v kvalifikaci LM vyřadila Astanu, Maccabi Tel Aviv a Celtic Glasgow - Slavia od dubna neprohrála 17 soutěžních zápasů po sobě a v posledních 6 neinkasovala - Slavia prohrála jediný z posledních 7 domácích pohárových zápasů (minule s Chelsea 0:1) - Kluž neuspěla ani v jednom ze dvou pohárových dvojzápasů, v nichž prohrála první duel doma - Kluž prohrála jediný z posledních 13 soutěžních zápasů (před týdnem se Slavií) - Kluž ve 3. předkole zvítězila ve venkovním zápase nad Celticem Glasgow 4:3, předtím na hřištích soupeřů v pohárech 3x za sebou nevyhrála - Slavia v generálce porazila 4:0 Bohemians 1905 a vede českou ligu, Kluž po výhře 4:1 nad Botosani vede rumunskou nejvyšší soutěž - Kluž v roce 2009 krátce vedl trenér Dušan Uhrin mladší spolu s dalším Čechem Alešem Jindrou - Slavia má v kádru 2 rumunské hráče záložníky Stancia a Balutu