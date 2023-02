Slavia překvapivě remizovala v Teplicích a může přijít o první místo

Teplice - Fotbalisté Slavie ve 20. kole první ligy pouze remizovali 1:1 na hřišti Teplic, po osmi zápasech nejvyšší soutěže nevyhráli a po nedělním duelu Plzně se Slováckem mohou přijít o vedení v tabulce. Viktoria ztrácí na aktuálního lídra dva body. Zápas na teplických Stínadlech gólově otevřel ve třetí minutě útočník Tadeáš Vachoušek, v 74. minutě srovnal z pokutového kopu střídající Stanislav Tecl. Penaltu naopak neproměnil v 60. minutě jeho spoluhráč Mick van Buren.

Severočeši po Plzni a Spartě (shodně 2:2) remizovali v domácím prostředí i se třetím týmem ze špičky tabulky a získali na jaře první bod. Slavia naopak poprvé v jarní části ztratila. V lize tak už není tým, který by měl po zimní pauze stoprocentní bilanci.

Teplický kouč Jiří Jarošík musel kvůli množství absencí povolat několik hráčů z B-týmu včetně stopera Hory, který nastoupil v zahajovací jedenáctce k druhému ligovému utkání v kariéře. "Chybělo nám spoustu hráčů, ale náhradníci se o tu šanci poprali, tak bych si to představoval. Jak to znám, tak to možná v úvodu zápasu hráči soupeře trochu podcenili, protože začátek jara se nám vůbec nevydařil," uvedl Jarošík na tiskové konferenci.

Alespoň na lavičku "Sklářů" se vrátil po zranění nejlepší ligový střelec týmu Žák. Na druhé straně nenastoupili Lingr se Ševčíkem, kteří v úvodu jara zatím ani jednou nechyběli v základní sestavě.

Souboj dosud nejlepšího a nejhoršího týmu jarní části nabídl překvapivý vývoj prvního poločasu. Brzy bylo jasné, že se nezopakuje výsledek 6:0 ve prospěch Pražanů z podzimního vzájemného duelu. Už ve třetí minutě se po souboji Olayinky s Trubačem odrazil míč k Vachouškovi, jenž samostatný únik chladnokrevně zakončil. Devatenáctiletý syn někdejšího reprezentanta a současného sportovního ředitele Teplic Štěpána Vachouška navázal na premiérový ligový zásah z minulého kola ve Zlíně.

"Zakončení jeden na jednoho mám dobré, po tátovi," řekl s úsměvem mládežnický reprezentant v rozhovoru pro klubový web. "Soupeře jsme určitě zaskočili, první půli jsme je k ničemu nepustili," podotkl Vachoušek.

Slavia mohla odpovědět ve 12. minutě, Traorého tečovaná střela ale skončila jen na tyči. Ve zbytku úvodního dějství se favorit trápil a nevypracoval si ani převahu, ani další nebezpečná zakončení. Pražané si dokonce nezapsali do statistik jedinou střelu na bránu.

Trenér Jindřich Trpišovský zareagoval ještě před pauzou dvojitým střídáním. "V průběhu první půle jsme byli hodně malátní. Koledovali jsme si i o druhý gól. Nejvíc nás mrzí reakce týmu po obdržené brance, i proto ty brzké změny," vysvětlil kouč hostujícího celku.

Další dvě změny udělal hned na začátku druhého poločasu a slávisté začali soupeře dostávat pod tlak. Zvýšit mohli přesto domácí, když stoper Ogbu srazil Vachouškův centr směrem na bránu a míč trefil Koláře do nohou.

Po hodině hry fauloval Urbanec unikajícího Olayinku a sudí Klíma nařídil pokutový kop. K tomu se postavil druhý nejlepší ligový střelec Van Buren. Dvanáctou trefu v ročníku ale nepřidal, Grigar směr jeho střely vystihl.

V 71. minutě se dostal po více než pěti měsících do hry uzdravený slávista a reprezentační záložník Holeš. Chvíli po jeho příchodu zahrávali hosté druhou penaltu. Grigar podsekl ve vápně Hronka a tentokrát Tecl poslal teplického brankáře z pokutového kopu na druhou stranu. Kapitán Slavie dal desátou branku v ligovém ročníku.

Tlak Pražanů s koncem utkání stále rostl, naopak domácím docházely síly. Obrat mohl dokonat Hronek, který si ještě vylepšil dobrou střeleckou pozici, ležící Grigar ale na poslední chvíli vytáhl fantastický zákrok. Žádnou další velkou příležitost na zvrat už si ale nejlepší ofenziva soutěže proti nejhorší defenzivě nevypracovala.

"Sešívaní" neprohráli s Teplicemi 17. ligový duel v řadě, Trpišovský přesto nemohl být spokojený. "Po přestávce jsme si vytvořili optický tlak, ale ze hry jsme si nevypracovali dostatek šancí. Je to pro nás ztráta, předvedli jsme velmi špatný výkon v ofenzivě i defenzivě," zhodnotil bývalý kouč Žižkova či Liberce.

Hlasy po utkání:

Jiří Jarošík (trenér Teplic): "Kluci to dneska odbojovali, hráli jako tým a bod si zasloužili. Jak to znám, tak to možná v úvodu zápasu hráči soupeře trochu podcenili, protože začátek jara se nám vůbec nevydařil. První gól nás povzbudil, dobře jsme bránili a měli jsme i nebezpečné brejky. Slavii se naopak nedařilo kombinovat, čas utíkal a nakonec to dopadlo asi spravedlivou remízou, i když v závěru měl soupeř tlak. Chybělo nám spoustu hráčů, ale náhradníci se o tu šanci poprali, tak bych si to představoval. Vachoušek si zaslouží pochvalu, stejně jako celý tým. Má skvělý charakter a pracuje na sobě, navíc si věří v koncovce, což je u útočníka důležité. V minulých zápasech jsme měli pokaždé dobrý jeden poločas. Jsem rád, že nám tentokrát náš výkon přinesl i bodový zisk."

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Jedna věc je ztráta bodů, druhá špatný výkon. Do utkání jsme špatně vstoupili, hned jsme inkasovali a v průběhu první půle jsme byli hodně malátní. Koledovali jsme si i o druhý gól. Po přestávce jsme si vytvořili optický tlak, ale ze hry jsme si nevypracovali dostatek šancí. Je to pro nás ztráta, předvedli jsme velmi špatný výkon v ofenzivě i defenzivě. Připravovali jsme se na to, že jde pro nás o ošidný zápas, že klíčový bude začátek. Brzký gól nás ale trochu srazil. Nejvíc nás mrzí reakce týmu po obdržené brance, i proto ty brzké změny."

FK Teplice - Slavia Praha 1:1 (1:0)

Branky: 3. Vachoušek - 74. Tecl z pen. Rozhodčí: Klíma - Nádvorník, Machač - Kocourek (video). ŽK: Dramé, Mareček - Schranz, Traoré, Olayinka. Diváci: 10.053.

Sestavy:

Teplice: Grigar - Hora, Chaloupek, Mičevič (75. Žák) - Hyčka, Mareček, Dramé, Urbanec - Trubač - Gning, Vachoušek (79. Pleštil). Trenér: Jarošík.

Slavia: Kolář - Pech (36. Hronek), Ogbu, Santos, D. Jurásek - Traoré (72. Holeš), Provod (46. Tecl) - Olayinka, Schranz (46. M. Jurásek), Ewerton (36. Zafeiris) - Van Buren. Trenér: Trpišovský.