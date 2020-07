Slavia při oslavách obhajoby titulu remizovala se Spartou

Praha - Fotbalisté Slavie remizovali v závěrečném pátém kole nadstavbové části první ligy v pražské derby se Spartou bez branek. Nejblíže ke gólu byl domácí Stanislav Tecl, jenž v 65. minutě trefil hlavičkou břevno. Červenobílí mají už tři kola jistotu obhajoby titulu a po derby převzali mistrovský pohár.

Slávisté neprohráli se Spartou už 11 soutěžních utkání po sobě a udrželi domácí neporazitelnost v ligové sezoně. Sparta obsadila v tabulce třetí místo. Letenský útočník Libor Kozák další gól ke 14 brankám v tomto ročníku nejvyšší soutěže nepřidal a podělil se o vítězství mezi kanonýry se slávistou Petarem Musou, který kvůli trestu za karty nemohl nastoupit.

Sparta v úvodu držela míč, ale jako první zahrozili domácí. Masopustovu střelu zblokoval Hancko a ve 14. minutě trefil Coufal břevno. Ránu bývalého sparťana Stanciua vyrazil Heča a hostující brankář se zaskvěl i proti Holešově hlavičce.

V druhé části první půle se začala dostávat do šancí i Sparta, která promarnila hned několik přečíslení. V 31. minutě Tetteh v úniku tří na jednoho zvolil střelu a trefil obránce Frydrycha. Poté domácí brankář Kolář vytáhl Hanouskovu ránu a následně Tetteh v další přečíslení vypálil mimo. V úniku pak neuspěl ani hostující Karlsson.

Sparťanský kouč Kotal až po poločase poslal do hry útočníka Kozáka, který usiloval o to, aby se osamostatnil na čele střelecké tabulky. Do statistik se ovšem zapsal jen brzkou žlutou kartou.

Do druhé půle vstoupila aktivněji Slavia. Heča ve 48. minutě vyrazil Stanciuovu střelu k tyči a s pokusem bývalého sparťana si poradil i po hodině hry.

Mezitím domácí fanoušci, kterých se při stávajícím omezení proti šíření nového koronaviru dostalo do hlediště znovu zhruba čtyři tisíce, způsobili pyrotechnikou krátké přerušení utkání. Další příznivci opět sledovali zápas před stadionem u velkoplošné obrazovky. Sparťanští fanoušci se na tribuny nedostali.

V 65. minutě dělily červenobílé od vedení centimetry, když Teclova hlavička zasáhl břevno, pak tyč a odrazila se zpět do pole. Přestože výsledek už nemohl nic změnit na konečném umístění týmů, hrálo se velmi tvrdě s řadou ostrých zákroků. Po jednom z faulů dokonce dostal žlutou kartu za protesty i domácí kouč Trpišovský. Domácí se tlačili za vítězstvím, ale Heča si poradil i s tečovaným míčem v nastavení.

Hlasy po utkání:

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Celkově to byl velmi dobrý výkon. Šancí jsme měli hodně, chyběl nám pouze trošku větší klid v zakončení, ve vápně. Je škoda, že takový hezký zápas s hodně šancemi uhrajeme na nulu. Je škoda, že jsme nevyhráli. Ale potvrdilo se, že se tým dává dohromady. Potřebovali jsme čas. Teď nás čeká pauza, letní příprava. Doufám, že v tom budeme pokračovat v další sezoně. Uvidíme, v jakém složení kádru to bude. Podle toho kádru se uvidí, jaké budou cíle. Ale určitě ty nejvyšší. Bude to hodně odvislé od toho, aby nám nikdo neodešel."

Václav Kotal (trenér Sparty): "Přijeli jsme sem s cílem trochu Slavii zošklivit oslavy titulu. Byl jsem průběhem hry zklamán, byla to spíš válka než fotbal. Hodně tvrdé utkání, hodně faulů, samozřejmě z obou stran. Takovýhle způsob hry nemám rád, moc krásy to nepobralo. Slavia byla v domácím prostředí lepší, trefila břevno. My měli velmi dobré protiútoky v první půli, které jsme bohužel nedokázali zakončit. Slavia měla více šancí, takže jsme rádi za bezbrankovou remízu. Bod bereme, má svou cenu, že jsme neprohráli na hřišti mistra. Je to poslední utkání a jsem rád, že jsme ho neprohráli. Všichni už toho mají dost a potřebují dovolenou. Jsem rád, že jsme splnili cíle."

Zdroj hlasů trenéra Trpišovského: O2 TV.