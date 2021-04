Slavia přivítá v lize Zlín, Spartu čeká pardubický nováček

Praha - Šesti zápasy pokračuje ve středu vložené 28. kolo první fotbalové ligy. Vedoucí Slavia hostí Zlín a může udělat další krok k zisku mistrovského hattricku. Červenobílí navíc mohou prodloužit rekord v neporazitelnosti v nejvyšší soutěži na 40 zápasů, čímž by vyrovnali i nejlepší československou sérii Sparty z let 1943 až 1946. Letenští se představí v pražském Ďolíčku proti pardubickému nováčkovi, který je nečekaně sedmý. Čtvrté Slovácko čeká šestnácté Brno a pátá Plzeň nastoupí na hřišti patnáctých Teplic.

Slavia vede tabulku o 17 bodů před Spartou, která má utkání k dobru. Červenobílí už před třemi koly překonali vlastní rekordní sérii ligové neporazitelnosti v samostatné historii a nyní mohou dotáhnout i tu československou.

Zlín třikrát za sebou porazili a v lednu na jeho hřišti zvítězili vysoko 6:2. Doma v nejvyšší soutěži obhájce titulu od srpna 2018 neprohrál 46 zápasů po sobě.

"Zlín je pracovité mužstvo, soustředí se na defenzivu a pokud jim funguje, je zápas s nimi vždy nepříjemný. Je důležité si pohlídat jejich brejkové situace a dát rychlý gól, protože to pak změní obraz hry," řekl slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Třináctý Zlín prohrál čtyři kola za sebou, v neděli doma nečekaně podlehl Příbrami. "To je pro nás velké varování. Museli jsme si to s hráči řádně vyříkat. Teď jedeme na Slavii a chceme se rehabilitovat. Na takové soupeře já říkám, že je nemůžeme porážet, ale bod či body se s nimi získat dá," uvedl zlínský kouč Bohumil Páník.

Sparta v neděli porazila Slovácko 1:0 a v lize naplno bodovala po předchozích dvou porážkách. Venku v nejvyšší soutěži ale nevyhrála třikrát po sobě a navíc neskórovala. Do konce sezony jí nejspíš kvůli zranění bude scházet defenzivní univerzál Ladislav Krejčí mladší. "V posledních venkovních zápasech nám trochu chyběl důraz a i kvalita, to musíme vylepšit. Čeká nás soupeř, který je v pohodě, je zachráněný. Ale my musíme vyhrávat," řekl asistent trenéra Luboš Loučka.

Pardubice zvítězily ve třech z posledních čtyř kol a v roli domácího týmu v Ďolíčku získaly 25 z celkových 41 bodů v sezoně. Na podzim Spartě podlehly 0:2. "Víme, že Sparta má velkou ofenzivní sílu, ale občas i okénka v obraně. Určitě budeme chtít hrát odvážně, být proti Spartě pasivní je cesta do pekla. Úspěchem pro nás bude jakýkoliv bodový zisk," uvedl trenér Jiří Krejčí, který je kvůli chybějící licenci veden jako asistent.

Slovácko prohrálo poslední dva ligové zápasy. Brnu touží oplatit prosincovou porážku. "Chceme se doma vrátit na vítěznou vlnu. Vracejí se nám někteří marodi, takže máme větší variabilitu sestavy, ale před sebou také nevyzpytatelného soupeře. Brno hraje lépe venku než doma," prohlásil asistent trenéra Slovácka Jan Palinek. Brno vyhrálo jediné z posledních 10 kol a na Teplice, kterým patří první nesestupová pozice, ztrácí čtyři body.

Plzeň osm kol po sobě bodovala, v Teplicích ale nevyhrála poslední tři ligové zápasy. Týmy se utkají i v semifinále domácího poháru. "Chceme se v Teplicích prezentovat naší hrou a zvítězit. Chceme ukázat, na čem pracujeme na tréninku," řekl asistent trenéra Viktorie Marek Bakoš.

Teplice v lize nezvítězily pětkrát za sebou. "V naší situaci se musíme dívat především na sebe a poprat se o každý bodík, protože ty pak v závěru mohou rozhodovat," uvedl kouč Radim Kučera.

Poslední Opava a předposlední Příbram budou doma usilovat o zvýšení naděje na záchranu. Slezané mají o dva body méně než Příbram a na Teplice ztrácejí už devět bodů.

Opava přivítá šestý Liberec a obě mužstva se pokusí přerušit sérii bez vítězství, která u nich trvá shodně čtyři kola za sebou. Příbram minule vyhrála po 15 ligových duelech a nyní ji čekají Bohemians 1905. "Klokani" neprohráli sedm kol po sobě, v pěti z nich ale remizovali.

Statistické údaje před zápasy 28. kola první fotbalové ligy: 1. FC Slovácko (4.) - Zbrojovka Brno (16.) Výkop: středa 21. dubna, 15:00. Rozhodčí: Berka - Horák, Kříž - Petřík (video). Bilance: 31 9-7-15 29:40. Poslední zápas: 1:2. Předpokládané sestavy: Slovácko: Nemrava - Reinberk, Hofmann, Kadlec, Divíšek - Havlík, Sadílek - Petržela, Kohút, Jurečka - Kliment. Brno: Berkovec - Bariš, Hlavica, Pernica, Moravec - Čermák - Štepanovský, Texl, Pachlopník, Fousek - Fila. Absence: Daníček, Navrátil (oba zranění), Kalabiška, Cicilia (oba nejistý start) - Šural, Vaněk, Kryštůfek (všichni rekonvalescence). Disciplinární ohrožení: Daníček, Divíšek, Havlík, Jurečka, Kohút, Kubala, Petržela - Dreksa, Hlavica, Pachlopník, Šural, Vintr, Záhumenský (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Kliment (10) - Růsek (4). Zajímavosti: - Brno neprohrálo 4 z posledních 5 vzájemných ligových utkání - Slovácko od července 2012 doma v lize s Brnem 5x po sobě neprohrálo - Slovácko v lize 2x za sebou prohrálo - Slovácko doma prohrálo jediný z posledních 7 ligových zápasů, ale v této sezoně tam získalo jen 24 z celkových 50 bodů - Brno vyhrálo jediné z posledních 10 kol - Brno venku v lize bodovalo 3x za sebou a v této sezoně tam získalo 13 z celkových 20 bodů - Petržela (Slovácko) čeká na 50. gól v lize FK Teplice (14.) - Viktoria Plzeň (5.) Výkop: středa 21. dubna, 15:00. Rozhodčí: Marek - Kubr, Mikeska - Klíma (video). Bilance: 41 12-13-16 50:59. Poslední zápas: 0:7. Předpokládané sestavy: Teplice: Čtvrtečka - Hyčka, Knapík, T. Kučera, Droehnle - Kodad, Jukl, Trubač, Žitný, Moulis - Vukadinovič. Plzeň: Staněk - Havel, Kaša, Brabec, Hybš - Kopic, Kalvach, Šulc - Ba Loua, Beauguel, Falta. Absence: Gabriel, Fortelný (oba 4 ŽK), Shejbal, Plachý, Heidenreich, Mareš, Řezníček, Mazuch, Macej, Němeček (všichni zranění), Vondrášek (nejistý start) - Káčer, Limberský (oba 4 ŽK), Bucha, Čermák, Hejda (všichni zranění), Kayamba (rekonvalescence). Disciplinární ohrožení: Mareš, Moulis, Trubač, Žitný - Hejda, Kaša, Mihálik, Šulc (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Mareš (8) - Beauguel (11). Zajímavosti: - Plzeň v lize s Teplicemi 3x za sebou neprohrála (z toho 2 remízy) a nebodovala v jediném z posledních 14 vzájemných utkání - Teplice doma v lize neprohrály s Plzní 3x za sebou, na Stínadlech podlehly Viktorii v jediném z posledních 8 zápasů - Plzeň příští středu přivítá Teplice v semifinále domácího poháru - Teplice nevyhrály 5 kol po sobě a naplno bodovaly v jediném z posledních 13 - Teplice doma v lize zvítězily v jediném z posledních 7 duelů, ale v této sezoně tam získaly 13 z celkových 24 bodů - Teplice mají s 57 inkasovanými góly nejhorší obranu soutěže - Plzeň neprohrála 8 kol po sobě, ve 2 z posledních 3 utkání ale remizovala 1:1 - Plzeň od prosince venku v lize neprohrála 5x po sobě, v této sezoně tam však získala pouze 14 z celkových 45 bodů, k dobru ale má odložený zápas na Spartě - Mareš (Teplice) čeká na 50. ligový gól - Shejbal (Teplice) oslaví den před zápasem 27. narozeniny SFC Opava (18.) - Slovan Liberec (6.) Výkop: středa 21. dubna, 15:00. Rozhodčí: Dubravský - Mokrusch, Hrabovský. Bilance: 21 4-7-10 19:32. Poslední zápas: 0:2. Předpokládané sestavy: Opava: Digaňa - Hrabina, Hnaníček, Didiba, Helešic - Kulhánek - Mondek, Nešický, Holík, Kania - Smola. Liberec: Knobloch - Koscelník, Chaluš, Jugas, Mikula - Mara, Karafiát - Pešek, Sadílek, Nečas - Rondič. Absence: Březina, Čvančara, Hellebrand, Pikul, Ščudla (všichni zranění), Tiéhi, Žídek (oba nejistý start) - Mosquera (8 ŽK), Rabušic (4 ŽK), Tijani (zranění). Disciplinární ohrožení: Dedič, Fendrich, Holík, Hrabina, Juřena, Nešický, Smola (všichni 3 ŽK) - Karafiát, Sadílek (oba 7 ŽK), Pešek, Rondič (oba 3 ŽK). Nejlepší střelci: Nešický (3) - Rabušic (9). Zajímavosti: - Opava vyhrála jediný z posledních 12 vzájemných ligových duelů a s Libercem 2x za sebou prohrála navíc bez vstřeleného gólu (oba zápasy venku) - Opava doma v lize Liberec 5x za sebou neporazila, poslední 3 vzájemné duely tam skončily 1:1 - Opava prohrála 4 kola po sobě a ve 3 z nich neskórovala - Opava doma v lize vyhrála jediný z uplynulých 10 duelů, v této sezoně tam však získala 10 z celkových 15 bodů - Opava má s 16 vstřelenými góly nejhorší útok v lize - Liberec v posledních 4 ligových zápasech nevyhrál (z toho 3 porážky) a 3 kola po sobě neskóroval - Liberec poslední 2 venkovní ligové zápasy prohrál - Liberec v posledních 3 kolech čelil penaltě - asistent trenéra Opavy Kováč hrával za Liberec - Pešek (Liberec) si může připsat 100. ligový start 1. FK Příbram (17.) - Bohemians Praha 1905 (10.) Výkop: středa 21. dubna, 15:00. Rozhodčí: Hocek - Kotalík, Pečenka - Hrubeš (video). Bilance: 28 10-4-14 36:36. Poslední zápas: 1:2. Předpokládané sestavy: Příbram: Šiman - Nový, O. Kingue, S. Kingue, Mezera - Pilík, Zorvan, Tregler, Soldát, Antwi - Lubega. Bohemians: Le Giang - Köstl, Bederka, Vondra - Dostál, Hronek, Ljovin, Květ, Schumacher - Necid, Puškáč. Absence: Cmiljanovič, Lalkovič, Laňka, Rezek, Voltr (všichni nejistý start) - Bartek, Hůlka, Pokorný, Ugwu, Valeš (všichni zranění), Vacek (rekonvalescence), Jindřišek, Pulkrab (oba nejistý start). Disciplinární ohrožení: Kvída, Lalkovič, Soldát, Vilotič - Bederka, Hronek, Květ, Vacek, Vaníček (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Voltr - Pulkrab (oba 4). Zajímavosti: - Bohemians vyhráli poslední 2 vzájemné zápasy v lize, předtím ale Příbram 5x po sobě neporazili - Příbram doma v lize porazila Bohemians 3x po sobě a v posledních 4 utkáních tam s "Klokany" neprohrála - Příbram v neděli vyhrála ve Zlíně 1:0 a zvítězila poprvé po 15 kolech - Příbram doma v lize od prosince 7x po sobě nezvítězila, ale na svém stadionu v sezoně získala 10 z celkových 17 bodů - Příbram ve 4 zápasech pod trenérem Valachovičem získala 5 bodů - Příbram v posledních 9 kolech dala jen 3 góly - Bohemians bodovali 7 kol za sebou (2 výhry, 5 remíz) - Bohemians prohráli venku v lize jediný z posledních 6 zápasů, ale v této sezoně tam získali pouze 10 z celkových 34 bodů - Vaníček (Bohemians) oslaví den po zápase 23. narozeniny FK Pardubice (7.) - Sparta Praha (2.) Výkop: středa 21. dubna, 17:00. Rozhodčí: Zelinka - Nádvorník, Dobrovolný - Adámková (video). Bilance: 1 0-0-1 0:2. Poslední zápas: 0:2. Předpokládané sestavy: Pardubice: Letáček - Cadu, Čihák, Toml, T. Čelůstka - Jeřábek - Tischler, Solil, Hlavatý, Ewerton - Huf. Sparta: Nita - Sáček, Vitík, Ladislav Krejčí II, Polidar - Wiesner, Pavelka, Souček, Dočkal, Plavšič - Hložek. Absence: Boháč, Petráň, Surzyn (všichni zranění), Kostka, Pfeifer (oba nejistý start) - Juliš, Kozák, Plechatý, Vindheim (všichni zranění), Štetina (rekonvalescence), O. Čelůstka, Hancko, Hanousek, Lischka (všichni nejistý start). Disciplinární ohrožení: T. Čelůstka, Černý, Čihák, Prosek (všichni 3 ŽK) - Ladislav Krejčí II (7 ŽK). Nejlepší střelci: Huf (7) - Juliš (11). Zajímavosti: - jediný vzájemný zápas v lize Sparta vyhrála 2:0 - Pardubice zvítězily ve 2 kolech za sebou a a ve 3 z posledních 4 - Pardubice doma v azylu v Ďolíčku bodovaly v 11 z 13 ligových duelů a v této sezoně tam získaly 25 z celkových 41 bodů - Sparta minule vyhrála v lize po 2 porážkách - Sparta venku v lize 3x po sobě nezvítězila a zároveň tam nedala gól - Sparta má k dobru odložený zápas s Plzní - v utkání proti sobě můžou nastoupit bratři Tomáš (Pardubice) a Ondřej (Sparta) Čelůstkové - Ladislav Krejčí I může odehrát 150. zápas v lize a Polidar (oba Sparta) si může připsat 50. start - Ladislav Krejčí II oslaví den před utkáním 22 let stejně jako Minčev (oba Sparta) o den později Slavia Praha (1.) - Fastav Zlín (13.) Výkop: středa 21. dubna, 19:30. Rozhodčí: Ginzel - Dresler, Antoníček - Julínek (video). Bilance: 31 24-4-3 66:18. Poslední zápas: 6:2. Předpokládané sestavy: Slavia: O. Kolář - Masopust, Kúdela, Zima, Bořil - Ševčík, Holeš, Stanciu, Provod, Oscar - Kuchta. Zlín: Dostál - Cedidla, Simerský, Procházka, Matejov - Dramé, Janošek, Hlinka, Čanturišvili - Poznar, Potočný. Absence: Hilál (4 ŽK), Bah, Hovorka, Lingr, Olayinka, Sima (všichni zranění), Deli (nejistý start) - Buchta (4 ŽK), Conde (administrativní důvody). Disciplinární ohrožení: Bah, Bořil, Kačaraba, Lingr, Olayinka, Traoré - Janetzký, J. Kolář (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Kuchta (12) - Poznar (8). Zajímavosti: - Slavia vyhrála poslední 3 vzájemné ligové zápasy - Slavia doma v lize prohrála se Zlínem jediné z 15 utkání, ve 2 z posledních 4 duelů ale nezvítězila - Slavia jako jediná v ligové sezoně neprohrála, v nejvyšší soutěži bodovala 39x za sebou a drží rekord v počtu zápasů bez porážky v samostatné historii - Slavia od srpna 2018 doma v lize 46 zápasů po sobě neprohrála a na svém stadionu je nejlepším týmem v sezoně - Slavia má se 73 góly nejlepší útok ligy a s 15 obdrženými brankami i nejlepší obranu - Zlín prohrál 4 kola po sobě - Zlín venku v lize zvítězil v jediném z posledních 8 duelů, ale v této sezoně tam získal 15 z celkových 29 bodů