Slavia přežila penaltu a proti Olomouci si připsala třetí výhru

Praha - Fotbalisté Slavie vydřeli ve třetím kole první ligy vítězství 1:0 nad Olomoucí. Obhájci titulu vyhráli i třetí zápas nové sezony a spolu s Plzní zůstávají jedinými dvěma dosud stoprocentními týmy. Pražané ve své domácí premiéře rozhodli už v šesté minutě, kdy se trefil Vladimír Coufal. V závěru nastavení odmítl vyrovnání hostující David Houska, který z penalty trefil jen tyč. Sigma prohrála i druhý venkovní duel v ročníku a na kontě má tři body.

Slávisté kvůli koncertům v Edenu a následné rekonstrukci hrací plochy po dvou venkovních zápasech poprvé v sezoně nastoupili doma. Kvůli disciplinárnímu trestu ze závěru minulé sezony měli Pražané uzavřenou severní tribunu a "kotel" fanoušků se přesunul za opačnou branku.

"Samozřejmě jsme spokojeni s tím, že máme devět bodů po třech kolech. V součtu všech věcí, které ta tři kola provázely. První dva zápasy venku, zavřená tribuna na první domácí utkání, dva dny položené hřiště, spousta změn. Ale na druhou stranu vady tam jsou," řekl novinářům slávistický kouč Jindřich Trpišovský.

"Červenobílí" vstoupili do utkání výborně a hned v šesté minutě otevřeli skóre. Po rychle vhozeném autu nacentroval z levé strany Van Buren, po míči se v akrobatické pozici na dlouhou nohu natáhl Coufal a k překvapení většiny lidí na stadionu umístil balon k tyči. Slávistický pravý bek skóroval v lize poprvé od loňského října.

"Ze začátku jsem si to chtěl zpracovat, akorát jsem neviděl nikoho ve vápně. Tak jsem říkal, že zkusím vystřelit. Protože Houšťa (asistent trenéra Houštecký) do mě na tréninku hustí, ať střílím. Reichy (brankář Reichl) asi vůbec nečekal, že to ještě zkusím z takové pozice. Jen škoda, že jsem dal gól na tribunu sever a nikdo tam nebyl," uvedl Coufal.

Pražané pokračovali v náporu a Hušbauer, který dal gól v obou předchozích kolech, vystřelil těsně vedle. Ve 13. minutě pak Van Buren v dobré pozici hlavičkoval jen do středu branky.

Hanáci se postupně dostali do hry a v polovině první půle byli kousek od vyrovnání. Na rohový kop si ve 22. minutě naskočil Plšek a domácí zachránilo břevno. Proti Pilařově střele v závěru poločasu zasáhl Kolář a na druhé straně Traoré mířil hlavou jen do gólmana Reichla.

Po hodině hry vypálil domácí Kúdela, jeho střelu však zablokovala hostující obrana. V 64. minutě pár desítek sekund po příchodu na trávník mohl srovnat střídající Yunis, hlavičkou ale minul.

Čtvrt hodiny před koncem naskočila do hry letní posila Pražanů Stanciu a krátce po jeho příchodu na trávník na Zmrhalovu přihrávku těsně nedosáhl Ševčík.

Deset minut před koncem chuligáni v domácím "kotli" zapálili pyrotechniku a způsobili tím přerušení zápasu, na což zbytek stadionu reagoval pokřikem "hovada". Favorit se v závěru bál o výhru a málem o ni přišel. Bořil ve vápně fauloval Yunise a sudí Proske po zhlédnutí videa nařídil penaltu. Houska ale neudržel chladnou hlavu a v páté minutě nastavení trefil tyč.

"Chtěl jsem to dát co nejvíc za tyč a utáhnout to. Aby i kdyby tam brankář skočil, z toho byl gól. Utáhnul jsem to prostě moc. Sahali jsme po bodu, bohužel moje penalta rozhodla. Pocity jsou hrozné, zvlášť když je to takhle v nastavení a vy už s tím nemůžete nic udělat," řekl Houska.

"Hned jsem věděl, že je to penalta. Připravoval jsem se, kam skočím. Pak jsem to jen zkonzultoval s Tomášem Součkem, který mě ujistil, že mám jít na kříž. Tak jsem tam šel a věřil jsem, že to chytím. Naštěstí ten odraz byl takový, že mi to šlo do hlavy nebo od zad pryč z brány, takže jsem za to hrozně rád," uvedl Kolář.

Sigma prohrála se Slavií v lize počtvrté za sebou. "Je to samozřejmě zklamání po tom konci, kdy jsme neproměnili penaltu. Mrzí mě to, neodevzdali jsme špatný výkon. Klukům jsem řekl, ať dají hlavy nahoru, jdeme dál. Musíme podávat takové výkony jako tady," uvedl olomoucký trenér Radoslav Látal.

Hlasy po utkání:

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Každý chvilku tahal pilku. Dobře jsme do zápasu vstoupili, dali jsme hezký gól a měli i pěkné náznaky akcí. Asi po 20 až 25 minutách jsme ale začali ztrácet strašně moc laciných míčů v přechodové fázi. Sigma se tím dostala do hry, začala hrát velice dobře. Velice dobrým pohybem se dostala do mírného tlaku ke konci poločasu a z rohu trefili břevno. Druhý poločas jsme do toho vstoupili ještě líp než první poločas, nějakých 20 minut to byla od nás asi nejkvalitnější pasáž. Ale postupem času jsme se nechali Sigmou zatlačit a zápas pak sklouznul do toho, jestli přidáme druhý gól, nebo Sigmu pustíme do šance. Což se nakonec stalo. Byla z toho v poslední minutě penalta, kterou naštěstí Koli (Kolář) velice dobře vystihl. Donutil Housku dát to až takhle na tyč. Sigma si výkonem gól zasloužila, ale my jsme si měli počínat s větším přehledem v šancích a dali bychom více branek. Samozřejmě jsme spokojeni s tím, že máme devět bodů po třech kolech. V součtu všech věcí, které ta tři kola provázely. První dva zápasy venku, zavřená tribuna, dva dny položené hřiště, spousta změn. Ale na druhou stranu vady tam jsou, ve Zlíně i dnes jsme soupeře někdy pustili do několika zakončení."

Radoslav Látal (trenér Olomouce): Do zápasu jsme vstoupili špatně, prvních 15 minut jsme měli problémy. Slavia nás přehrávala a dala gól. Po 20 minutách jsme se dostali do hry, začali jsme hrozit brejky a měli jsme jedno nastřelené břevno. V druhém poločase jsme trošku přeskupili řady, nastoupili jsme s třemi obránci a dvěma útočníky. Začali jsme lépe bránit, bohužel jsme se do šancí dostali až na konci. Z nakopávaných míčů jsme se dostali do centru a byla z toho penalta. Bohužel jsme ji nedali. David Houska byl na penaltu určený, cítil se na to. Je to samozřejmě zklamaní po tom konci, kdy jsme neproměnili penaltu. Mrzí mě to, neodevzdali jsme špatný výkon. Klukům jsem řekl, ať dají hlavy nahoru, jdeme dál. Musíme podávat takové výkony jako tady."

Slavia Praha - Sigma Olomouc 1:0 (1:0)

Branka: 6. Coufal. Rozhodčí: Proske - Kotík, Novák - Franěk (video). ŽK: Škoda, Bořil, Trpišovský (trenér), Houštecký (asistent trenéra) - Greššák, Jemelka. Diváci: 13.263.

Sestavy:

Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Hovorka, Bořil - Souček - Ševčík, Traoré (46. Král), Hušbauer (81. Škoda), Zmrhal - Van Buren (76. Stanciu). Trenér: Trpišovský.

Olomouc: Reichl - Sladký, Beneš, Jemelka, Vepřek (75. Zmrzlý) - Pilař (64. Yunis), Houska, Greššák, Plšek (82. Texl), Falta - Nešpor. Trenér: Radoslav Látal.