Slavia prohrála na Slovácku 0:2 a vede ligu už jen o 10 bodů

Uherské Hradiště - Fotbalisté pražské Slavie nečekaně podlehli ve 23. ligovém kole na půdě Slovácka 0:2. Obhájce titulu utrpěl druhou prohru ze tří jarních kol a jeho náskok v čele tabulky před druhou Plzní se snížil na deset bodů. Tým z Uherského Hradiště poslal do vedení ve 24. minutě Milan Petržela a v závěru přidal pojistku střídající Ondřej Zahustel. Slovácko poskočilo na páté místo a ztrácí tři body na třetí Jablonec.

Zatímco Slovácko nastoupilo prakticky v ideální sestavě, Slavii na poslední chvíli vypadli nemocní Ševčík s Bořilem. Netradičně na levém kraji obrany nastoupil Holeš, ve středu zálohy si pak soutěžní premiéru v červenobílém dresu odbyl Oscar, který v prvních dvou jarních kolech nehrál kvůli karetnímu trestu.

Slovácko v této sezoně už dokázalo porazit Plzeň i Spartu a nebojácně začalo také proti dalšímu favoritovi. Domácí v první půli nepouštěli soupeře do mnoha šancí a ve 24. minutě se sami dostali do vedení.

Po Navrátilově centru ještě Zajícovu šanci zlikvidoval gólman Kolář, ale z dorážky už se do odkryté branky prosadil Petržela. Slovácko ve třetím jarním kole poprvé skórovalo. Pražané se v první půli trápili a měli jedinou vyloženou šanci. Stanciu ve 34. minutě už překonal Trmala a míč odvrátil na poslední chvíli z brankové čáry Divíšek.

Kouč Slavie Trpišovský po poločase hned dvakrát střídal - místo Zimy a Provoda nastoupili Masopust s Teclem, který doplnil druhého útočníka Musu. Domácí trenér Svědík pak musel v 51. minutě stáhnout zraněného Navrátila.

Pražané v druhé půli přidali a vytvořili si tlak. V 56. minutě Tecla vychytal Trmal a předchozí pád Stanciua ve vápně sudí Berka po konzultaci s videorozhodčím jako faul nevyhodnotil. Vzápětí Masopustovu hlavičku odvrátil těsně před brankovou čárou Hofmann.

V 68. minutě se neprosadil ani Stanciu, jehož ránu Trmal vyrazil. Červenobílí vsadili vše na ofenzivu a na posledních 20 minut šel do hry třetí útočník Hilál.

V 86. minutě mohl krátce po návratu na hřiště po ošetření krvavého zranění definitivně rozhodnout Zahustel, ale jeho hlavičku zblízka skvěle vyrazil Kolář. O tři minuty později už domácí obránce či záložník po centru dalšího střídajícího hráče Šimka hlavou nezaváhal a pojistil náskok Slovácka.

Slavia po více než roce inkasovala v lize dvakrát v jednom utkání. Po podzimní části drželi červenobílí v nejvyšší soutěži sérii 26 zápasů bez porážky, ale na jaře ze tří kol získali jen tři body.

Hlasy po utkání:

Martin Svědík (trenér Slovácka): "Šli jsme do zápasu s cílem nepustit Slavii do kombinačního fotbalu a to se nám až na pár výjimek od začátku dařilo. Rychle jsme přistupovali, získávali míče a do gólu jsme se nebáli hrát. Rozbíhali jsme to a z toho pramenila i gólová akce. Divíšek dal průnikovou přihrávku na Navrátila a pak dobře dohraná situace. Po gólu jsme se uchýlili jen k nakopávané hře, pustili jsme trochu Slavii do hry, ale poločas jsme dohráli dobře. Snad jsem neviděl, že by Slavia takhle moc nakopávala balony, pořád to tam lítalo, ale to jsme si všechno dokázali pohlídat. Za pracovitost a připravenost si myslím, že si hráči úspěch zasloužili. Vykresluje to, že se Slovácku hraje líp, když hraje proti favoritům a týmům, u kterých se čeká, že vás budou rozebírat. Máte nějakou organizaci hry. Jsou to úplně jiné zápasy než s týmy, kde máme tvořit."

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Do zápasu jsme vstoupili dobře, měli jsme několik nadějných pozic a utkání se zlomilo inkasovaným gólem. Z první šance soupeře sice první střelu Kolář chytil, ale odražený míč získali domácí a šli do vedení. Bohužel to určilo ráz zápasu - domácí jsou velmi dobře organizovaní a vyhovovalo jim to. Dostali jsme se do dvou situací, kdy soupeř vykopával z prázdné brány. Postupem času šel náš výkon dolů a nakonec zasloužené vítězství domácích. Výkon od 50. minuty na obrat nebo body bohužel nestačil a navíc jsme v závěru inkasovali podruhé. Dnes na nás dolehla i absence Ševčíka s Bořilem a v týmu je zřejmě nějaká viróza, která nás limituje."

1. FC Slovácko - Slavia Praha 2:0 (1:0)

Branky: 24. Petržela, 89. Zahustel. Rozhodčí: Berka - Vlček, Vaňkát - Lerch (video). ŽK: Kadlec, Reinberk, Trmal, Svědík (trenér) - Olayinka, Musa. Diváci: 7032.

Slovácko: Trmal - Reinberk, Hofmann, Kadlec, Divíšek (55. Juroška) - Daníček - Petržela (78. Šimko), Sadílek, Havlík, Navrátil (51. Zahustel) - Zajíc. Trenér: Svědík.

Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Tijani, Holeš (70. Hilál) - Zima (46. Tecl) - Provod (46. Masopust), Stanciu, Oscar, Olayinka - Musa. Trenér: Trpišovský.